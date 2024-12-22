https://sarabic.ae/20241222/ليبيا-بلدية-بنغازي-تطالب-سكان-مسارات-الأودية-بالإخلاء-الفوري-تخوفا-من-حدوث-فيضانات-1096050268.html
ليبيا.. بلدية بنغازي تطالب سكان مسارات الأودية "بالإخلاء الفوري" تخوفا من حدوث فيضانات
ليبيا.. بلدية بنغازي تطالب سكان مسارات الأودية "بالإخلاء الفوري" تخوفا من حدوث فيضانات
سبوتنيك عربي
طالبت بلدية بنغازي الليبية، أمس السبت، المواطنين القاطنين على مسارات الأودية بضرورة الإخلاء الفوري لمدة أسبوع تخوفا من هطول أمطار غزيرة. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T01:55+0000
2024-12-22T01:55+0000
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وأصدرت السلطات في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا تحذيرات عاجلة للمواطنين القاطنين بالقرب من مجاري الأودية باحتمال هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات.وذكرت بوابة الوسط، مساء أمس السبت، أن اللجنة المشكلة بقرار وزير الداخلية برئاسة مدير أمن بنغازي الكبرى وعضوية الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي قد أوصت بضرورة الإخلاء الفوري لمدة أسبوع تخوفا من هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات.وأشارت إلى أن "الإخلاء الفوري يشمل مسارات وادي القطارة من مصب الوادي (قاريونس) وصولاً إلى وادي قُطارة، وكذلك القاطنين بجوار وادي الفيض".وشددت اللجنة الليبية على ضرورة الإخلاء الفوري لمدة أسبوع، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والمجاورة للأودية، تخوفا من هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات.في وقت توقع المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على بعض مناطق الشمال الشرقي للبلاد، وأن موجة الأمطار ستطال مناطق سهل بنغازي والمرج ومناطق الجبل الأخضر إلى درنة، يصحبها خلايا رعدية.يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
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العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا.. بلدية بنغازي تطالب سكان مسارات الأودية "بالإخلاء الفوري" تخوفا من حدوث فيضانات
طالبت بلدية بنغازي الليبية، أمس السبت، المواطنين القاطنين على مسارات الأودية بضرورة الإخلاء الفوري لمدة أسبوع تخوفا من هطول أمطار غزيرة.
وأصدرت السلطات في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا تحذيرات عاجلة للمواطنين القاطنين بالقرب من مجاري الأودية باحتمال هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات.
وذكرت بوابة
الوسط، مساء أمس السبت، أن اللجنة المشكلة بقرار وزير الداخلية برئاسة مدير أمن بنغازي الكبرى وعضوية الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي قد أوصت بضرورة الإخلاء الفوري لمدة أسبوع تخوفا من هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات.
وأشارت إلى أن "الإخلاء الفوري يشمل مسارات وادي القطارة من مصب الوادي (قاريونس) وصولاً إلى وادي قُطارة، وكذلك القاطنين بجوار وادي الفيض".
وشددت اللجنة الليبية
على ضرورة الإخلاء الفوري لمدة أسبوع، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والمجاورة للأودية، تخوفا من هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات.
في وقت توقع المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على بعض مناطق الشمال الشرقي للبلاد، وأن موجة الأمطار ستطال مناطق سهل بنغازي والمرج ومناطق الجبل الأخضر إلى درنة، يصحبها خلايا رعدية.
يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين
والمفقودين.