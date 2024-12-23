الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241223/الاستخبارات-الروسية-كيشيناو-تأمر-بفتح-قضايا-جنائية-ضد-قيادة-ترانسنيستريا-بحجة-الانفصال-1096068457.html
الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن كيشيناو أمرت بفتح قضايا جنائية ضد قيادة، بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T06:58+0000
2024-12-23T07:27+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104271/32/1042713225_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_6630a0bef3c0c707dd725381395d695c.jpg
وجاء في بيان المكتب الصحفي، التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وصدر أمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه "ترانسنيستريا" "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان العاديين في ترانسنيستريا لعمليات تفتيش شاملة عند عبور حدود المنطقة".كما أضاف البيان أن رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، رفضت بشكل قاطع مناقشة مسألة إمدادات الطاقة إلى مولدوفا مع أوكرانيا، بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز الروسية الأوكرانية.وفقًا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الخارجية، فإن مقر الاتحاد الأوروبي لم يعرف كيفية تهدئة رئيسة مولدوفا غير المستقرة عصبيًا، مايا ساندو، أمسك البيروقراطيون الأوروبيون رفيعو المستوى على رؤوسهم، بسبب المعلومات الواردة من كيشيناو حول محتوى اجتماع ساندو الأخير مع قيادة الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد.وأضاف البيان: "إن الاتحاد الأوروبي، بطبيعة الحال، لن يعارض ظهور نقطة أزمة جديدة في منطقة المصالح المباشرة لروسيا. لكن بروكسل ليست مستعدة بعد لذلك. حيث أن حدود الاتحاد الأوروبي قريبة، وهذا أمر خطير. ولكن لا أحد يستطيع أن يضمن أن الرئيسة المولدوفية لن تحاول حقاً إشعال حرب حقيقية في المنطقة".وأضاف البيان أن ساندو، طالبت بالاستيلاء بالقوة على محطة توليد الكهرباء في جمهورية ترانسنيستريا المولدافية المعلنة من جانب واحد. وأشار البيان إلى أنه في اجتماع مع الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد، شددت ساندو على الحاجة إلى وضع خطة لعملية عسكرية لفرض "السيطرة على ترانسنيستريا"، وتصفية وجود قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.الخارجية الروسية تهدد بالرد على احتمال طرد دبلوماسيين من بعثتها لدى مولدوفامجلس الفيدرالية الروسي: موسكو مستعدة لتزويد بريدنيستروفيه بدعم يتناسب مع التحديات
https://sarabic.ae/20240405/طائرة-انتحارية-تستهدف-وحدة-عسكرية-في-بريدنيستروفيه-ولم-تسجل-أي-إصابات-1087725201.html
https://sarabic.ae/20230309/المدعي-العام-في-ترانسنيستريا-هدف-الإرهابيين-كان-ليس-فقط-تصفية-رئيس-الجمهورية-1074531421.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104271/32/1042713225_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_e4e9f3935af4560f0ea6667d0bf973ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"

06:58 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 07:27 GMT 23.12.2024)
© Sputnik . Vadim Tsavistky / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik . Vadim Tsavistky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن كيشيناو أمرت بفتح قضايا جنائية ضد قيادة، بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان العاديين في الجمهورية غير المعترف بها، لعمليات تفتيش شاملة، عند عبور حدود المنطقة.
وجاء في بيان المكتب الصحفي، التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وصدر أمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه "ترانسنيستريا" "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان العاديين في ترانسنيستريا لعمليات تفتيش شاملة عند عبور حدود المنطقة".
كما أضاف البيان أن رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، رفضت بشكل قاطع مناقشة مسألة إمدادات الطاقة إلى مولدوفا مع أوكرانيا، بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز الروسية الأوكرانية.
وفقًا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الخارجية، فإن مقر الاتحاد الأوروبي لم يعرف كيفية تهدئة رئيسة مولدوفا غير المستقرة عصبيًا، مايا ساندو، أمسك البيروقراطيون الأوروبيون رفيعو المستوى على رؤوسهم، بسبب المعلومات الواردة من كيشيناو حول محتوى اجتماع ساندو الأخير مع قيادة الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد.
ترانسنيستريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
طائرة انتحارية تستهدف وحدة عسكرية في بريدنيستروفيه ولم تسجل أي إصابات
5 أبريل, 15:46 GMT

"فقدت الرئيسة أعصابها" خلال الحدث، بعد تقرير رئيس الوزراء دورين ريسيان، حول مشاكل إمدادات الطاقة إلى مولدوفا، والتي قد تواجهها البلاد بعد انتهاء الاتفاقية الروسية الأوكرانية بشأن عبور الغاز الطبيعي في 31 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، ورفضت بشكل قاطع مناقشة هذه القضية مع أوكرانيا وألقت بشكل قاطع المسؤولية الكاملة على عاتق روسيا".

وأضاف البيان: "إن الاتحاد الأوروبي، بطبيعة الحال، لن يعارض ظهور نقطة أزمة جديدة في منطقة المصالح المباشرة لروسيا. لكن بروكسل ليست مستعدة بعد لذلك. حيث أن حدود الاتحاد الأوروبي قريبة، وهذا أمر خطير. ولكن لا أحد يستطيع أن يضمن أن الرئيسة المولدوفية لن تحاول حقاً إشعال حرب حقيقية في المنطقة".
ترانسنيستريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
المدعي العام في بريدنيستروفيه: هدف الإرهابيين كان ليس فقط تصفية رئيس الجمهورية
9 مارس 2023, 22:32 GMT
وأضاف البيان أن ساندو، طالبت بالاستيلاء بالقوة على محطة توليد الكهرباء في جمهورية ترانسنيستريا المولدافية المعلنة من جانب واحد.

لم تصحو الرئيسة من التذكير، بأن جزء من الضفة اليمنى لمولدوفا، يعتمد بشكل كامل تقريبًا على إمدادات الكهرباء من محطة توليد الكهرباء الواقعة في جمهورية ترانسنيستريا ( بريدنيستروفيه) المولدافية، مطالبة "في حالة من الهستيريا" بالتحضير للاستيلاء بالقوة على محطة توليد الكهرباء".

وأشار البيان إلى أنه في اجتماع مع الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد، شددت ساندو على الحاجة إلى وضع خطة لعملية عسكرية لفرض "السيطرة على ترانسنيستريا"، وتصفية وجود قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.
الخارجية الروسية تهدد بالرد على احتمال طرد دبلوماسيين من بعثتها لدى مولدوفا
مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو مستعدة لتزويد بريدنيستروفيه بدعم يتناسب مع التحديات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала