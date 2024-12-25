https://sarabic.ae/20241225/أبرزها-كورونا-وجدري-القردة-أمراض-معدية-تظهر-من-جديد-1096167601.html
أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد
أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد
سبوتنيك عربي
تعد التغيرات المناخية وانخفاض معدلات التطعيم وتحور الفيروسات من أهم أسباب انتشار الأمراض المعدية التي عانى منها سكان العالم في 2024. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:36+0000
2024-12-25T10:36+0000
2024-12-25T10:36+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغو
فيروس كورونا
جدري القردة
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وشهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في انتشار الأمراض المعدية حول مما يؤكد حاجة العالم لآلية استجابة شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات الصحية المختلة.وتشير بيانات شركة "إيرفينيتي" البريطانية المتخصصة في تحليل البيانات الصحية إلى أن معدلات الزيادة في انتشار الأمراض المعدية مثيرة للقلق، وأن بعض الكائنات مثل البعوض والقراد تعد من ناقلات الأمراض المعدية.حمى الضنكوبحسب تلك البيانات، فإن تفشي حمى الضنك سجل أرقاما قياسية تجاوزت 13 مليون إصابة بحلول ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بزيادة تفوق ضعف الحالات المسجلة في 2023.وفي أمريكا اللاتينية، تضاعفت الإصابات بمعدل 3 أضعاف، بينما تجاوز عدد الوفيات عالميا 10 آلاف حالة.كما ارتفعت معدلات السعال الديكي بنحو عشرة أضعاف، إلى جانب انتشار أمراض أخرى مثل جدري القردة وشلل الأطفال.معدلات تفشي كبيرةشهدت رواندا انتشار فيروس "ماربورغ" لأول مرة في حين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 61 إصابة بإنفلونزا الطيور الناجمة عن فيروس "إتش 5 إن 1".وساهم تغير المناخ في تمكين النواقل الحاملة للأمراض من الوصول إلى مناطق جديدة، بينما أدى انخفاض معدلات التطعيم بعد جائحة كورونا إلى زيادة خطر تفشي العدوى.فعلى سبيل المثال، ظهرت سلالة شديدة الخطورة من جدري القردة، في الكونغو الديمقراطية، أدت إلى مئات الوفيات، بينما ارتفعت حالات الحصبة في الولايات المتحدة بنسبة 380 في المئة.وتشير الإحصائيات إلى أن انتشار بعض الأمراض المعدية ارتبط بصراعات وحروب مثلما حدث في أفغانستان التي شهدت عودة انتشار مرض شلل الأطفال.
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https://sarabic.ae/20230719/ما-حقيقة-انتشار-فيروس-إيبولا-وحمى-ماربورغ-في-الجزائر-1079215266.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغو, فيروس كورونا, جدري القردة
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغو, فيروس كورونا, جدري القردة
أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد
تعد التغيرات المناخية وانخفاض معدلات التطعيم وتحور الفيروسات من أهم أسباب انتشار الأمراض المعدية التي عانى منها سكان العالم في 2024.
وشهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في انتشار الأمراض المعدية
حول مما يؤكد حاجة العالم لآلية استجابة شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات الصحية المختلة.
وتشير بيانات شركة "إيرفينيتي" البريطانية المتخصصة في تحليل البيانات الصحية إلى أن معدلات الزيادة في انتشار الأمراض المعدية مثيرة للقلق، وأن بعض الكائنات مثل البعوض والقراد تعد من ناقلات الأمراض المعدية.
20 نوفمبر 2021, 07:06 GMT
وبحسب تلك البيانات، فإن تفشي حمى الضنك سجل أرقاما قياسية تجاوزت 13 مليون إصابة بحلول ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بزيادة تفوق ضعف الحالات المسجلة في 2023.
وفي أمريكا اللاتينية، تضاعفت الإصابات بمعدل 3 أضعاف، بينما تجاوز عدد الوفيات عالميا 10 آلاف حالة.
كما ارتفعت معدلات السعال الديكي بنحو عشرة أضعاف، إلى جانب انتشار أمراض أخرى مثل جدري القردة وشلل الأطفال.
21 أكتوبر 2023, 10:08 GMT
شهدت رواندا انتشار فيروس "ماربورغ" لأول مرة في حين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 61 إصابة بإنفلونزا الطيور الناجمة عن فيروس "إتش 5 إن 1".
وساهم تغير المناخ في تمكين النواقل الحاملة للأمراض من الوصول إلى مناطق جديدة، بينما أدى انخفاض معدلات التطعيم بعد جائحة كورونا
إلى زيادة خطر تفشي العدوى.
فعلى سبيل المثال، ظهرت سلالة شديدة الخطورة من جدري القردة، في الكونغو الديمقراطية، أدت إلى مئات الوفيات، بينما ارتفعت حالات الحصبة في الولايات المتحدة بنسبة 380 في المئة.
وتشير الإحصائيات إلى أن انتشار بعض الأمراض
المعدية ارتبط بصراعات وحروب مثلما حدث في أفغانستان التي شهدت عودة انتشار مرض شلل الأطفال.