https://sarabic.ae/20241223/لحظة-انهيار-جسر-وتسرب-حمض-الكبريتيك-إلى-نهر-في-البرازيل-فيديو-1096068335.html

لحظة انهيار جسر وتسرب حمض الكبريتيك إلى نهر في البرازيل... فيديو

لحظة انهيار جسر وتسرب حمض الكبريتيك إلى نهر في البرازيل... فيديو

سبوتنيك عربي

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه إثر انهيار جسر يربط بين المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية في البرازيل، كما أدى الحادث إلى تسرب حمض الكبريتيك إلى نهر توكانتينس. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T06:59+0000

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2024-12-23T06:59+0000

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وقال موقع "timesnownews" إن انهيار الجسر أسفر عن سقوط مركبات في النهر من بينها شاحنة صهريج كانت معبأة بحمض الكبريتيك، ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا، وقد تم تعليق جهود الإنقاذ بسبب تسرب الحمض.وكانت السلطات المحلية قد أثارت سابقًا مخاوف بشأن السلامة الهيكلية للجسر الواقع بين إستريتو وأغيانوبوليس، فيما شملت المركبات المتضررة شاحنتين وسيارة ودراجة نارية.وأعربت السلطات المحلية في وقت سابق عن مخاوفها بشأن قدرة الجسر على تحمل حركة مرور الشاحنات الثقيلة، وبينما كان عضو مجلس مدينة أغيانوبوليس، إلياس جونيور، يوثق المشاكل الهيكلية عبر مقطع فيديو عندما وقع الانهيار.وعلى الفور، بدأت عمليات الإنقاذ، حيث تم نشر غواصين في الموقع، قبل أن يتم تعليق الجهود بعد التأكد من تسرب حمض الكبريتيك من الصهريج الغارق، ما يشكل مخاطر إضافية على فرق الإنقاذ.ويواجه نهر توكانتينس، وهو ممر مائي حيوي للمنطقة، الآن تهديدًا بسبب تسرب الحمض، ما أثار مخاوف بيئية، وتجري حاليًا تحقيقات في سبب الانهيار، ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات من المسؤولين في الأيام المقبلة.

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