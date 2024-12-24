بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا هي الوحيدة التي تستطيع استضافة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241224/بيت-لحم-تستقبل-عيد-الميلاد-بأجواء-من-الحزن-والأمل--1096143296.html
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
سبوتنيك عربي
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة العمليات العسكرية والاقتحامات للمدن... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T18:32+0000
2024-12-24T18:32+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096141701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_130ce4c6315197bb93229b6e00345c1b.jpg
وبعد مرور أكثر من عام على الحرب على القطاع، بات العيد في الضفة الغربية يمر من دون زينة أو فرحة، وعلى عكس الأعوام السابقة، لم تتزين بيت لحم جنوبي الضفة الغربية بشجرة الميلاد أو أضواء الفرح، بل كانت ليلة عيد الميلاد، حزينة تضامنا مع قطاع غزة.عيد الميلاد بين الحزن والأملوفي ساحة المهد أمام الكنيسة، كان عدد الحضور قليلاً مقارنة بالأعوام الماضية، ولم يكن هناك احتفال، بل كانت القلوب مثقلة بالحزن، حيث غابت مظاهر الزينة والشجرة الضخمة التي طالما زينت الساحة، وحل محلها شعور التضامن مع أهالي غزة.وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان لوكالة "سبوتنيك":مدينة بيت لحم التي تحتفل هذا العام بعيد الميلاد وسط أجواء من الحزن، لكنها تحمل في نفس الوقت رسالة السلام والمحبة، كما كان يعبر الحضور في كل ترنيمة وشمعة، وخيم هدوء غير مألوف على ساحة المهد في قلب مدينة بيت لحم، فيما انتشرت قوات الأمن الفلسطينية في محيط كنيسة المهد التي كانت ساحتها شبه فارغة.وقالت المواطنة ميرنا الأطرش لـ"سبوتنيك": "رسالة بيت لحم هذا العام هي رسالة الأمل والسلام، من مهد السيد المسيح، على الرغم أنَّ هذه المدينة تعيش عزلة كبيرة جراء الاستيطان، ونتمنى لقطاع غزة بالسلام وانتهاء الحرب، وذلك الظلم والطغيان على أبناء شعبنا".وأضاف المواطن، حنا زبلح:ووصل موكب بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، إلى بيت لحم قادماً من القدس، لترؤس قداس منتصف الليل لمناسبة عيد الميلاد وفق التقويم الغربي.ورغم الظروف الصعبة، فقد كان هناك استقبال رسمي لبطريرك القدس على بلاط كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدينية، إلى جانب عدد من القناصل والسفراء، وسيقتصر الاحتفال في عيد الميلاد على الطقوس الدينية إذ سيتم تنظيم قداس منتصف الليل في الكنيسة بحضور بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.وأكد الكاردينال بيتسابالا في كلمة له لحظة وصوله، أن عيد الميلاد هذا العام يحمل رسالة المحبة والسلام في وقت تشتد فيه الحاجة إلى إنهاء الحروب وإحلال العدل والكرامة الإنسانية، إذ إنه للسنة الثانية يمر على بيت لحم ميلاد حزين، والمحلات التجارية مغلقة والمدينة حزينة.وأشار إلى أنه زار غزة، يوم أمس، وشاهد الدمار الشامل، ولكن في الوقت ذاته لاحظ إرادة شعبنا القوية هناك، الذين لن يستسلموا لكل الدمار والخراب.ضعف السياحةويعاني اقتصاد مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أوضاعا صعبة للغاية، خاصة أنه يعتمد على قطاع السياحة، والصناعات اليدوية والحرفية التي انقطعت بشكل كبير في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة، الأمر الذي تسبب في توقف عدد كبير من المشاريع عن العمل، وإغلاق المنشآت، ما ساهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر.وقال بائع التحف الدينية والزينة نبيل جكمان لوكالة "سبوتنيك":وأشا رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، إلى أنَّ المدينة تعيش أزمة اقتصادية صعبة للغاية، منذ أكثر من عام، وقال:وينشر الجيش الإسرائيلي حواجزه في محيط مدينة بيت لحم مما تسبب بتقييد الحركة ومنع الفلسطينيين من مدن أخرى من زيارتها، كما يشتد الاستيطان في بيت لحم، ومنذ السابع من أكتوبر 2023 قررت السلطات الإسرائيلية بناء مستوطنات جديدة، ومئات الوحدات الاستيطانية في أكثر من مستوطنة، بالإضافة لمصادرة الأراضي لشق طرق استيطانية جديدة، ومحاصرة أراضي المواطنين ومنع الوصول إليها، والاعتداء على المواطنين وحرق أراضيهم الزراعية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096141701_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8cf1f25226a91a3dbce1f7d9ef941c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل

18:32 GMT 24.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة العمليات العسكرية والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية، ووسعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، وسط معاناة كبيرة للسكان ووضع اقتصادي صعب للغاية.
وبعد مرور أكثر من عام على الحرب على القطاع، بات العيد في الضفة الغربية يمر من دون زينة أو فرحة، وعلى عكس الأعوام السابقة، لم تتزين بيت لحم جنوبي الضفة الغربية بشجرة الميلاد أو أضواء الفرح، بل كانت ليلة عيد الميلاد، حزينة تضامنا مع قطاع غزة.

