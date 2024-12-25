https://sarabic.ae/20241225/لحظة-تحطم-طائرة-ركاب-بالقرب-من-مدينة-أكتاو-في-كازاخستان-فيديو-1096151203.html

لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو

لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في طريقها من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان، تحطمت في مطار... 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T07:31+0000

2024-12-25T07:31+0000

2024-12-25T07:57+0000

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وتم إعادة توجيه الطائرة من باكو إلى محج قلعة ثم إلى أكتاو، بسبب الضباب في غروزني، حسبما صرحت الخدمة الصحفية في مطار عاصمة الشيشان لوكالة "سبوتنيك".وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، رحلة باكو- غروزني، أرسلت إشارة حالة الطوارئ.وبحسب شركة الطيران، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة في أكتاو هو سرب من الطيور. وقالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "طائرة كانت متجهة من باكو إلى غروزني، تحطمت في مطار أكتاو. في الوقت الحالي، يتم توضيح المعلومات حول الضحايا، وتم الإبلاغ بشكل أولي عن وجود ناجين".تم نقل 25 شخصًا إلى المستشفيات بعد تحطم الطائرة، حسبما صرحت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان لوكالة "سبوتنيك".وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "توجهت الطائرة إلى محج قلعة بسبب الضباب، ومن هناك إلى أكتاو (كازاخستان)، ليس لدينا معلومات".وقالت وسائل إعلام أذربيجانية، إنه كان هناك 67 شخصا و5 من أفراد الطاقم على متن الطائرة التي تحطمت في كازاخستان.

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