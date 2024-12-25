https://sarabic.ae/20241225/البرازيلي-أوسكار-يعود-إلى-نادي-طفولته-1096180311.html
البرازيلي أوسكار يعود إلى نادي طفولته
البرازيلي أوسكار يعود إلى نادي طفولته
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، أن "لاعب وسط تشيلسي السابق أوسكار سيعود إلى الفريق الذي انطلقت منه مسيرته بعقد مدته ثلاث سنوات". 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T13:51+0000
2024-12-25T13:51+0000
2024-12-25T13:51+0000
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وأعرب اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، عن "سعادته بالعودة إلى البرازيل ونادي ساو باولو الذي بدأت فيه مسيرته".وأمضى أوسكار، الذي خاض 48 مباراة مع منتخب البرازيل بين عامي 2011 و2016، المواسم الثمانية الماضية مع شنغهاي بورت وفاز بلقب الدوري الصيني الممتاز ثلاث مرات.وسجل أوسكار 38 هدفا في 203 مباريات مع تشيلسي وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة والدوري الأوروبي خلال أربع سنوات ونصف قضاها في النادي.وبدأ أوسكار مسيرته الاحترافية في ساو باولو عام 2008 وانضم إلى إنترناسونال في 2010 في خطوة تسببت في نزاع طويل الأمد بشأن عقد اللاعب بين الناديين البرازيليين.
https://sarabic.ae/20190802/داني-ألفيس-ينضم-إلى-ساو-باولو-مجانا-1042540290.html
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أخبار البرازيل , نادي تشيلسي, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار البرازيل , نادي تشيلسي, رياضة, منوعات, الأخبار
البرازيلي أوسكار يعود إلى نادي طفولته
أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، أن "لاعب وسط تشيلسي السابق أوسكار سيعود إلى الفريق الذي انطلقت منه مسيرته بعقد مدته ثلاث سنوات".
وأعرب اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، عن "سعادته بالعودة إلى البرازيل ونادي ساو باولو
الذي بدأت فيه مسيرته".
وأمضى أوسكار، الذي خاض 48 مباراة مع منتخب البرازيل بين عامي 2011 و2016، المواسم الثمانية الماضية مع شنغهاي بورت وفاز بلقب الدوري الصيني الممتاز ثلاث مرات.
وسجل أوسكار 38 هدفا في 203 مباريات مع تشيلسي وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة والدوري الأوروبي خلال أربع سنوات ونصف قضاها في النادي.
وبدأ أوسكار مسيرته الاحترافية في ساو باولو عام 2008 وانضم إلى إنترناسونال في 2010 في خطوة تسببت في نزاع طويل الأمد بشأن عقد اللاعب بين الناديين البرازيليين.