مدن دونباس تتزين لاستقبال العام الجديد

سكان مدينة لوغانسك خلال الاحتفال بإنارة شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"
سكان مدينة لوغانسك خلال الاحتفال بإنارة شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"
زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية
زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية
سكان المدينة خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"
سكان المدينة خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"
زينة السنة الجديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية
رجل يضع زينة على أنفه، خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، والذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"
رجل يضع زينة على أنفه، خلال الاحتفال بافتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، والذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"
شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"
شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"
سكان المدينة خلال افتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي، في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"
سكان المدينة خلال افتتاح شجرة رأس السنة الجديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الساحة أمام مبنى مسرح الدراما الروسية الأكاديمي، في لوغانسك، الذي يحمل اسم "لوسبيكاييف"