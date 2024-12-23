أنقاض كنيسة لبنانية تروي قصة عيد ميلاد مختلف هذا العام

رجل يدعى جورج إيليا،، يقوم بقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.
رجل يدعى جورج إيليا،، يقوم بقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.
صورة تالفة وصليب، من ممتلكات كنيسة القديس جورج الكاثوليكية، مخبأة داخل غرفة تستخدم عادة كمقر إقامة للأساقفة الزائرين، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.
صورة تالفة وصليب، من ممتلكات كنيسة القديس جورج الكاثوليكية، مخبأة داخل غرفة تستخدم عادة كمقر إقامة للأساقفة الزائرين، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.
صورة لمسجد يظهر من كنيسة القديس جورج الكاثوليكية المدمرة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.
صورة لمسجد يظهر من كنيسة القديس جورج الكاثوليكية المدمرة، في بلدة دردغيا في جنوب لبنان.
رجل مسيحي برفقة عدد من الأطفال، يقرع الأجراس بجوار شجرة عيد الميلاد، التي تم تزيينها داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكية في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان.
رجل مسيحي برفقة عدد من الأطفال، يقرع الأجراس بجوار شجرة عيد الميلاد، التي تم تزيينها داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكية في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان.
زينة عيد الميلاد على شكل "بابا نويل" ملقاة على أرض كنيسة القديس جورج الكاثوليكية.
زينة عيد الميلاد على شكل "بابا نويل" ملقاة على أرض كنيسة القديس جورج الكاثوليكية.
أيقونات ولوحات تظهر داخل كنيسة القديس جورج المدمرة، في جنوب لبنان.
أيقونات ولوحات تظهر داخل كنيسة القديس جورج المدمرة، في جنوب لبنان.
القس موريس الخوري، يقود قداس الأحد داخل غرفة تُستخدم عادةً كمقر إقامة للأساقفة الزائرين لكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في جنوب لبنان.
القس موريس الخوري، يقود قداس الأحد داخل غرفة تُستخدم عادةً كمقر إقامة للأساقفة الزائرين لكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في جنوب لبنان.
صورة لرجل يظهر وسط الدمار الذي لحق بكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان.
صورة لرجل يظهر وسط الدمار الذي لحق بكنيسة القديس جورج الكاثوليكية، في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان.