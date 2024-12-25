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https://sarabic.ae/20241225/رونالدو-يسبح-بين-الثلوج-في-مشهد-يثير-متابعيه-فيديو-1096176571.html
رونالدو يسبح بين الثلوج في مشهد يثير متابعيه... فيديو
رونالدو يسبح بين الثلوج في مشهد يثير متابعيه... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي إعجاب متابعيه، بعد أن تحدّى الثلج ودرجات الحرارة المنخفضة في فنلندا. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T13:17+0000
2024-12-25T13:17+0000
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بينما يقضي رونالدو، إجازته احتفالا بعطلة عيد الميلاد مع عائلته في فنلندا، نشر صوراً جديدة يستعرض فيها لياقته وسط الثلوج.وكان نجم نادي النصر السعودي قد قرر الاستمتاع بعطلة الشتاء في منطقة "لابلاند" بفنلندا، مع عائلته.ونشر مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يغطس في مياه باردة بدرجة حرارة تصل إلى 20 تحت الصفر، بحسب قوله، معلقًا عليها بالقول: "عيد ميلاد مجيد للجميع".وظهر رونالدو وسط الثلج شبه عار، إذ كان يرتدي سروالًا قصيرًا، قبل أن يغطس في حوض سباحة صغير.أيضا نشر صورة أخرى مستعرضا عضلاته، وسط تعليقات واسعة أشادت بلياقته العالية.وقال رونالدو عبر منصة "إكس": "الجزء الأهم في عيد الميلاد" مصحوبًا بصورة له مع جورجينا وأبنائه في المكان الذي وقع الاختيار عليه لقضاء إجازة عيد الميلاد.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

رونالدو يسبح بين الثلوج في مشهد يثير متابعيه... فيديو

13:17 GMT 25.12.2024
© AP Photo / Samah Zidanالبرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Samah Zidan
تابعنا عبر
أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي إعجاب متابعيه، بعد أن تحدّى الثلج ودرجات الحرارة المنخفضة في فنلندا.
بينما يقضي رونالدو، إجازته احتفالا بعطلة عيد الميلاد مع عائلته في فنلندا، نشر صوراً جديدة يستعرض فيها لياقته وسط الثلوج.
وكان نجم نادي النصر السعودي قد قرر الاستمتاع بعطلة الشتاء في منطقة "لابلاند" بفنلندا، مع عائلته.
ونشر مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يغطس في مياه باردة بدرجة حرارة تصل إلى 20 تحت الصفر، بحسب قوله، معلقًا عليها بالقول: "عيد ميلاد مجيد للجميع".
وظهر رونالدو وسط الثلج شبه عار، إذ كان يرتدي سروالًا قصيرًا، قبل أن يغطس في حوض سباحة صغير.
أيضا نشر صورة أخرى مستعرضا عضلاته، وسط تعليقات واسعة أشادت بلياقته العالية.
وقال رونالدو عبر منصة "إكس": "الجزء الأهم في عيد الميلاد" مصحوبًا بصورة له مع جورجينا وأبنائه في المكان الذي وقع الاختيار عليه لقضاء إجازة عيد الميلاد.
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