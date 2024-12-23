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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241223/بعد-تصريحات-ترامب-المكسيك-تعلن-دعم-بنما-1096093566.html
بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما
بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما
سبوتنيك عربي
أعلنت المكسيك دعم بنما إثر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حول استعادة السيطرة على قناة بنما. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T19:40+0000
2024-12-23T19:40+0000
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دونالد ترامب
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وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، إن قناة بنما ملك للبنميين.وجاء تصريح شينباوم، بعدما وجه ترامب اتهامات لبنما، قال فيها إنها تفرض رسوم مفرطة على السفن التي تعبر القناة، مضيفا: "من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في القناة".وقال ترامب، خلال حديثه إلى حشد من مؤيديه في ولاية أريزونا: "نطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل ومن دون أي أسئلة"، معتبرا أن أمريكا تتعرض للسرقة في قناة بنما، وأن تأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية".كما نشر ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لعلم أمريكي مرفوع فوق مسطح مائي ضيق، وعلق عليها: "مرحبًا بكم في الولايات المتحدة!".واتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بفرض رسوم باهظة على السفن التي تستخدم القناة للعبور بين المحيطين الهادئ والأطلسي.وكان رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، قد ندد بتعليقات ترامب، مؤكدا أن قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وستظل كذلك.وسلمت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على القناة إلى بنما في عام 1999.ويسمح الممر المائي بعبور نحو 14 ألف سفينة سنويا ويمثل 2.5 في المئة من التجارة البحرية العالمية، ولكي تتمكن القوارب والسفن من الاستفادة من القناة، تفرض بنما رسومًا جمركية، تختلف بناء على الحجم والغرض من استخدام السفن.
https://sarabic.ae/20241222/ترامب-يهدد-مجددا-بإعادة-قناة-بنما-إلى-أمريكا-والرئيس-البنمي-يرد-عليه-1096065430.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما

19:40 GMT 23.12.2024
© Getty Images / Danny Lehmanقناة بنما
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Getty Images / Danny Lehman
تابعنا عبر
أعلنت المكسيك دعم بنما إثر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حول استعادة السيطرة على قناة بنما.
وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، إن قناة بنما ملك للبنميين.
وجاء تصريح شينباوم، بعدما وجه ترامب اتهامات لبنما، قال فيها إنها تفرض رسوم مفرطة على السفن التي تعبر القناة، مضيفا: "من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في القناة".
وقال ترامب، خلال حديثه إلى حشد من مؤيديه في ولاية أريزونا: "نطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل ومن دون أي أسئلة"، معتبرا أن أمريكا تتعرض للسرقة في قناة بنما، وأن تأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية".
كما نشر ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لعلم أمريكي مرفوع فوق مسطح مائي ضيق، وعلق عليها: "مرحبًا بكم في الولايات المتحدة!".
واتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بفرض رسوم باهظة على السفن التي تستخدم القناة للعبور بين المحيطين الهادئ والأطلسي.
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
ترامب يهدد مجددا بإعادة قناة بنما إلى أمريكا... والرئيس البنمي يرد عليه
أمس, 21:11 GMT
وكان رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، قد ندد بتعليقات ترامب، مؤكدا أن قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وستظل كذلك.
وسلمت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على القناة إلى بنما في عام 1999.
ويسمح الممر المائي بعبور نحو 14 ألف سفينة سنويا ويمثل 2.5 في المئة من التجارة البحرية العالمية، ولكي تتمكن القوارب والسفن من الاستفادة من القناة، تفرض بنما رسومًا جمركية، تختلف بناء على الحجم والغرض من استخدام السفن.
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