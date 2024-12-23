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https://sarabic.ae/20241223/وكالة-5-قتلى-وعشرات-الجرحى-في-قصف-إسرائيلي-عنيف-استهدف-خيام-النازحين-غرب-خان-يونس-1096066217.html
وكالة: 5 قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي عنيف استهدف خيام النازحين غرب خان يونس
وكالة: 5 قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي عنيف استهدف خيام النازحين غرب خان يونس
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T00:00+0000
2024-12-23T01:51+0000
خان يونس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وبحسب وكالة "وفا"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة خيام للنازحين بالقرب من المستشفى البريطاني، مما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وفق حصيلة غير نهائية".وأكد الشهود أن المشهد كان مأساويًا، حيث انتشرت الجثث والجرحى في المكان، بينما واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إلى الضحايا نتيجة اشتعال النيران وكثافة القصف.وبحسب وكالة "وفا"، "وصف الشهود ما حدث بأنه مجزرة حقيقية، مشيرين إلى أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، فضلًا عن تعذر وصول فرق الإسعاف لبعض المناطق بفعل استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث أسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 45,259 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية. ولا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض وفي الشوارع، بينما تُمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب كثافة النيران الإسرائيلية، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20241222/رئيس-الموساد-يوصي-بمهاجمة-إيران-ردا-على-هجمات-أنصار-الله-1096063397.html
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خان يونس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
خان يونس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

وكالة: 5 قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي عنيف استهدف خيام النازحين غرب خان يونس

00:00 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 01:51 GMT 23.12.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatغزيون يحوّلون ركام منازلهم إلى بيوت من طين شرق خان يونس جنوب القطاع
غزيون يحوّلون ركام منازلهم إلى بيوت من طين شرق خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة خيام للنازحين بالقرب من المستشفى البريطاني، مما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وفق حصيلة غير نهائية".
وأفاد شهود عيان بأن القصف تسبب في اشتعال حرائق ضخمة في الخيام التي كانت تؤوي عائلات نازحة، وسط صراخ واستغاثة السكان، وفقا لوكالة "وفا".
وأكد الشهود أن المشهد كان مأساويًا، حيث انتشرت الجثث والجرحى في المكان، بينما واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إلى الضحايا نتيجة اشتعال النيران وكثافة القصف.
وبحسب وكالة "وفا"، "وصف الشهود ما حدث بأنه مجزرة حقيقية، مشيرين إلى أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، فضلًا عن تعذر وصول فرق الإسعاف لبعض المناطق بفعل استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة".
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث أسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 45,259 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية. ولا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض وفي الشوارع، بينما تُمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب كثافة النيران الإسرائيلية، وفقا لوكالة "وفا".
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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