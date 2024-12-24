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بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل

بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل

سبوتنيك عربي

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة العمليات العسكرية والاقتحامات للمدن... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T18:32+0000

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وبعد مرور أكثر من عام على الحرب على القطاع، بات العيد في الضفة الغربية يمر من دون زينة أو فرحة، وعلى عكس الأعوام السابقة، لم تتزين بيت لحم جنوبي الضفة الغربية بشجرة الميلاد أو أضواء الفرح، بل كانت ليلة عيد الميلاد، حزينة تضامنا مع قطاع غزة.عيد الميلاد بين الحزن والأملوفي ساحة المهد أمام الكنيسة، كان عدد الحضور قليلاً مقارنة بالأعوام الماضية، ولم يكن هناك احتفال، بل كانت القلوب مثقلة بالحزن، حيث غابت مظاهر الزينة والشجرة الضخمة التي طالما زينت الساحة، وحل محلها شعور التضامن مع أهالي غزة.وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان لوكالة "سبوتنيك":مدينة بيت لحم التي تحتفل هذا العام بعيد الميلاد وسط أجواء من الحزن، لكنها تحمل في نفس الوقت رسالة السلام والمحبة، كما كان يعبر الحضور في كل ترنيمة وشمعة، وخيم هدوء غير مألوف على ساحة المهد في قلب مدينة بيت لحم، فيما انتشرت قوات الأمن الفلسطينية في محيط كنيسة المهد التي كانت ساحتها شبه فارغة.وقالت المواطنة ميرنا الأطرش لـ"سبوتنيك": "رسالة بيت لحم هذا العام هي رسالة الأمل والسلام، من مهد السيد المسيح، على الرغم أنَّ هذه المدينة تعيش عزلة كبيرة جراء الاستيطان، ونتمنى لقطاع غزة بالسلام وانتهاء الحرب، وذلك الظلم والطغيان على أبناء شعبنا".وأضاف المواطن، حنا زبلح:ووصل موكب بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، إلى بيت لحم قادماً من القدس، لترؤس قداس منتصف الليل لمناسبة عيد الميلاد وفق التقويم الغربي.ورغم الظروف الصعبة، فقد كان هناك استقبال رسمي لبطريرك القدس على بلاط كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدينية، إلى جانب عدد من القناصل والسفراء، وسيقتصر الاحتفال في عيد الميلاد على الطقوس الدينية إذ سيتم تنظيم قداس منتصف الليل في الكنيسة بحضور بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.وأكد الكاردينال بيتسابالا في كلمة له لحظة وصوله، أن عيد الميلاد هذا العام يحمل رسالة المحبة والسلام في وقت تشتد فيه الحاجة إلى إنهاء الحروب وإحلال العدل والكرامة الإنسانية، إذ إنه للسنة الثانية يمر على بيت لحم ميلاد حزين، والمحلات التجارية مغلقة والمدينة حزينة.وأشار إلى أنه زار غزة، يوم أمس، وشاهد الدمار الشامل، ولكن في الوقت ذاته لاحظ إرادة شعبنا القوية هناك، الذين لن يستسلموا لكل الدمار والخراب.ضعف السياحةويعاني اقتصاد مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أوضاعا صعبة للغاية، خاصة أنه يعتمد على قطاع السياحة، والصناعات اليدوية والحرفية التي انقطعت بشكل كبير في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة، الأمر الذي تسبب في توقف عدد كبير من المشاريع عن العمل، وإغلاق المنشآت، ما ساهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر.وقال بائع التحف الدينية والزينة نبيل جكمان لوكالة "سبوتنيك":وأشا رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، إلى أنَّ المدينة تعيش أزمة اقتصادية صعبة للغاية، منذ أكثر من عام، وقال:وينشر الجيش الإسرائيلي حواجزه في محيط مدينة بيت لحم مما تسبب بتقييد الحركة ومنع الفلسطينيين من مدن أخرى من زيارتها، كما يشتد الاستيطان في بيت لحم، ومنذ السابع من أكتوبر 2023 قررت السلطات الإسرائيلية بناء مستوطنات جديدة، ومئات الوحدات الاستيطانية في أكثر من مستوطنة، بالإضافة لمصادرة الأراضي لشق طرق استيطانية جديدة، ومحاصرة أراضي المواطنين ومنع الوصول إليها، والاعتداء على المواطنين وحرق أراضيهم الزراعية.

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