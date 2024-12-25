https://sarabic.ae/20241225/البنتاغون-لـ-سبوتنبك-وزير-الدفاع-الأمريكي-لم-يتواصل-مع-نظيره-الروسي-منذ-يوليو-1096146729.html
البنتاغون لـ "سبوتنبك": وزير الدفاع الأمريكي لم يتواصل مع نظيره الروسي منذ يوليو
البنتاغون لـ "سبوتنبك": وزير الدفاع الأمريكي لم يتواصل مع نظيره الروسي منذ يوليو
سبوتنيك عربي
صرح ممثل البنتاغون لوكالة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لا يعتزم إجراء اتصالات جديدة مع نظيره الروسي أندريه بيلاؤوسوف؛... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T00:23+0000
2024-12-25T00:23+0000
2024-12-25T00:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون الأمريكي
وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الأمريكي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ممثل البنتاغون لـ "ريا نوفوستي"، مجيبا على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات جديدة بين أوستن و بيلاؤوسوف في المستقبل القريب، وهل تواصل الوزيران منذ محادثتهم الأخيرة (في يوليو الماضي) :"وزارة الدفاع ليس لديها بيان أو معلومات تقدمها فيما يتعلق باتصالات وزير الدفاع (أوستن)".وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، بأن أوستن، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، "فخلال المحادثة، أشار الوزير (أوستن) إلى أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في سياق العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا".وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستبدأ بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا في عام 2026، والتي سوف تتفوق إلى حد كبير على الأسلحة الموجودة حاليًا في أوروبا.وعلّق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حول قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا، قائلاً: "نتجه بخطوات ثابتة نحو حرب باردة. لقد حدث كل هذا (في السابق) بالفعل".وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب الجماعي إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير/شباط 2022.
https://sarabic.ae/20240712/وزير-الدفاع-الأمريكي-يجري-مباحثات-هاتفية-مع-نظيره-الروسي-1090741127.html
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البنتاغون الأمريكي, وزير الدفاع الروسي, وزير الدفاع الأمريكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي, وزير الدفاع الروسي, وزير الدفاع الأمريكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون لـ "سبوتنبك": وزير الدفاع الأمريكي لم يتواصل مع نظيره الروسي منذ يوليو
00:23 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 00:57 GMT 25.12.2024)
حصري
صرح ممثل البنتاغون لوكالة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لا يعتزم إجراء اتصالات جديدة مع نظيره الروسي أندريه بيلاؤوسوف؛ ولم يجر الوزيران أي اتصال منذ المحادثة الأخيرة في يوليو/ تموز الماضي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ممثل البنتاغون لـ "ريا نوفوستي"، مجيبا على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات جديدة بين أوستن و بيلاؤوسوف في المستقبل القريب، وهل تواصل الوزيران منذ محادثتهم الأخيرة (في يوليو الماضي) :"وزارة الدفاع ليس لديها بيان أو معلومات تقدمها فيما يتعلق باتصالات وزير الدفاع (أوستن)".
وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية
، بأن أوستن، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، "فخلال المحادثة، أشار الوزير (أوستن) إلى أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في سياق العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستبدأ بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا في عام 2026، والتي سوف تتفوق إلى حد كبير على الأسلحة الموجودة حاليًا في أوروبا.
وعلّق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حول قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا، قائلاً: "نتجه بخطوات ثابتة نحو حرب باردة. لقد حدث كل هذا (في السابق) بالفعل".
وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب الجماعي إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير/شباط 2022.