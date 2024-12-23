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مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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https://sarabic.ae/20241223/مدن-دونباس-تتزين-لاستقبال-العام-الجديد-1096082304.html
مدن دونباس تتزين لاستقبال العام الجديد
مدن دونباس تتزين لاستقبال العام الجديد
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الزينة في مدن دونباس، لاستقبال العام الجديد، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مدن دونباس تتزين لاستقبال العام الجديد

14:39 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 14:40 GMT 23.12.2024)
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الزينة في مدن دونباس، لاستقبال العام الجديد، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة لوغانسك خلال الاحتفال بإنارة شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

سكان مدينة لوغانسك خلال الاحتفال بإنارة شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم &quot;لوسبيكاييف&quot; - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Maxim Zakharov
/
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سكان مدينة لوغانسك خلال الاحتفال بإنارة شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Sergey Averin
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زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Sergey Averin
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زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصور

سكان المدينة خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

سكان المدينة خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم &quot;لوسبيكاييف&quot; - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Maxim Zakharov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان المدينة خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Sergey Averin
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زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح شجرة عيد الميلاد في مدينة ماريوبول
افتتاح شجرة عيد الميلاد في مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexander Ivanov
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افتتاح شجرة عيد الميلاد في مدينة ماريوبول
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يضع زينة على أنفه، خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، والذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

رجل يضع زينة على أنفه، خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، والذي يحمل اسم &quot;لوسبيكاييف&quot; - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Maxim Zakharov
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل يضع زينة على أنفه، خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، والذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصور

شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم &quot;لوسبيكاييف&quot; - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Maxim Zakharov
/
الانتقال إلى بنك الصور

شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورسكان المدينة عند افتتاح شجرة عيد الميلاد بالمدينة في ماريوبول
سكان المدينة عند افتتاح شجرة عيد الميلاد بالمدينة في ماريوبول - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
سكان المدينة عند افتتاح شجرة عيد الميلاد بالمدينة في ماريوبول
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصور

سكان المدينة خلال افتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي، في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

سكان المدينة خلال افتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي، في لوغانسك، الذي يحمل اسم &quot;لوسبيكاييف&quot; - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Maxim Zakharov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان المدينة خلال افتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي، في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"

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