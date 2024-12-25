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العراق وتركيا يبحثان تأمين الحدود المشتركة
العراق وتركيا يبحثان تأمين الحدود المشتركة
سبوتنيك عربي
اجتمع وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بوزير الدفاع التركي، يشار كولر، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T14:46+0000
2024-12-25T14:46+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السفارة العراقية في أنقرة، بيانا قالت فيه إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، التقى وزير الدفاع التركيّ، يشار كولر، بحثا تعزيز التعاون الأمنيّ المُشترَك وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين الصديقين".وفي وقت سابق، حيدت الاستخبارات التركية القيادي في تنظيم "بي كي كي" فرات سيريهان، المطلوب بالنشرة الرمادية، من خلال عملية في شمال العراق.ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية تركية قولها إن "سيريهان ذا الاسم الحركي "هوغير باطمان"، خطط لعملية إرهابية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".وأضاف المصدر أن "الاستخبارات التركية تلقت معلومات مفادها أن سيريهان وفر أسلحة وذخيرة لأعضاء التنظيم الإرهابي في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، وتحديدا بمنطقة "كارة" شمالي العراق".وأوضح أن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهان وعدد من الإرهابيين برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدف تنفيذ عملية ضد القوات التركية".يذكر أن تركيا تنفذ عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.
https://sarabic.ae/20241201/وزيرا-خارجية-العراق-وتركيا-يؤكدان-أن-الأوضاع-بسوريا-معقدة-جدا-ويجب-ألا-تؤثر-على-المنطقة-1095374755.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

العراق وتركيا يبحثان تأمين الحدود المشتركة

14:46 GMT 25.12.2024
© AP Photo / Samya Kullabالحدود السورية العراقية
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Samya Kullab
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اجتمع وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بوزير الدفاع التركي، يشار كولر، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السفارة العراقية في أنقرة، بيانا قالت فيه إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، التقى وزير الدفاع التركيّ، يشار كولر، بحثا تعزيز التعاون الأمنيّ المُشترَك وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين الصديقين".
وفي وقت سابق، حيدت الاستخبارات التركية القيادي في تنظيم "بي كي كي" فرات سيريهان، المطلوب بالنشرة الرمادية، من خلال عملية في شمال العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية تركية قولها إن "سيريهان ذا الاسم الحركي "هوغير باطمان"، خطط لعملية إرهابية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
وزيرا خارجية العراق وتركيا يؤكدان أن الأوضاع بسوريا "معقدة جدا" ويجب ألا تؤثر على المنطقة
1 ديسمبر, 14:45 GMT
وأضاف المصدر أن "الاستخبارات التركية تلقت معلومات مفادها أن سيريهان وفر أسلحة وذخيرة لأعضاء التنظيم الإرهابي في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، وتحديدا بمنطقة "كارة" شمالي العراق".
وأوضح أن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهان وعدد من الإرهابيين برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدف تنفيذ عملية ضد القوات التركية".
يذكر أن تركيا تنفذ عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.
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