عيد الميلاد بين الحزن والأمل

وفي ساحة المهد أمام الكنيسة، كان عدد الحضور قليلاً مقارنة بالأعوام الماضية، ولم يكن هناك احتفال، بل كانت القلوب مثقلة بالحزن، حيث غابت مظاهر الزينة والشجرة الضخمة التي طالما زينت الساحة، وحل محلها شعور التضامن مع أهالي غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان لوكالة "سبوتنيك":

رسالة بيت لحم تعبرعن معاناة شعبنا، وقرار عدم إضاءة شجرة الميلاد، وعدم تزين المدينة، جاء لإيصال رسالة للعالم عن معاناة الشعب الفلسطيني الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حربه، وسياساته القمعية والظلم الواقع على شعبنا.

© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
مدينة بيت لحم التي تحتفل هذا العام بعيد الميلاد وسط أجواء من الحزن، لكنها تحمل في نفس الوقت رسالة السلام والمحبة، كما كان يعبر الحضور في كل ترنيمة وشمعة، وخيم هدوء غير مألوف على ساحة المهد في قلب مدينة بيت لحم، فيما انتشرت قوات الأمن الفلسطينية في محيط كنيسة المهد التي كانت ساحتها شبه فارغة.
© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت المواطنة ميرنا الأطرش لـ"سبوتنيك": "رسالة بيت لحم هذا العام هي رسالة الأمل والسلام، من مهد السيد المسيح، على الرغم أنَّ هذه المدينة تعيش عزلة كبيرة جراء الاستيطان، ونتمنى لقطاع غزة بالسلام وانتهاء الحرب، وذلك الظلم والطغيان على أبناء شعبنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف المواطن، حنا زبلح:

أجواء حزينة من دون شجرة ومن دون زينة، ومن دون أهلنا من قطاع غزة، ولا يوجد احتفالات مثل الأعياد السابقة، لكننا نأمل أن تعود الحياة كما كانت، وتعود غزة كما كانت.

© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
ووصل موكب بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، إلى بيت لحم قادماً من القدس، لترؤس قداس منتصف الليل لمناسبة عيد الميلاد وفق التقويم الغربي.
© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
ورغم الظروف الصعبة، فقد كان هناك استقبال رسمي لبطريرك القدس على بلاط كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدينية، إلى جانب عدد من القناصل والسفراء، وسيقتصر الاحتفال في عيد الميلاد على الطقوس الدينية إذ سيتم تنظيم قداس منتصف الليل في الكنيسة بحضور بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.
© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكد الكاردينال بيتسابالا في كلمة له لحظة وصوله، أن عيد الميلاد هذا العام يحمل رسالة المحبة والسلام في وقت تشتد فيه الحاجة إلى إنهاء الحروب وإحلال العدل والكرامة الإنسانية، إذ إنه للسنة الثانية يمر على بيت لحم ميلاد حزين، والمحلات التجارية مغلقة والمدينة حزينة.
© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشار إلى أنه زار غزة، يوم أمس، وشاهد الدمار الشامل، ولكن في الوقت ذاته لاحظ إرادة شعبنا القوية هناك، الذين لن يستسلموا لكل الدمار والخراب.

ضعف السياحة

ويعاني اقتصاد مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أوضاعا صعبة للغاية، خاصة أنه يعتمد على قطاع السياحة، والصناعات اليدوية والحرفية التي انقطعت بشكل كبير في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة، الأمر الذي تسبب في توقف عدد كبير من المشاريع عن العمل، وإغلاق المنشآت، ما ساهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر.
© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال بائع التحف الدينية والزينة نبيل جكمان لوكالة "سبوتنيك":

المدينة فارغة وحزينة، وأجواء الحزن تظهر في كل مكان، وكأنها مدينة أشباح، ولقد فتحنا المحال التجارية على أمل أن يتواجد بعض السياح المقيمين في فلسطين، لكن حتى هؤلاء غير متواجدين، والحرب على قطاع غزة كان لها تأثير كبير على بيت لحم.

© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشا رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، إلى أنَّ المدينة تعيش أزمة اقتصادية صعبة للغاية، منذ أكثر من عام، وقال:

مع مرور الوقت تزداد الأزمة التي تعيشها بيت لحم سوء، وهناك ارتفاع في عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وبالتالي المعاناة مستمرة ووتوسع.

© Sputnik . Ajwad Jradatبيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وينشر الجيش الإسرائيلي حواجزه في محيط مدينة بيت لحم مما تسبب بتقييد الحركة ومنع الفلسطينيين من مدن أخرى من زيارتها، كما يشتد الاستيطان في بيت لحم، ومنذ السابع من أكتوبر 2023 قررت السلطات الإسرائيلية بناء مستوطنات جديدة، ومئات الوحدات الاستيطانية في أكثر من مستوطنة، بالإضافة لمصادرة الأراضي لشق طرق استيطانية جديدة، ومحاصرة أراضي المواطنين ومنع الوصول إليها، والاعتداء على المواطنين وحرق أراضيهم الزراعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала