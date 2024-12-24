https://sarabic.ae/20241224/بث-مباشر-قداس-عيد-الميلاد-من-كنيسة-المهد-في-بيت-لحم-1096145996.html
قداس عيد الميلاد من كنيسة المهد في بيت لحم... فيديو
قداس عيد الميلاد من كنيسة المهد في بيت لحم... فيديو
سبوتنيك عربي
يرأس بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم، بمناسبة عيد الميلاد وفق التقويم الغربي، وتقتصر احتفالات... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T20:41+0000
2024-12-24T20:41+0000
2024-12-24T21:19+0000
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ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، استُقبل البطريرك في كنيسة المهد بحفاوة رسمية، بحضور عدد من الشخصيات الدينية والسياسية، إلى جانب القناصل والسفراء.وتحدث البطريرك عن زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة، حيث عاين الدمار الشامل الذي يعاني منه السكان هناك، لكنه أبدى إعجابه بروح الصمود والإرادة القوية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني رغم الدمار والخراب.ولم تزين بيت لحم هذا العام بشجرة الميلاد أو أضواء الاحتفال، بل اختارت المدينة التعبير عن تضامنها مع قطاع غزة عبر أجواء هادئة ومظاهر خافتة.في ساحة كنيسة المهد، كان الحضور محدودا مقارنة بالأعوام الماضية، ومع ذلك، لم تغب رسائل المحبة والسلام عن الترانيم والشموع التي أضاءت ساحة الكنيسة في مشهد يحمل دلالات عميقة.وسط هذا الحزن، انتشرت قوات الأمن الفلسطينية في محيط كنيسة المهد التي خيّم عليها الهدوء، لتشهد المدينة أجواءً غير مألوفة في عيد الميلاد، لكنها مليئة بالأمل في مستقبل أفضل.
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سبوتنيك عربي
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096141701_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8cf1f25226a91a3dbce1f7d9ef941c8.jpg
بث مباشر... قداس عيد الميلاد من كنيسة المهد في بيت لحم
سبوتنيك عربي
بدأت الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي (الكاثوليك والبروتستانت)، اليوم الثلاثاء، احتفالاتها بعيد الميلاد، وغابت للسنة الثانية على التوالي زينة عيد الميلاد وحشود السياح والحجاج ما يعكس الأجواء الحزينة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
2024-12-24T20:41+0000
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PT34M17S
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, видео
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, видео
قداس عيد الميلاد من كنيسة المهد في بيت لحم... فيديو
20:41 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 21:19 GMT 24.12.2024)
يرأس بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم، بمناسبة عيد الميلاد وفق التقويم الغربي، وتقتصر احتفالات هذا العام على الطقوس الدينية فقط.
ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، استُقبل البطريرك في كنيسة المهد بحفاوة رسمية، بحضور عدد من الشخصيات الدينية والسياسية، إلى جانب القناصل والسفراء.
وفي كلمته عند وصوله، أشار الكاردينال بيتسابالا إلى أن عيد الميلاد هذا العام يحمل رسالة أمل ومحبة وسلام، في وقتٍ يشتد فيه الحاجة إلى إنهاء الحروب وإحلال العدالة وصون الكرامة الإنسانية.
وتحدث البطريرك عن زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة، حيث عاين الدمار الشامل الذي يعاني منه السكان هناك، لكنه أبدى إعجابه بروح الصمود والإرادة القوية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني رغم الدمار والخراب.
وأضاف أن هذا العيد يمر للعام الثاني على بيت لحم في أجواء حزينة دون زينة أو مظاهر فرح، على عكس الأعوام السابقة.
ولم تزين بيت لحم هذا العام بشجرة الميلاد أو أضواء الاحتفال، بل اختارت المدينة التعبير عن تضامنها مع قطاع غزة عبر أجواء هادئة ومظاهر خافتة.
في ساحة كنيسة المهد، كان الحضور محدودا مقارنة بالأعوام الماضية، ومع ذلك، لم تغب رسائل المحبة والسلام عن الترانيم والشموع التي أضاءت ساحة الكنيسة في مشهد يحمل دلالات عميقة.
وسط هذا الحزن، انتشرت قوات الأمن الفلسطينية في محيط كنيسة المهد التي خيّم عليها الهدوء، لتشهد المدينة أجواءً غير مألوفة في عيد الميلاد، لكنها مليئة بالأمل في مستقبل أفضل.