صور توثق تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان

© AP Photo / Azamat Sarsenbayevموقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
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© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
© Sputnik . Press service of the administration of Mangistau region / الانتقال إلى بنك الصورموظفي وزارة الطوارئ في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
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موظفي وزارة الطوارئ في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
© Photo / Department of Emergency Situationsموقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
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© Photo / Department of Emergency Situations
موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
© Sputnik . EMER of the Republic of Kazakhstan / الانتقال إلى بنك الصوررجال الإنقاذ يعملون في موقع تحطم الطائرة في أكتاو، ويحاولون إنقاذ الناجيين من الركاب
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رجال الإنقاذ يعملون في موقع تحطم الطائرة في أكتاو، ويحاولون إنقاذ الناجيين من الركاب
© Sputnik . Press service of the administration of Mangistau region / الانتقال إلى بنك الصورممثلو السلطات المحلية في موقع تحطم الطائرة في أكتاو.
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ممثلو السلطات المحلية في موقع تحطم الطائرة في أكتاو.
© AP Photo / Azamat Sarsenbayevحطام طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان
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© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
حطام طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان
© Sputnik . EMER of the Republic of Kazakhstan / الانتقال إلى بنك الصوررجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان
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رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان