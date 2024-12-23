https://sarabic.ae/20241223/الاستخبارات-الروسية-كيشيناو-تأمر-بفتح-قضايا-جنائية-ضد-قيادة-ترانسنيستريا-بحجة-الانفصال-1096068457.html
الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن كيشيناو أمرت بفتح قضايا جنائية ضد قيادة، بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T06:58+0000
2024-12-23T06:58+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي، التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وصدر أمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه "ترانسنيستريا" "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان العاديين في ترانسنيستريا لعمليات تفتيش شاملة عند عبور حدود المنطقة".كما أضاف البيان أن رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، رفضت بشكل قاطع مناقشة مسألة إمدادات الطاقة إلى مولدوفا مع أوكرانيا، بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز الروسية الأوكرانية.وفقًا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الخارجية، فإن مقر الاتحاد الأوروبي لم يعرف كيفية تهدئة رئيسة مولدوفا غير المستقرة عصبيًا، مايا ساندو، أمسك البيروقراطيون الأوروبيون رفيعو المستوى على رؤوسهم، بسبب المعلومات الواردة من كيشيناو حول محتوى اجتماع ساندو الأخير مع قيادة الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد.وأضاف البيان: "إن الاتحاد الأوروبي، بطبيعة الحال، لن يعارض ظهور نقطة أزمة جديدة في منطقة المصالح المباشرة لروسيا. لكن بروكسل ليست مستعدة بعد لذلك. حيث أن حدود الاتحاد الأوروبي قريبة، وهذا أمر خطير. ولكن لا أحد يستطيع أن يضمن أن الرئيسة المولدوفية لن تحاول حقاً إشعال حرب حقيقية في المنطقة".وأضاف البيان أن ساندو، طالبت بالاستيلاء بالقوة على محطة توليد الكهرباء في جمهورية ترانسنيستريا المولدافية المعلنة من جانب واحد. وأشار البيان إلى أنه في اجتماع مع الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد، شددت ساندو على الحاجة إلى وضع خطة لعملية عسكرية لفرض "السيطرة على ترانسنيستريا"، وتصفية وجود قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.الخارجية الروسية تهدد بالرد على احتمال طرد دبلوماسيين من بعثتها لدى مولدوفامجلس الفيدرالية الروسي: موسكو مستعدة لتزويد بريدنيستروفيه بدعم يتناسب مع التحديات
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الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
06:58 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 07:27 GMT 23.12.2024)
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن كيشيناو أمرت بفتح قضايا جنائية ضد قيادة، بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان العاديين في الجمهورية غير المعترف بها، لعمليات تفتيش شاملة، عند عبور حدود المنطقة.
وجاء في بيان المكتب الصحفي، التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وصدر أمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه "ترانسنيستريا" "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان العاديين في ترانسنيستريا لعمليات تفتيش شاملة عند عبور حدود المنطقة".
كما أضاف البيان أن رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، رفضت بشكل قاطع مناقشة مسألة إمدادات الطاقة إلى مولدوفا مع أوكرانيا، بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز الروسية الأوكرانية.
وفقًا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الخارجية، فإن مقر الاتحاد الأوروبي لم يعرف كيفية تهدئة رئيسة مولدوفا غير المستقرة عصبيًا، مايا ساندو، أمسك البيروقراطيون الأوروبيون رفيعو المستوى على رؤوسهم، بسبب المعلومات الواردة من كيشيناو حول محتوى اجتماع ساندو الأخير مع قيادة الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد.
"فقدت الرئيسة أعصابها" خلال الحدث، بعد تقرير رئيس الوزراء دورين ريسيان، حول مشاكل إمدادات الطاقة إلى مولدوفا، والتي قد تواجهها البلاد بعد انتهاء الاتفاقية الروسية الأوكرانية بشأن عبور الغاز الطبيعي في 31 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، ورفضت بشكل قاطع مناقشة هذه القضية مع أوكرانيا وألقت بشكل قاطع المسؤولية الكاملة على عاتق روسيا".
وأضاف البيان: "إن الاتحاد الأوروبي، بطبيعة الحال، لن يعارض ظهور نقطة أزمة جديدة في منطقة المصالح المباشرة لروسيا. لكن بروكسل ليست مستعدة بعد لذلك. حيث أن حدود الاتحاد الأوروبي قريبة، وهذا أمر خطير. ولكن لا أحد يستطيع أن يضمن أن الرئيسة المولدوفية لن تحاول حقاً إشعال حرب حقيقية في المنطقة".
وأضاف البيان أن ساندو، طالبت بالاستيلاء بالقوة على محطة توليد الكهرباء في جمهورية ترانسنيستريا المولدافية المعلنة من جانب واحد.
لم تصحو الرئيسة من التذكير، بأن جزء من الضفة اليمنى لمولدوفا، يعتمد بشكل كامل تقريبًا على إمدادات الكهرباء من محطة توليد الكهرباء الواقعة في جمهورية ترانسنيستريا ( بريدنيستروفيه) المولدافية، مطالبة "في حالة من الهستيريا" بالتحضير للاستيلاء بالقوة على محطة توليد الكهرباء".
وأشار البيان إلى أنه في اجتماع مع الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد، شددت ساندو على الحاجة إلى وضع خطة لعملية عسكرية لفرض "السيطرة على ترانسنيستريا"، وتصفية وجود قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.