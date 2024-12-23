https://sarabic.ae/20241223/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-العشرات-من-قوات-الدعم-السريع-جراء-عمليات-استباقية-في-الفاشر-1096089994.html
الجيش السوداني يعلن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية في الفاشر
الجيش السوداني يعلن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية في الفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية نفذتها قواتنا في مدينة الفاشر". 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T16:51+0000
2024-12-23T16:51+0000
2024-12-23T16:51+0000
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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "قوات الدعم السريع قصف منازل المواطنين ومخيمات النازحين في مدينة الفاشر مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين".في هذه الأثناء، واصل الجيش السوداني، تقدمه في محور بحري، حيث تم استرداد، مستشفى البراحة ومطاحن ويتا للغلال ومحطة 15، من المليشيا الإرهابية.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241222/الخارجية-السودانية-تصدر-بيانا-جديدا-ردا-على-تهديد-نجل-زعيم-أفريقي-بـاجتياح-الخرطوم-1096064988.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية في الفاشر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "مقتل العشرات من قوات الدعم السريع جراء عمليات استباقية نفذتها قواتنا في مدينة الفاشر".
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "قوات الدعم السريع قصف منازل المواطنين ومخيمات النازحين في مدينة الفاشر مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين".
في هذه الأثناء، واصل الجيش السوداني، تقدمه في محور بحري، حيث تم استرداد، مستشفى البراحة ومطاحن ويتا للغلال
ومحطة 15، من المليشيا الإرهابية.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان
اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.