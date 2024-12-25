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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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لقاء سبوتنيك
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من الملعب
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
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بلا قيود
خبير: تركيا هي الوحيدة التي تستطيع استضافة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
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ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
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هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
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06:00 GMT
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مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
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من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
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https://sarabic.ae/20241225/أبرزها-كورونا-وجدري-القردة-أمراض-معدية-تظهر-من-جديد-1096167601.html
أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد
أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد
سبوتنيك عربي
تعد التغيرات المناخية وانخفاض معدلات التطعيم وتحور الفيروسات من أهم أسباب انتشار الأمراض المعدية التي عانى منها سكان العالم في 2024. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:36+0000
2024-12-25T10:36+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغو
فيروس كورونا
جدري القردة
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وشهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في انتشار الأمراض المعدية حول مما يؤكد حاجة العالم لآلية استجابة شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات الصحية المختلة.وتشير بيانات شركة "إيرفينيتي" البريطانية المتخصصة في تحليل البيانات الصحية إلى أن معدلات الزيادة في انتشار الأمراض المعدية مثيرة للقلق، وأن بعض الكائنات مثل البعوض والقراد تعد من ناقلات الأمراض المعدية.حمى الضنكوبحسب تلك البيانات، فإن تفشي حمى الضنك سجل أرقاما قياسية تجاوزت 13 مليون إصابة بحلول ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بزيادة تفوق ضعف الحالات المسجلة في 2023.وفي أمريكا اللاتينية، تضاعفت الإصابات بمعدل 3 أضعاف، بينما تجاوز عدد الوفيات عالميا 10 آلاف حالة.كما ارتفعت معدلات السعال الديكي بنحو عشرة أضعاف، إلى جانب انتشار أمراض أخرى مثل جدري القردة وشلل الأطفال.معدلات تفشي كبيرةشهدت رواندا انتشار فيروس "ماربورغ" لأول مرة في حين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 61 إصابة بإنفلونزا الطيور الناجمة عن فيروس "إتش 5 إن 1".وساهم تغير المناخ في تمكين النواقل الحاملة للأمراض من الوصول إلى مناطق جديدة، بينما أدى انخفاض معدلات التطعيم بعد جائحة كورونا إلى زيادة خطر تفشي العدوى.فعلى سبيل المثال، ظهرت سلالة شديدة الخطورة من جدري القردة، في الكونغو الديمقراطية، أدت إلى مئات الوفيات، بينما ارتفعت حالات الحصبة في الولايات المتحدة بنسبة 380 في المئة.وتشير الإحصائيات إلى أن انتشار بعض الأمراض المعدية ارتبط بصراعات وحروب مثلما حدث في أفغانستان التي شهدت عودة انتشار مرض شلل الأطفال.
https://sarabic.ae/20211120/طبيبة-أمراض-معدية-تنصح-بهذه-الأطعمة-بعد-الشفاء-من-كوفيد-1050756818.html
https://sarabic.ae/20231021/زيادة-الإصابات-بالكوليرا-وحمى-الضنك-في-شرق-السودان-1082277980.html
https://sarabic.ae/20230719/ما-حقيقة-انتشار-فيروس-إيبولا-وحمى-ماربورغ-في-الجزائر-1079215266.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغو, فيروس كورونا, جدري القردة
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغو, فيروس كورونا, جدري القردة

أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد

10:36 GMT 25.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorانتشار جدري القردة في الكونغو الديمقراطية
انتشار جدري القردة في الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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تعد التغيرات المناخية وانخفاض معدلات التطعيم وتحور الفيروسات من أهم أسباب انتشار الأمراض المعدية التي عانى منها سكان العالم في 2024.
وشهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في انتشار الأمراض المعدية حول مما يؤكد حاجة العالم لآلية استجابة شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات الصحية المختلة.
وتشير بيانات شركة "إيرفينيتي" البريطانية المتخصصة في تحليل البيانات الصحية إلى أن معدلات الزيادة في انتشار الأمراض المعدية مثيرة للقلق، وأن بعض الكائنات مثل البعوض والقراد تعد من ناقلات الأمراض المعدية.
طعام صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
مجتمع
طبيبة أمراض معدية تنصح بهذه الأطعمة بعد الشفاء من "كوفيد"
20 نوفمبر 2021, 07:06 GMT

حمى الضنك

وبحسب تلك البيانات، فإن تفشي حمى الضنك سجل أرقاما قياسية تجاوزت 13 مليون إصابة بحلول ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بزيادة تفوق ضعف الحالات المسجلة في 2023.
وفي أمريكا اللاتينية، تضاعفت الإصابات بمعدل 3 أضعاف، بينما تجاوز عدد الوفيات عالميا 10 آلاف حالة.
كما ارتفعت معدلات السعال الديكي بنحو عشرة أضعاف، إلى جانب انتشار أمراض أخرى مثل جدري القردة وشلل الأطفال.
طفلة إثيوبية، تبلغ من العمر 4 سنوات، لاجئة من تيغراي، يتم فحصها في في مركز عبور فيليج إيت لسوء التغذية بالقرب من الحدود الإثيوبية في القضارف شرق السودان، 2 ديسمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
زيادة الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان
21 أكتوبر 2023, 10:08 GMT

معدلات تفشي كبيرة

شهدت رواندا انتشار فيروس "ماربورغ" لأول مرة في حين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 61 إصابة بإنفلونزا الطيور الناجمة عن فيروس "إتش 5 إن 1".
وساهم تغير المناخ في تمكين النواقل الحاملة للأمراض من الوصول إلى مناطق جديدة، بينما أدى انخفاض معدلات التطعيم بعد جائحة كورونا إلى زيادة خطر تفشي العدوى.
سيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
ما حقيقة انتشار فيروس إيبولا وحمى ماربورغ في الجزائر
19 يوليو 2023, 09:24 GMT
فعلى سبيل المثال، ظهرت سلالة شديدة الخطورة من جدري القردة، في الكونغو الديمقراطية، أدت إلى مئات الوفيات، بينما ارتفعت حالات الحصبة في الولايات المتحدة بنسبة 380 في المئة.
وتشير الإحصائيات إلى أن انتشار بعض الأمراض المعدية ارتبط بصراعات وحروب مثلما حدث في أفغانستان التي شهدت عودة انتشار مرض شلل الأطفال.
© Sputnikفيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به
فيروس ماربورغ ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
فيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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