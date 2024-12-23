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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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دولة عربية تحقق قفزة في قطاع الطاقة بمنصات حفر جديدة
دولة عربية تحقق قفزة في قطاع الطاقة بمنصات حفر جديدة
سبوتنيك عربي
حققت دولة عربية، اليوم الإثنين، قفزة جديدة في قطاع الطاقة، بالإعلام عن تسلمها منصات حفر جديدة. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T08:59+0000
2024-12-23T08:59+0000
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وعززت شركة "أدنوك للحفر" الإماراتية قدراتها التشغيلية، باستلام منصتي حفر بحريتين جديدتين من نوع "جاك-أب"، المقرر تشغيلهما في الربع الأول من عام 2025، ليرتفع أسطول الشركة إلى 142 منصة، مما يعزز مكانتها بين كبرى شركات الحفر العالمية.وتعكس هذه الإضافة نجاح استراتيجية الشركة خلال العام الحالي، إذ أكد تقرير صادر عن "جيه بي مورغان" جودة واستقرار أداء الشركة منذ طرحها للاكتتاب العام، مع تحقيق نتائج تفوق التوقعات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام". كما سجلت شركة "أدنوك للحفر" تقدما بارزا في مشروعاتها المشتركة لعام 2024، إذ أكملت "إنرسول" استحواذات استراتيجية على 4 شركات متخصصة، وحققت "تيرنويل" وقتا قياسيا في عمليات الحفر لدعم تطوير موارد الطاقة غير التقليدية.وتتطلع الشركة إلى تحقيق نمو قوي في العام المقبل 2025، مدعومة بنتائج مالية قوية وتوسيع نطاق عملياتها، مع توقع تحقيق أداء قياسي خلال الربع الرابع من العام الحالي.
https://sarabic.ae/20221128/أدنوك-الإماراتية-تقرر-تقديم-موعد-زيادة-إنتاج-النفط-إلى-5-ملايين-برميل-يوميا-بحلول-2027-1070632651.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار

دولة عربية تحقق قفزة في قطاع الطاقة بمنصات حفر جديدة

08:59 GMT 23.12.2024
© Photo / Unsplash/ Sven Piperمنصة حفر
منصة حفر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
منصة حفر
© Photo / Unsplash/ Sven Piper
تابعنا عبر
حققت دولة عربية، اليوم الإثنين، قفزة جديدة في قطاع الطاقة، بالإعلام عن تسلمها منصات حفر جديدة.
وعززت شركة "أدنوك للحفر" الإماراتية قدراتها التشغيلية، باستلام منصتي حفر بحريتين جديدتين من نوع "جاك-أب"، المقرر تشغيلهما في الربع الأول من عام 2025، ليرتفع أسطول الشركة إلى 142 منصة، مما يعزز مكانتها بين كبرى شركات الحفر العالمية.
وتعكس هذه الإضافة نجاح استراتيجية الشركة خلال العام الحالي، إذ أكد تقرير صادر عن "جيه بي مورغان" جودة واستقرار أداء الشركة منذ طرحها للاكتتاب العام، مع تحقيق نتائج تفوق التوقعات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
رجال يقفون بجوار صهريج في منشأة تخزين تابعة لشركة النفط أدنوك في منطقة المصفح الصناعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، 17 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
"أدنوك" الإماراتية تقرر تقديم موعد زيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027
28 نوفمبر 2022, 15:06 GMT
كما سجلت شركة "أدنوك للحفر" تقدما بارزا في مشروعاتها المشتركة لعام 2024، إذ أكملت "إنرسول" استحواذات استراتيجية على 4 شركات متخصصة، وحققت "تيرنويل" وقتا قياسيا في عمليات الحفر لدعم تطوير موارد الطاقة غير التقليدية.
وتتطلع الشركة إلى تحقيق نمو قوي في العام المقبل 2025، مدعومة بنتائج مالية قوية وتوسيع نطاق عملياتها، مع توقع تحقيق أداء قياسي خلال الربع الرابع من العام الحالي.
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