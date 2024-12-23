https://sarabic.ae/20241223/بعد-تصريحات-ترامب-المكسيك-تعلن-دعم-بنما-1096093566.html
بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما
بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما
سبوتنيك عربي
أعلنت المكسيك دعم بنما إثر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حول استعادة السيطرة على قناة بنما. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T19:40+0000
2024-12-23T19:40+0000
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وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، إن قناة بنما ملك للبنميين.وجاء تصريح شينباوم، بعدما وجه ترامب اتهامات لبنما، قال فيها إنها تفرض رسوم مفرطة على السفن التي تعبر القناة، مضيفا: "من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في القناة".وقال ترامب، خلال حديثه إلى حشد من مؤيديه في ولاية أريزونا: "نطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل ومن دون أي أسئلة"، معتبرا أن أمريكا تتعرض للسرقة في قناة بنما، وأن تأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية".كما نشر ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لعلم أمريكي مرفوع فوق مسطح مائي ضيق، وعلق عليها: "مرحبًا بكم في الولايات المتحدة!".واتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بفرض رسوم باهظة على السفن التي تستخدم القناة للعبور بين المحيطين الهادئ والأطلسي.وكان رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، قد ندد بتعليقات ترامب، مؤكدا أن قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وستظل كذلك.وسلمت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على القناة إلى بنما في عام 1999.ويسمح الممر المائي بعبور نحو 14 ألف سفينة سنويا ويمثل 2.5 في المئة من التجارة البحرية العالمية، ولكي تتمكن القوارب والسفن من الاستفادة من القناة، تفرض بنما رسومًا جمركية، تختلف بناء على الحجم والغرض من استخدام السفن.
https://sarabic.ae/20241222/ترامب-يهدد-مجددا-بإعادة-قناة-بنما-إلى-أمريكا-والرئيس-البنمي-يرد-عليه-1096065430.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما
أعلنت المكسيك دعم بنما إثر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حول استعادة السيطرة على قناة بنما.
وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، إن قناة بنما
ملك للبنميين.
وجاء تصريح شينباوم، بعدما وجه ترامب اتهامات لبنما، قال فيها إنها تفرض رسوم مفرطة على السفن التي تعبر القناة، مضيفا: "من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية
والسفن الأمريكية عند مرورها في القناة".
وقال ترامب، خلال حديثه إلى حشد من مؤيديه في ولاية أريزونا: "نطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل ومن دون أي أسئلة"، معتبرا أن أمريكا تتعرض للسرقة في قناة بنما، وأن تأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية".
كما نشر ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لعلم أمريكي مرفوع فوق مسطح مائي ضيق، وعلق عليها: "مرحبًا بكم في الولايات المتحدة!".
واتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بفرض رسوم باهظة على السفن التي تستخدم القناة للعبور بين المحيطين الهادئ والأطلسي.
وكان رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، قد ندد بتعليقات ترامب
، مؤكدا أن قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وستظل كذلك.
وسلمت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على القناة إلى بنما في عام 1999.
ويسمح الممر المائي بعبور نحو 14 ألف سفينة سنويا ويمثل 2.5 في المئة من التجارة البحرية العالمية، ولكي تتمكن القوارب والسفن من الاستفادة من القناة، تفرض بنما رسومًا جمركية، تختلف بناء على الحجم والغرض من استخدام السفن.