https://sarabic.ae/20241222/المصري-عصام-الحضري-يدخل-في-مشادة-عنيفة-خلال-برنامج-بقناة-قطرية-فيديو-1096053873.html

المصري عصام الحضري يدخل في مشادة عنيفة خلال برنامج بقناة قطرية.. فيديو

المصري عصام الحضري يدخل في مشادة عنيفة خلال برنامج بقناة قطرية.. فيديو

سبوتنيك عربي

أثار حارس المرمى المصري المعتزل، عصام الحضري، جدلا واسعا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بسبب دخوله في مشادة على الهواء مع نجم الكرة العمانية، أحمد... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T09:48+0000

2024-12-22T09:48+0000

2024-12-22T09:48+0000

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وكان الحضري قال خلال استضافته في برنامج "المجلس"، المذاع على قناة "الكأس" الرياضية، يوم الجمعة الماضي: "أنا أسطورة مثل خوفو وخفرع ومنقرع والحضري، فهمت قصدي، اقفل الكتاب ومتتكلمش تاني".لكن عقّب الرواس على تصريح الحضري، بالقول له: "انت كل شويه تقول أنا أسطورة، أنت أسطورة في بلدك مش في العالم".وتسبب تعقيب الرواس في غضب عصام الحضري، ليرد عليه منفعلا: "انت هتهزر، فوق أنا أسطورة في العالم، أنت ماخدتش كأس آسيا مع منتخب عمان، أنت آخرك بتخرج من دور الثمانية أو دور الـ16، اقعد ساكت". بعدها، وجه أحمد الرواس رسالة إلى الحضري، هي: "انت تمدح نفسك كتيرا وبتقول أسطورة، ليرد حارس المرمى المصري: "طبعا أمدح نفسي، أومال همدح نفسي امتى، لما أموت؟ أنا بفتخر بتاريخي وباسمي، اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه هو حر".وختم نجم الكرة العمانية تصريحاته، بالقول إن "الأسطورة في مصر هم محمد صلاح ومحمد أبو تريكة". وأثارت مشادة عصام الحضري وأحمد الرواس على الهواء مباشرة، جدلا بين مرتادي "السوشيال ميديا"، حول من يستحق لقب "الأسطورة" في كرة القدم المصرية، إذ يتفق البعض منهم مع الرواس أن محمد صلاح يستحق اللقب، بينما يعتقد آخرون أن رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، هو الأجدر باللقب.يشار إلى أن حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عصام الحضري، أعلن في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة كروية ثرية وحافلة بالإنجازات.

https://sarabic.ae/20210103/الحضري-يتولى-رئاسة-نادي-إماراتي-والحارس-الأسطورة-يكشف-التفاصيل-1047693685.html

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