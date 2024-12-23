https://sarabic.ae/20241223/دولة-عربية-تحقق-قفزة-في-قطاع-الطاقة-بمنصات-حفر-جديدة-1096070526.html
دولة عربية تحقق قفزة في قطاع الطاقة بمنصات حفر جديدة
دولة عربية تحقق قفزة في قطاع الطاقة بمنصات حفر جديدة
سبوتنيك عربي
حققت دولة عربية، اليوم الإثنين، قفزة جديدة في قطاع الطاقة، بالإعلام عن تسلمها منصات حفر جديدة. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T08:59+0000
2024-12-23T08:59+0000
2024-12-23T08:59+0000
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وعززت شركة "أدنوك للحفر" الإماراتية قدراتها التشغيلية، باستلام منصتي حفر بحريتين جديدتين من نوع "جاك-أب"، المقرر تشغيلهما في الربع الأول من عام 2025، ليرتفع أسطول الشركة إلى 142 منصة، مما يعزز مكانتها بين كبرى شركات الحفر العالمية.وتعكس هذه الإضافة نجاح استراتيجية الشركة خلال العام الحالي، إذ أكد تقرير صادر عن "جيه بي مورغان" جودة واستقرار أداء الشركة منذ طرحها للاكتتاب العام، مع تحقيق نتائج تفوق التوقعات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام". كما سجلت شركة "أدنوك للحفر" تقدما بارزا في مشروعاتها المشتركة لعام 2024، إذ أكملت "إنرسول" استحواذات استراتيجية على 4 شركات متخصصة، وحققت "تيرنويل" وقتا قياسيا في عمليات الحفر لدعم تطوير موارد الطاقة غير التقليدية.وتتطلع الشركة إلى تحقيق نمو قوي في العام المقبل 2025، مدعومة بنتائج مالية قوية وتوسيع نطاق عملياتها، مع توقع تحقيق أداء قياسي خلال الربع الرابع من العام الحالي.
https://sarabic.ae/20221128/أدنوك-الإماراتية-تقرر-تقديم-موعد-زيادة-إنتاج-النفط-إلى-5-ملايين-برميل-يوميا-بحلول-2027-1070632651.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار
دولة عربية تحقق قفزة في قطاع الطاقة بمنصات حفر جديدة
حققت دولة عربية، اليوم الإثنين، قفزة جديدة في قطاع الطاقة، بالإعلام عن تسلمها منصات حفر جديدة.
وعززت شركة "أدنوك للحفر" الإماراتية قدراتها التشغيلية، باستلام منصتي حفر بحريتين جديدتين من نوع "جاك-أب"، المقرر تشغيلهما في الربع الأول من عام 2025، ليرتفع أسطول الشركة إلى 142 منصة، مما يعزز مكانتها بين كبرى شركات الحفر العالمية.
وتعكس هذه الإضافة نجاح استراتيجية الشركة خلال العام الحالي، إذ أكد تقرير صادر عن "جيه بي مورغان" جودة واستقرار أداء الشركة منذ طرحها للاكتتاب العام، مع تحقيق نتائج تفوق التوقعات، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية "وام".
28 نوفمبر 2022, 15:06 GMT
كما سجلت شركة "أدنوك للحفر" تقدما بارزا في مشروعاتها المشتركة لعام 2024، إذ أكملت "إنرسول" استحواذات استراتيجية على 4 شركات متخصصة، وحققت "تيرنويل" وقتا قياسيا في عمليات الحفر لدعم تطوير موارد الطاقة غير التقليدية.
وتتطلع الشركة إلى تحقيق نمو قوي في العام المقبل 2025، مدعومة بنتائج مالية قوية وتوسيع نطاق عملياتها، مع توقع تحقيق أداء قياسي خلال الربع الرابع من العام الحالي.