https://sarabic.ae/20241224/جريمة-مروعة-في-الصين-مقتل-قاضية-ومحاولة-انتحار-وحكم-بالإعدام-1096125986.html
جريمة مروعة في الصين.. مقتل قاضية ومحاولة انتحار وحكم بالإعدام
جريمة مروعة في الصين.. مقتل قاضية ومحاولة انتحار وحكم بالإعدام
سبوتنيك عربي
شهدت مقاطعة خنان الصينية، جريمة مروعة بدأت بدعوى قضائية رفعها مواطن صيني للحصول على تعويض مالي من شركة تأمين، وانتهت بصدور حكم بإعدامه. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T12:55+0000
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تفاصيل الدعوى، التي نشرتها صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الثلاثاء، تقول إن "مواطنا صينيا يدعى دانغ تشيجون، رفع دعوى مدنية أمام محكمة الشعب بالمقاطعة، لمطالبة شركة تأمين بالحصول على تعويض قيمته تقدر بألفين و465 دولار أمريكي بسبب أضرار يزعم أنه تعرض لها إثر حادث مروري".لكن المحكمة اكتشف أن المدعى قدم أدلة زائفة تم كشفها لاحقا، وقضت بتخفيض قيمة التعويض وهو الأمر الذي لم يقبله تشيجون، الذي ذهب إلى مقر إقامة القاضية وانغ جياجيا، في أغسطس/ آب الماضي، للانتقام منها حيث قتلها بنحو 20 طعنة.ولفتت الصحيفة إلى أن "المتهم حاول الانتحار بتناول السم، لكنه نجا بعد تلقي العلاج الطبي، ليتم الحكم عليه بعد ذلك بالإعدام".ووصفت المحكمة تصرفات دانغ بأنها "دنيئة"، مشيرة إلى رفضه الاعتراف بخطئه وتقديم أدلة زائفة، مشيرًا إلى أن الجريمة أثارت غضبًا عامًا واسعًا وألحقت ضررا اجتماعيا بالغا.كما بررت المحكمة حكم الإعدام بخطورة الجريمة وتأثيرها السلبي الكبير على المجتمع.
https://sarabic.ae/20221028/مقتل-8-إثر-حريق-في-ولاية-أوكلاهوما-الأمريكية-والشرطة-تعتبرها-جريمة-قتل-1069561714.html
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منوعات, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
جريمة مروعة في الصين.. مقتل قاضية ومحاولة انتحار وحكم بالإعدام
شهدت مقاطعة خنان الصينية، جريمة مروعة بدأت بدعوى قضائية رفعها مواطن صيني للحصول على تعويض مالي من شركة تأمين، وانتهت بصدور حكم بإعدامه.
تفاصيل الدعوى، التي نشرتها صحيفة
"تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الثلاثاء، تقول إن "مواطنا صينيا يدعى دانغ تشيجون، رفع دعوى مدنية أمام محكمة الشعب بالمقاطعة، لمطالبة شركة تأمين بالحصول على تعويض قيمته تقدر بألفين و465 دولار أمريكي بسبب أضرار يزعم أنه تعرض لها إثر حادث مروري".
28 أكتوبر 2022, 07:23 GMT
لكن المحكمة اكتشف أن المدعى قدم أدلة زائفة تم كشفها لاحقا، وقضت بتخفيض قيمة التعويض وهو الأمر الذي لم يقبله تشيجون، الذي ذهب إلى مقر إقامة القاضية وانغ جياجيا، في أغسطس/ آب الماضي، للانتقام منها حيث قتلها بنحو 20 طعنة.
ولفتت الصحيفة إلى أن "المتهم حاول الانتحار
بتناول السم، لكنه نجا بعد تلقي العلاج الطبي، ليتم الحكم عليه بعد ذلك بالإعدام".
ووصفت المحكمة تصرفات دانغ بأنها "دنيئة"، مشيرة إلى رفضه الاعتراف بخطئه وتقديم أدلة زائفة، مشيرًا إلى أن الجريمة أثارت غضبًا عامًا واسعًا وألحقت ضررا اجتماعيا بالغا.
كما بررت المحكمة حكم الإعدام بخطورة الجريمة
وتأثيرها السلبي الكبير على المجتمع.