https://sarabic.ae/20241225/أبرزها-كورونا-وجدري-القردة-أمراض-معدية-تظهر-من-جديد-1096167601.html

أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد

أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد

سبوتنيك عربي

تعد التغيرات المناخية وانخفاض معدلات التطعيم وتحور الفيروسات من أهم أسباب انتشار الأمراض المعدية التي عانى منها سكان العالم في 2024. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T10:36+0000

2024-12-25T10:36+0000

2024-12-25T10:36+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغو

فيروس كورونا

جدري القردة

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وشهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في انتشار الأمراض المعدية حول مما يؤكد حاجة العالم لآلية استجابة شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات الصحية المختلة.وتشير بيانات شركة "إيرفينيتي" البريطانية المتخصصة في تحليل البيانات الصحية إلى أن معدلات الزيادة في انتشار الأمراض المعدية مثيرة للقلق، وأن بعض الكائنات مثل البعوض والقراد تعد من ناقلات الأمراض المعدية.حمى الضنكوبحسب تلك البيانات، فإن تفشي حمى الضنك سجل أرقاما قياسية تجاوزت 13 مليون إصابة بحلول ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بزيادة تفوق ضعف الحالات المسجلة في 2023.وفي أمريكا اللاتينية، تضاعفت الإصابات بمعدل 3 أضعاف، بينما تجاوز عدد الوفيات عالميا 10 آلاف حالة.كما ارتفعت معدلات السعال الديكي بنحو عشرة أضعاف، إلى جانب انتشار أمراض أخرى مثل جدري القردة وشلل الأطفال.معدلات تفشي كبيرةشهدت رواندا انتشار فيروس "ماربورغ" لأول مرة في حين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 61 إصابة بإنفلونزا الطيور الناجمة عن فيروس "إتش 5 إن 1".وساهم تغير المناخ في تمكين النواقل الحاملة للأمراض من الوصول إلى مناطق جديدة، بينما أدى انخفاض معدلات التطعيم بعد جائحة كورونا إلى زيادة خطر تفشي العدوى.فعلى سبيل المثال، ظهرت سلالة شديدة الخطورة من جدري القردة، في الكونغو الديمقراطية، أدت إلى مئات الوفيات، بينما ارتفعت حالات الحصبة في الولايات المتحدة بنسبة 380 في المئة.وتشير الإحصائيات إلى أن انتشار بعض الأمراض المعدية ارتبط بصراعات وحروب مثلما حدث في أفغانستان التي شهدت عودة انتشار مرض شلل الأطفال.

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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغو, فيروس كورونا, جدري القردة