https://sarabic.ae/20241222/موسكو-تطلق-صافرة-البداية-لمسابقة-أندريه-ستينين-الدولية-للمصورين-الصحفيين--1096025258.html

موسكو تطلق صافرة البداية لمسابقة "أندريه ستينين" الدولية للمصورين الصحفيين

موسكو تطلق صافرة البداية لمسابقة "أندريه ستينين" الدولية للمصورين الصحفيين

سبوتنيك عربي

أطلقت موسكو صافرة البداية لقبول أعمال المسابقة الدولية الـ11 للمصورين الصحفيين الشباب تخليداً لذكرى المصور الصحفي الروسي أندريه ستينين. 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T08:00+0000

2024-12-22T08:00+0000

2024-12-22T08:26+0000

روسيا

مسابقة أندريه ستنين الدولية للتصوير الصحفي

العالم

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وكما يجري تقليدياً، أعلنت المسابقة، التي سميت باسم المصور الصحفي أندريه ستينين، الخاص لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، الذي قتل في صيف عام 2014 بالقرب من مدينة دونيتسك، عن بدء قبول الطلبات في يوم ميلاده 22 كانون الأول/ ديسمبر.وفي هذا السياق، تحدثت السيدة أوكسانا أولينيك، المشرفة على مسابقة أندريه ستينين، قائلة: "يسعدنا أن نعلن للمرة الـ11 عن بدء مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي. ونحن كما جرى في السنوات السابقة، نتوقع عددًا كبيرًا من الأعمال المثيرة للاهتمام من قبل المصورين الصحفيين الشباب".وأضافت أنه "على الرغم من كل الصعوبات والاضطرابات التي يشهدها عالمنا المعاصر، إلا أن مسابقتنا تستقطب كما هو الحال تقليديًا اهتمام المصورين المحترفين من مختلف البلدان والقارات، وهنا لابد من التأكيد على حقيقة أن مجتمع التصوير الفوتوغرافي الدولي يحافط على مبادئه المهنية، بغض النظر عن أي عقبات قد تنشأ في السياسة الدولية".وأشارت أولينيك إلى أنه "من الأهمية بمكان أيضًا أن يجد المصورون الشباب، المشاركون والفائزون في مسابقتنا، المواضيع التي تحمل طابع الخير والإنسانية في عالم مليء بالمحن والعواصف والقلق، حيث يعبّر المصورون الشباب عن هذه المواضيع بلغتهم المرئية الخاصة ويجعلونها في متناول جمهور واسع من مختلف القوميات. ولهذا السبب نقيم بشكل منتظم، عروضًا متنقلة لأعمال الفائزين والحائزين على المرتبة الأولى في المسابقة، ونعرضها ضمن معارض في العديد من بلدان العالم".ووفقا لها، فإنه "بالنسبة لنا ندرك تماماً الدور الموحد الذي تلعبه مسابقتنا، وسوف نبذل قصارى جهدنا لمواصلة تطوير هذا الهدف القيم، إدراكاً منّا بأن الخير سوف ينقذ العالم".الجدير بالذكر أن مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي تقام ضمن خمس فئات، "الأخبار الرئيسية"، "الرياضة"، "عالمي"، "لوحة بطل من زماننا" و"منظر من الأعلى". أما فيما يتعلق بالفئات "الأخبار الرئيسية" و"عالمي" و"لوحة بطل من زماننا"، هناك نوعان منها صورة فردية وسلسلة صور، في حين أن فئتي "الرياضة" و"منظر من الأعلى" يمكن مشاركتهما فقط من خلال الصور الفردية.يمكن لمحترفي التصوير الصحفي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عامًا تقديم طلباتهم على موقع المسابقة باللغتين الروسية والإنجليزية.وتم توزيع القيمة الإجمالية لجوائز مسابقة لعام 2025 على الشكل التالي، 125 ألف روبل للمركز الأول، و100 ألف روبل للمركز الثاني، و75 ألف روبل للمركز الثالث في كل فئة. كما سيحصل الفائز بالجائزة الكبرى في المسابقة على 700 ألف روبل، حيث سيقام حفل توزيع جوائز الفائزين في مسابقة "أندريه ستينين الدولية" الـ11 للتصوير الصحفي، كما هو تقليديًا، في العاصمة الروسية موسكو، في الفترة من أيلول/سبتمبر حتى تشرين/أكتوبر 2025.كما تواصل مسابقة العام الجديد تقليد إقامة جولات معرض الأعمال الفوتوغرافية للفائزين في مختلف المدن الروسية والأجنبية، حيث قام بزيارة معارض الفائزين في المسابقة خلال السنوات السابقة، جمهور واسع النطاق من الصين وجنوب أفريقيا والمكسيك والأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتركيا ولبنان وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان والمجر وبولندا ومصر و بلدان أخرى.عن المسابقةتهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الرأي العام إلى المهام التي يؤديها التصوير الصحفي الحديث، في إشارة إلى إن المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.الشركاء من المؤسسات الإعلامية الرئيسية الروسية للمسابقة هم "VGTRK" (شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا)، المنصة الروسية "SMOTRIM" عبر الإنترنت، القناة التلفزيونية الروسية "موسكو 24".الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة هموكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" (روسيا)، القناة التلفزيونية والبوابة "RT" (روسيا)، شركة الإعلام القابضة "IndependentMedia" (جنوب أفريقيا)، وكالة الأنباء "ANA" (جنوب أفريقيا)، مجموعة شنغهاي المتحدة الإعلامية "SUMG" (الصين)، البوابة الإلكترونية لصحيفة "ChinaDaily" (الصين)، البوابة الإلكترونية "ThePaper" (الصين)، شبكة الميادين الإعلامية (لبنان).كما تم تقديم الدعم للمسابقة من قبل الشركاء من المؤسسات ذات الصلة مثل اتحاد الصحفيين في روسيا، البوابة الإعلامية "YOungJOURnalists" (روسيا)، وبوابة "RussianPhoto".

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سبوتنيك عربي

روسيا, مسابقة أندريه ستنين الدولية للتصوير الصحفي, العالم