https://sarabic.ae/20241223/الاستخبارات-الروسية-كيشيناو-تأمر-بفتح-قضايا-جنائية-ضد-قيادة-ترانسنيستريا-بحجة-الانفصال-1096068457.html

الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"

الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن كيشيناو أمرت بفتح قضايا جنائية ضد قيادة، بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T06:58+0000

2024-12-23T06:58+0000

2024-12-23T07:27+0000

روسيا

العالم

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وجاء في بيان المكتب الصحفي، التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وصدر أمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه "ترانسنيستريا" "بسبب الانفصال"، وإخضاع السكان العاديين في ترانسنيستريا لعمليات تفتيش شاملة عند عبور حدود المنطقة".كما أضاف البيان أن رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، رفضت بشكل قاطع مناقشة مسألة إمدادات الطاقة إلى مولدوفا مع أوكرانيا، بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز الروسية الأوكرانية.وفقًا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الخارجية، فإن مقر الاتحاد الأوروبي لم يعرف كيفية تهدئة رئيسة مولدوفا غير المستقرة عصبيًا، مايا ساندو، أمسك البيروقراطيون الأوروبيون رفيعو المستوى على رؤوسهم، بسبب المعلومات الواردة من كيشيناو حول محتوى اجتماع ساندو الأخير مع قيادة الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد.وأضاف البيان: "إن الاتحاد الأوروبي، بطبيعة الحال، لن يعارض ظهور نقطة أزمة جديدة في منطقة المصالح المباشرة لروسيا. لكن بروكسل ليست مستعدة بعد لذلك. حيث أن حدود الاتحاد الأوروبي قريبة، وهذا أمر خطير. ولكن لا أحد يستطيع أن يضمن أن الرئيسة المولدوفية لن تحاول حقاً إشعال حرب حقيقية في المنطقة".وأضاف البيان أن ساندو، طالبت بالاستيلاء بالقوة على محطة توليد الكهرباء في جمهورية ترانسنيستريا المولدافية المعلنة من جانب واحد. وأشار البيان إلى أنه في اجتماع مع الحكومة حول قضايا أمن الطاقة في البلاد، شددت ساندو على الحاجة إلى وضع خطة لعملية عسكرية لفرض "السيطرة على ترانسنيستريا"، وتصفية وجود قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.الخارجية الروسية تهدد بالرد على احتمال طرد دبلوماسيين من بعثتها لدى مولدوفامجلس الفيدرالية الروسي: موسكو مستعدة لتزويد بريدنيستروفيه بدعم يتناسب مع التحديات

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