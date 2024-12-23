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أنقاض كنيسة لبنانية تروي قصة عيد ميلاد مختلف هذا العام
أنقاض كنيسة لبنانية تروي قصة عيد ميلاد مختلف هذا العام
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأنقاض كنيسة كاثوليكية في لبنان، تروي قصة عيد ميلاد مختلف هذا العام. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, لبنان
фото, صور, لبنان

أنقاض كنيسة لبنانية تروي قصة عيد ميلاد مختلف هذا العام

10:30 GMT 23.12.2024
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جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأنقاض كنيسة كاثوليكية في لبنان، تروي قصة عيد ميلاد مختلف هذا العام.
© AP Photo / Hassan Ammar

رجل يدعى جورج إيليا،، يقوم بقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.

رجل يدعى جورج إيليا،، يقوم بقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Hassan Ammar

رجل يدعى جورج إيليا،، يقوم بقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.

© AP Photo / Hassan Ammar

صورة تالفة وصليب، من ممتلكات كنيسة القديس جورج الكاثوليكية، مخبأة داخل غرفة تستخدم عادة كمقر إقامة للأساقفة الزائرين، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.

صورة تالفة وصليب، من ممتلكات كنيسة القديس جورج الكاثوليكية، مخبأة داخل غرفة تستخدم عادة كمقر إقامة للأساقفة الزائرين، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Hassan Ammar

صورة تالفة وصليب، من ممتلكات كنيسة القديس جورج الكاثوليكية، مخبأة داخل غرفة تستخدم عادة كمقر إقامة للأساقفة الزائرين، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.

© AP Photo / Hassan Ammar

صورة لمسجد يظهر من كنيسة القديس جورج الكاثوليكية المدمرة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.

صورة لمسجد يظهر من كنيسة القديس جورج الكاثوليكية المدمرة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Hassan Ammar

صورة لمسجد يظهر من كنيسة القديس جورج الكاثوليكية المدمرة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.

© AP Photo / Hassan Ammar

رجل مسيحي برفقة عدد من الأطفال، يقرع الأجراس بجوار شجرة عيد الميلاد، التي تم تزيينها داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكية في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان.

رجل مسيحي برفقة عدد من الأطفال، يقرع الأجراس بجوار شجرة عيد الميلاد، التي تم تزيينها داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكية في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Hassan Ammar

رجل مسيحي برفقة عدد من الأطفال، يقرع الأجراس بجوار شجرة عيد الميلاد، التي تم تزيينها داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكية في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان.

© AP Photo / Hassan Ammar

زينة عيد الميلاد على شكل "بابا نويل" ملقاة على أرض كنيسة القديس جورج الكاثوليكية.

زينة عيد الميلاد على شكل &quot;بابا نويل&quot; ملقاة على أرض كنيسة القديس جورج الكاثوليكية. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Hassan Ammar

زينة عيد الميلاد على شكل "بابا نويل" ملقاة على أرض كنيسة القديس جورج الكاثوليكية.

© AP Photo / Hassan Ammar

أيقونات ولوحات تظهر داخل كنيسة القديس جورج المدمرة، في جنوب لبنان.

أيقونات ولوحات تظهر داخل كنيسة القديس جورج المدمرة، في جنوب لبنان. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Hassan Ammar

أيقونات ولوحات تظهر داخل كنيسة القديس جورج المدمرة، في جنوب لبنان.

© AP Photo / Hassan Ammar

القس موريس الخوري، يقود قداس الأحد داخل غرفة تُستخدم عادةً كمقر إقامة للأساقفة الزائرين لكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في جنوب لبنان.

القس موريس الخوري، يقود قداس الأحد داخل غرفة تُستخدم عادةً كمقر إقامة للأساقفة الزائرين لكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في جنوب لبنان. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Hassan Ammar

القس موريس الخوري، يقود قداس الأحد داخل غرفة تُستخدم عادةً كمقر إقامة للأساقفة الزائرين لكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في جنوب لبنان.

© AP Photo / Hassan Ammar

صورة لرجل يظهر وسط الدمار الذي لحق بكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان.

صورة لرجل يظهر وسط الدمار الذي لحق بكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Hassan Ammar

صورة لرجل يظهر وسط الدمار الذي لحق بكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان.

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