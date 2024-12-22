https://sarabic.ae/20241222/وزير-الخارجية-التركي-لا-حاجة-للوجود-الأمريكي-في-سوريا-بعد-حل-مسألة-معتقلي-داعش-1096060278.html
وزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"
وزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"
سبوتنيك عربي
رأى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن الوجود الأمريكي في سوريا لا حاجة له بعد حل مسألة معتقلي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى). 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T15:52+0000
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وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "هيئة تحرير الشام" وقائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية، أحمد الشرع، إنه "لا حاجة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بعد حل مسألة معتقلي داعش".وطالب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، إسرائيل باحترام السيادة السورية ووقف الاعتداءات على الأراضي السورية.وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "هيئة تحرير الشام" وقائد العمليات العسكرية للمعارضة أحمد الشرع، إنه "على إسرائيل احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية أنه "لا مكان لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا وعليهما حل نفسهما"، مضيفًا أن "وحدات حماية الشعب تحتل ثلث الأراضي السورية وتسيطر على مصادر الطاقة".ووعد فيدان بدعم المؤسسات السورية قائلًا: "جميع الإدارات في سوريا يجب أن تنهض، وسندعم ذلك، وستكون المؤسسات التركية إلى جانبكم، [الرئيس التركي] أردوغان أعطى توجيهات بدعمكم".
https://sarabic.ae/20241222/المقداد-يعرب-عن-أمله-بنجاح-الحوار-الوطني-المقترح-من-الإدارة-السورية-الجديدة-1096059980.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"
رأى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن الوجود الأمريكي في سوريا لا حاجة له بعد حل مسألة معتقلي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "هيئة تحرير الشام" وقائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية، أحمد الشرع، إنه "لا حاجة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بعد حل مسألة معتقلي داعش".
وأضاف أن "الإدارة السورية الجديدة ستأخذ زمام المبادرة بشأن المعتقلين من تنظيم داعش".
وطالب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، إسرائيل باحترام السيادة السورية ووقف الاعتداءات على الأراضي السورية.
وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "هيئة تحرير الشام" وقائد العمليات العسكرية للمعارضة أحمد الشرع، إنه "على إسرائيل احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وأضاف فيدان أنه "يجب أن تكون هناك ردة فعل على الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا".
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية أنه "لا مكان لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا وعليهما حل نفسهما"، مضيفًا أن "وحدات حماية الشعب تحتل ثلث الأراضي السورية وتسيطر على مصادر الطاقة".
ووعد فيدان بدعم المؤسسات السورية قائلًا: "جميع الإدارات في سوريا يجب أن تنهض، وسندعم ذلك، وستكون المؤسسات التركية إلى جانبكم، [الرئيس التركي] أردوغان أعطى توجيهات بدعمكم".