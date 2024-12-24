https://sarabic.ae/20241224/روسيا-اكتشاف-جثة-ماموث-محفوظة-بشكل-جيد-فيديو-1096102204.html

روسيا.. اكتشاف جثة ماموث محفوظة بشكل جيد.. فيديو

روسيا.. اكتشاف جثة ماموث محفوظة بشكل جيد.. فيديو

سبوتنيك عربي

تمكن فريق علمي روسي من اكتشاف بقايا ماموث صغير محفوظ بشكل فريد في التربة الصقيعية بجمهورية ياقوتيا الروسية، ويقدر العمر الجيولوجي للاكتشاف بنحو 50 ألف عام. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T08:05+0000

2024-12-24T08:05+0000

2024-12-24T08:05+0000

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وتلخص الاكتشاف بالعثور على بقايا محفوظة بشكل جيد لماموث صغير عمرها 50 ألف عام، عُثر عليها خلال الصيف الماضي في منطقة ياقوتيا شمال شرقي روسيا، في أحدث اكتشاف علمي مهم في هذه المنطقة.وقد كشف رئيس جامعة شمال شرق روسيا أناتولي نيكولاييف، ورئيس متحف الماموث تشيبراسوف، عن الاكتشاف العلمي الجديد، يوم أمس الاثنين 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ووفقا له، تم اكتشاف الأجزاء الخلفية والأمامية للماموث من قبل السكان المحليين في يونيو/ حزيران من هذا العام، في منطقة باتاجيكا بمنطقة فيرخويانسك.وقال تشيبراسوف: "لقد عُثر على الأجزاء الخلفية والأمامية للماموث الصغير من قبل السكان المحليين في يونيو الماضي، بالقرب من قرية باتاجيكا بمنطقة فيرخويانسك في جمهورية ياقوتيا الروسية".وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم تسليم جثة الماموث إلى عاصمة الجمهورية ياكوتسك، حيث بدأت الأبحاث الجينية الأولية في مختبر جامعة شمال الشرق. ويبلغ ارتفاع الماموث الصغير 120 سم، وطوله أقل من مترين. وقد أشار العلماء إلى أن هذه الجثة تعود لأنثى تبلغ من العمر نحو عام واحد.وقال رئيس الجامعة إن الماموث الصغير منح اسم "يانا" نسبة لنهر "يانا" في منطقة فيرخويانسك بجمهورية ياقوتيا.

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