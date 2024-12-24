https://sarabic.ae/20241224/ثوران-بركان-كيلاويا-في-جزيرة-هاواي-الكبرى-فيديو-1096127425.html

ثوران بركان "كيلاويا" في جزيرة هاواي الكبرى... فيديو

ثوران بركان "كيلاويا" في جزيرة هاواي الكبرى... فيديو

سبوتنيك عربي

ثار بركان "كيلاويا" أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الاثنين، في جزيرة هاواي الكبرى، مطلقا سيولا من الحمم البركانية. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T13:36+0000

2024-12-24T13:36+0000

2024-12-24T13:36+0000

مجتمع

نادي الفيديو

علوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070728463_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_c22b82b29a21c3769d86f6026555d4fc.jpg

وأكد العلماء أن الخطر الرئيسي الناجم عن ثوران البركان هو ارتفاع مستويات الغاز البركاني.وقالت الوكالة الفيدرالية إن "الخطر الرئيسي الذي يشكله الثوران هو احتمال زيادة الغاز البركاني للتحرك في اتجاه الريح من المنطقة المغلقة للحديقة".أثناء الثوران البركاني، يؤدي الإطلاق المستمر لثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي إلى خلق ضباب بركاني، يُعرف أيضًا باسم الضباب الدخاني، وهو ضباب مرئي يمكن أن يؤذي الناس والحيوانات والنباتات.وفي السنوات الأخيرة، استمر ثوران البركان لمدة تتراوح من أسبوعين إلى أكثر من عام. وكان آخر ثوران لبركان "كيلاويا"، في سبتمبر/أيلول الماضي، واستمر لمدة 5 أيام تقريبًا.وأظهر البث المباشر للثوران، الذي بثته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح أمس الاثنين لساعات عدة، مشهد الثوران وتدفق دفعات متوهجة من الحمم البركانية وأعمدة من الرماد وتدفقات حمم بركانية بطيئة.وقال كين هون، العالم المسؤول في مرصد البراكين في هاواي، إن الفريق الميداني الذي أُرسل إلى المنطقة أفاد أنه عند وصوله، أن البركان يصدر ضوضاء تشبه صوت محرك نفاثا، لكنه هدأ منذ ذلك الحين.حدث الثوران الأكثر تدميراً لبركان "كيلاويا" في التاريخ المسجل في عام 2018، عندما تدفقت الحمم البركانية من البركان، في مايو/ أيار إلى أغسطس/ آب، ما أدى إلى تدمير أكثر من 700 منزل.

https://sarabic.ae/20241224/في-ظاهرة-نادرة-علماء-الفلك-يكتشفون-ثقبا-أسودا-عملاقا-مقلوبا-على-جانبه--1096125546.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو, علوم, العالم