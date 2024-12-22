وزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
تقرير عن غياب مظاهر عيد الميلاد المجيد في مدينة صور
09:09 GMT
6 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية المؤقتة تعلن إطلاق حوار وطني شامل، "مفاوضات غزة" تدخل "مرحلة التفاصيل" النهائية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241222/وزير-الخارجية-التركي-لا-حاجة-للوجود-الأمريكي-في-سوريا-بعد-حل-مسألة-معتقلي-داعش-1096060278.html
وزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"
وزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"
سبوتنيك عربي
رأى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن الوجود الأمريكي في سوريا لا حاجة له بعد حل مسألة معتقلي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى). 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T15:52+0000
2024-12-22T15:52+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094459142_0:31:2944:1687_1920x0_80_0_0_62481bb107a20e12009ac4f50fd8c3da.jpg
وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "هيئة تحرير الشام" وقائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية، أحمد الشرع، إنه "لا حاجة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بعد حل مسألة معتقلي داعش".وطالب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، إسرائيل باحترام السيادة السورية ووقف الاعتداءات على الأراضي السورية.وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "هيئة تحرير الشام" وقائد العمليات العسكرية للمعارضة أحمد الشرع، إنه "على إسرائيل احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية أنه "لا مكان لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا وعليهما حل نفسهما"، مضيفًا أن "وحدات حماية الشعب تحتل ثلث الأراضي السورية وتسيطر على مصادر الطاقة".ووعد فيدان بدعم المؤسسات السورية قائلًا: "جميع الإدارات في سوريا يجب أن تنهض، وسندعم ذلك، وستكون المؤسسات التركية إلى جانبكم، [الرئيس التركي] أردوغان أعطى توجيهات بدعمكم".
https://sarabic.ae/20241222/المقداد-يعرب-عن-أمله-بنجاح-الحوار-الوطني-المقترح-من-الإدارة-السورية-الجديدة-1096059980.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094459142_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_be413c0a8c215baa4970eeec7f5412cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"

15:52 GMT 22.12.2024
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
رأى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن الوجود الأمريكي في سوريا لا حاجة له بعد حل مسألة معتقلي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "هيئة تحرير الشام" وقائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية، أحمد الشرع، إنه "لا حاجة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بعد حل مسألة معتقلي داعش".

وأضاف أن "الإدارة السورية الجديدة ستأخذ زمام المبادرة بشأن المعتقلين من تنظيم داعش".

وطالب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، إسرائيل باحترام السيادة السورية ووقف الاعتداءات على الأراضي السورية.
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
المقداد يعرب عن أمله بنجاح الحوار الوطني المقترح من الإدارة السورية الجديدة
15:22 GMT
وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "هيئة تحرير الشام" وقائد العمليات العسكرية للمعارضة أحمد الشرع، إنه "على إسرائيل احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وأضاف فيدان أنه "يجب أن تكون هناك ردة فعل على الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا".
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية أنه "لا مكان لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا وعليهما حل نفسهما"، مضيفًا أن "وحدات حماية الشعب تحتل ثلث الأراضي السورية وتسيطر على مصادر الطاقة".
ووعد فيدان بدعم المؤسسات السورية قائلًا: "جميع الإدارات في سوريا يجب أن تنهض، وسندعم ذلك، وستكون المؤسسات التركية إلى جانبكم، [الرئيس التركي] أردوغان أعطى توجيهات بدعمكم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала