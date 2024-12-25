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https://sarabic.ae/20241225/صور-توثق-تحطم-طائرة-تابعة-للخطوط-الجوية-الأذربيجانية-في-كازاخستان-1096178234.html
صور توثق تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان
صور توثق تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور، في موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

صور توثق تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان

13:48 GMT 25.12.2024
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جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور، في موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان.
© AP Photo / Azamat Sarsenbayevموقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان - سبوتنيك عربي
1/7
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
© Sputnik . Press service of the administration of Mangistau region / الانتقال إلى بنك الصورموظفي وزارة الطوارئ في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
موظفي وزارة الطوارئ في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Press service of the administration of Mangistau region
/
الانتقال إلى بنك الصور
موظفي وزارة الطوارئ في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
© Photo / Department of Emergency Situationsموقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان - سبوتنيك عربي
3/7
© Photo / Department of Emergency Situations
موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو، كازاخستان
© Sputnik . EMER of the Republic of Kazakhstan / الانتقال إلى بنك الصوررجال الإنقاذ يعملون في موقع تحطم الطائرة في أكتاو، ويحاولون إنقاذ الناجيين من الركاب
رجال الإنقاذ يعملون في موقع تحطم الطائرة في أكتاو، ويحاولون إنقاذ الناجيين من الركاب - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . EMER of the Republic of Kazakhstan
/
الانتقال إلى بنك الصور
رجال الإنقاذ يعملون في موقع تحطم الطائرة في أكتاو، ويحاولون إنقاذ الناجيين من الركاب
© Sputnik . Press service of the administration of Mangistau region / الانتقال إلى بنك الصورممثلو السلطات المحلية في موقع تحطم الطائرة في أكتاو.
ممثلو السلطات المحلية في موقع تحطم الطائرة في أكتاو. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Press service of the administration of Mangistau region
/
الانتقال إلى بنك الصور
ممثلو السلطات المحلية في موقع تحطم الطائرة في أكتاو.
© AP Photo / Azamat Sarsenbayevحطام طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان
حطام طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان - سبوتنيك عربي
6/7
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
حطام طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان
© Sputnik . EMER of the Republic of Kazakhstan / الانتقال إلى بنك الصوررجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . EMER of the Republic of Kazakhstan
/
الانتقال إلى بنك الصور
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:34 GMT
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