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https://sarabic.ae/20241221/نتيجة-مباراة-قطر-والإمارات-مع-انطلاق-كأس-خليجي-26-فيديو-1096049283.html
نتيجة مباراة قطر والإمارات مع انطلاق كأس "خليجي 26".. فيديو
نتيجة مباراة قطر والإمارات مع انطلاق كأس "خليجي 26".. فيديو
سبوتنيك عربي
انتهت مواجهة منتخبي قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، ضمن أولى مباريات بطولة كأس الخليج في دورته الـ26، بالتعادل (1-1)، والتي تستضيفها الكويت حتى 3... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T21:27+0000
2024-12-21T21:27+0000
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وأحرز منتخب قطر الهدف الأول في الدقيقة 17 من علامة الجزاء، بواسطة أكرم عفيفي، فيما سجل يحيى الغساني هدف منتخب الإمارات في الدقيقة 46 من عمر المباراة.وافتتح أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.وأقيم حفل الافتتاح في استاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويت، والذي سبق انطلاق المنافسات الرسمية.وتضمن الحفل، الذي استمر لمدة 20 دقيقة، مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية، باستخدام أحدث التقنيات الصوتية والمؤثرات الضوئية، مما أضفى على الحفل طابعا مميزا.كما شهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين المحليين والخليجيين والعالميين، الذين قدموا عروضا استعراضية متنوعة، إضافة إلى فقرات استعرضت التراث الكويتي والخليجي، وأوبريت غنائي مميز.
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر

نتيجة مباراة قطر والإمارات مع انطلاق كأس "خليجي 26".. فيديو

21:27 GMT 21.12.2024
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
كرة قدم
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
تابعنا عبر
انتهت مواجهة منتخبي قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، ضمن أولى مباريات بطولة كأس الخليج في دورته الـ26، بالتعادل (1-1)، والتي تستضيفها الكويت حتى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأحرز منتخب قطر الهدف الأول في الدقيقة 17 من علامة الجزاء، بواسطة أكرم عفيفي، فيما سجل يحيى الغساني هدف منتخب الإمارات في الدقيقة 46 من عمر المباراة.
وافتتح أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وأقيم حفل الافتتاح في استاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويت، والذي سبق انطلاق المنافسات الرسمية.
وتضمن الحفل، الذي استمر لمدة 20 دقيقة، مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية، باستخدام أحدث التقنيات الصوتية والمؤثرات الضوئية، مما أضفى على الحفل طابعا مميزا.
كما شهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين المحليين والخليجيين والعالميين، الذين قدموا عروضا استعراضية متنوعة، إضافة إلى فقرات استعرضت التراث الكويتي والخليجي، وأوبريت غنائي مميز.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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