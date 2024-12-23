أنقاض كنيسة لبنانية تروي قصة عيد ميلاد مختلف هذا العام

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رجل مسيحي برفقة عدد من الأطفال، يقرع الأجراس بجوار شجرة عيد الميلاد، التي تم تزيينها داخل كنيسة القديس جورج الكاثوليكية في بلدة دردغيا، في جنوب لبنان.