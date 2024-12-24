الدفاع الروسية تكشف عن 20 موقعا لمختبرات بيولوجية في أفريقيا يعمل فيها عسكريون أمريكيون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241224/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-20-موقعا-لمختبرات-بيولوجية-في-أفريقيا-يعمل-فيها-عسكريون-أمريكيون-1096102426.html
الدفاع الروسية تكشف عن 20 موقعا لمختبرات بيولوجية في أفريقيا يعمل فيها عسكريون أمريكيون
الدفاع الروسية تكشف عن 20 موقعا لمختبرات بيولوجية في أفريقيا يعمل فيها عسكريون أمريكيون
سبوتنيك عربي
أكد نائب قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، أليكسي رتيشيف، اليوم الثلاثاء، أن مختصين تابعين لوزارة الدفاع الأمريكية... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T08:15+0000
2024-12-24T08:15+0000
روسيا
العالم
حرب بيولوجية
البنتاغون الأمريكي
مختبرات بيولوجية
أسلحة بيولوجية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096102546_0:197:588:528_1920x0_80_0_0_28a46c148e18ff1d48f3324e08d4de6a.jpg
وكشف رتيشيف في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الروسية حول الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية، أنه "تم إنشاء مركز أبحاث طبي مشترك في نيجيريا، ومختبر طبي عسكري للقوات المسلحة للجمهورية عام 2024".ونوه نائب قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إلى أن واشنطن تتعمد استخدام المشاكل الاقتصادية الأفريقية في مجال الرعاية الصحية لتنظيم الأبحاث. وتابع رتيشيف: "لتنظيم البحوث البيولوجية العسكرية، يستخدم البنتاغون، من بين أمور أخرى، البنية التحتية الحالية والإمكانات الموجودة في البلدان الأفريقية".وبين رتيشيف: أن "المستهلكين الرئيسيين لنتائج البحث هم معهد البحوث الطبية للأمراض المعدية ومعهد أبحاث الجيش "والتر ريد" التابع للجيش الأميركي".وحول هدف واشنطن من هذه العمليات كشف رتيشيف، أن "مبادرة جينوم تبحث مسببات الأمراض" في خصائص العدوى ومقاومة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض للمنتجات الطبية. وشارك في المشروع أكثر من 20 موقعا بيولوجيا في 18 بلدا أفريقيا".
https://sarabic.ae/20231102/الخارجية-الروسية-نشعر-بقلق-إزاء-احتمال-توسيع-شبكة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أفريقيا-1082718094.html
https://sarabic.ae/20230619/الدفاع-الروسية-تكشف-سبب-تنفيذ-أمريكا-مختبراتها-البيولوجية-في-دول-ثالثة--1078248401.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096102546_0:142:588:583_1920x0_80_0_0_b1349ea5843fcc78d7d135c9ef343df7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, حرب بيولوجية, البنتاغون الأمريكي, مختبرات بيولوجية, أسلحة بيولوجية
روسيا, العالم, حرب بيولوجية, البنتاغون الأمريكي, مختبرات بيولوجية, أسلحة بيولوجية

الدفاع الروسية تكشف عن 20 موقعا لمختبرات بيولوجية في أفريقيا يعمل فيها عسكريون أمريكيون

08:15 GMT 24.12.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenseمختبرات بيولوجية أمريكية في أفريقيا
مختبرات بيولوجية أمريكية في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
أكد نائب قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، أليكسي رتيشيف، اليوم الثلاثاء، أن مختصين تابعين لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يعملون بشكل دائم في مختبر تم إنشاؤه عام 2024 في نيجيريا.
وكشف رتيشيف في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الروسية حول الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية، أنه "تم إنشاء مركز أبحاث طبي مشترك في نيجيريا، ومختبر طبي عسكري للقوات المسلحة للجمهورية عام 2024".

وأشار رتيشيف إلى أن "طاقم العمل (في هذه المخبرات) يضم 10 متخصصين من وزارة الدفاع الأميركية بشكل دائم".

علبة تحوي مادة إشعاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
الخارجية الروسية: نشعر بقلق إزاء احتمال توسيع شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أفريقيا
2 نوفمبر 2023, 04:12 GMT
ونوه نائب قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إلى أن واشنطن تتعمد استخدام المشاكل الاقتصادية الأفريقية في مجال الرعاية الصحية لتنظيم الأبحاث.

وقال رتيشيف: "لتنظيم الأنشطة البحثية، تستخدم واشنطن عمدا المشاكل الاقتصادية للدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية".

وتابع رتيشيف: "لتنظيم البحوث البيولوجية العسكرية، يستخدم البنتاغون، من بين أمور أخرى، البنية التحتية الحالية والإمكانات الموجودة في البلدان الأفريقية".

وأضاف أن "العملاء الذين يعملون لصالح البنتاغون، هم وكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، ووكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية".

السلاح البيولوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيولوجية في دول ثالثة
19 يونيو 2023, 08:53 GMT
وبين رتيشيف: أن "المستهلكين الرئيسيين لنتائج البحث هم معهد البحوث الطبية للأمراض المعدية ومعهد أبحاث الجيش "والتر ريد" التابع للجيش الأميركي".

وأوضح رتيشيف أن واشنطن لا تكشف عن الأهداف النهائية لتجاربها لشركائها، الذين ليس لديهم في كثير من الأحيان أي فكرة عن المخاطر المرتبطة بتنفيذ البرامج الأميركية.

وحول هدف واشنطن من هذه العمليات كشف رتيشيف، أن "مبادرة جينوم تبحث مسببات الأمراض" في خصائص العدوى ومقاومة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض للمنتجات الطبية. وشارك في المشروع أكثر من 20 موقعا بيولوجيا في 18 بلدا أفريقيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала