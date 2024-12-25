https://sarabic.ae/20241225/قسد-تعلن-إفشالها-هجمات-الفصائل-السورية-المدعومة-من-الجيش-التركي-1096187140.html
"قسد" تعلن إفشالها هجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي... فيديو
"قسد" تعلن إفشالها هجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات سورية الديمقراطية "قسد" عن إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين في ريف حلب في سوريا. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T17:13+0000
2024-12-25T17:13+0000
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وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن قوات سورية الديمقراطية "قسد" أعلنت عن "إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين بريف حلب، حيث أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى مما اضطرهم إلى الفرار".وأكدت تلك المصادر أن الجيش التركي نفذ هجمات عنيفة بالمدفعية الثقيلة على محيط سد تشرين ومحاور الاشتباك، إضافة إلى القصف بالطيران المسير، حيث تسببت بأضرار خطيرة بجسم السد.وفي وقت سابق من اليوم، قُتل 3 من عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) وأصيب آخرون، بقصف لطائرة مسيرة تركية على حاجز لهم في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، وسط استمرار القصف المتبادل والاشتباكات في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241225/مقتل-وإصابة-مجموعة-من-قوات-قسد-باستهداف-مسيرة-تركية-شرقي-سوريا----1096175976.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
"قسد" تعلن إفشالها هجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي... فيديو
17:13 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 17:17 GMT 25.12.2024)
حصري
أعلنت قوات سورية الديمقراطية "قسد" عن إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين في ريف حلب في سوريا.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك
" في سوريا بأن قوات سورية الديمقراطية "قسد" أعلنت عن "إفشالها لهجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على قرى جنوب سد تشرين بريف حلب، حيث أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى مما اضطرهم إلى الفرار".
وأشارت المصادر إلى أنه وفي محور بلدة "أبو قلقل" جنوب شرق منبج بريف حلب، أعلنت "قسد" أنها تصدت لهجمات مماثلة على محيط البلدة، حيث فجرت قواتها عدة آليات عسكرية وقتلت العديد منهم، والاشتباكات في تلك المنطقة مستمرة، حتى مساء اليوم الأربعاء.
وأكدت تلك المصادر أن الجيش التركي نفذ هجمات عنيفة بالمدفعية الثقيلة على محيط سد تشرين ومحاور الاشتباك، إضافة إلى القصف بالطيران المسير، حيث تسببت بأضرار خطيرة بجسم السد.
وفي وقت سابق من اليوم، قُتل 3 من عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) وأصيب آخرون، بقصف لطائرة مسيرة تركية على حاجز لهم في ريف محافظة الحسكة
، شرقي سوريا، وسط استمرار القصف المتبادل والاشتباكات في المنطقة.