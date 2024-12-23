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الجيش السوداني يعلن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية في الفاشر
الجيش السوداني يعلن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية في الفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية نفذتها قواتنا في مدينة الفاشر". 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T16:51+0000
2024-12-23T16:51+0000
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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "قوات الدعم السريع قصف منازل المواطنين ومخيمات النازحين في مدينة الفاشر مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين".في هذه الأثناء، واصل الجيش السوداني، تقدمه في محور بحري، حيث تم استرداد، مستشفى البراحة ومطاحن ويتا للغلال ومحطة 15، من المليشيا الإرهابية.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية في الفاشر

16:51 GMT 23.12.2024
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية نفذتها قواتنا في مدينة الفاشر".
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "قوات الدعم السريع قصف منازل المواطنين ومخيمات النازحين في مدينة الفاشر مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين".
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
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أمس, 20:38 GMT
في هذه الأثناء، واصل الجيش السوداني، تقدمه في محور بحري، حيث تم استرداد، مستشفى البراحة ومطاحن ويتا للغلال ومحطة 15، من المليشيا الإرهابية.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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