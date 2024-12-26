أعياد الميلاد لم تمنعهم... سرقة مجوهرات فاخرة بقيمة 300 ألف يورو في إحدى الدول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
29 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تنفذ برامج بيولوجية في عدة أماكن منها أفريقيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241226/أعياد-الميلاد-لم-تمنعهم-سرقة-مجوهرات-فاخرة-بقيمة-300-ألف-يورو-في-إحدى-الدول-1096224730.html
أعياد الميلاد لم تمنعهم... سرقة مجوهرات فاخرة بقيمة 300 ألف يورو في إحدى الدول
أعياد الميلاد لم تمنعهم... سرقة مجوهرات فاخرة بقيمة 300 ألف يورو في إحدى الدول
سبوتنيك عربي
تعرضت علامة مجوهرات شهيرة للسرقة في إحدى الدول، تزامنا مع أعياد الميلاد، فيما تجري الشرطة التحقيقات بشأن الحادث. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T17:01+0000
2024-12-26T17:01+0000
مجتمع
أخبار فرنسا
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096224313_0:267:1120:896_1920x0_80_0_0_5f1ef6b6fe139b97dd91bda7792a2aad.jpg
وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن كشك مجوهرات تابعا للعلامة التجارية "موبوسان"، في متجر "لو برانتان" بشرق باريس، تعرض لعملية السرقة، ليل الاثنين - الثلاثاء، وفقا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.وفي البداية، قُدرت قيمة المسروقات بنحو 500 ألف يورو، قبل تعديل التقديرات لاحقا إلى 300 ألف يورو، بحسب مصدر مطلع.وفي صباح 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اكتشف أحد أفراد الأمن عند استلامه مهامه، أن نافذة متجر "لو برانتان" في حي ناسيون بالعاصمة الفرنسية كانت محطمة، وكشفت كاميرات المراقبة دخول شخص مجهول إلى المتجر، حيث استولى على كميات من الحلي من كشك "موبوسان" ثم غادر بسرعة.وأعلن مكتب المدعي العام في باريس عن فتح تحقيق في قضية "سطو وسرقة"، موكلا المهمة إلى الشرطة القضائية لمتابعة التحقيقات.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096224313_0:162:1120:1001_1920x0_80_0_0_9b9b8a1eeed5fb8c76622b4678cef431.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , منوعات
أخبار فرنسا , منوعات

أعياد الميلاد لم تمنعهم... سرقة مجوهرات فاخرة بقيمة 300 ألف يورو في إحدى الدول

17:01 GMT 26.12.2024
© Photo / Unsplash/ JESUS ECAمجوهرات
مجوهرات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
مجوهرات
© Photo / Unsplash/ JESUS ECA
تابعنا عبر
تعرضت علامة مجوهرات شهيرة للسرقة في إحدى الدول، تزامنا مع أعياد الميلاد، فيما تجري الشرطة التحقيقات بشأن الحادث.
وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن كشك مجوهرات تابعا للعلامة التجارية "موبوسان"، في متجر "لو برانتان" بشرق باريس، تعرض لعملية السرقة، ليل الاثنين - الثلاثاء، وفقا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
وفي البداية، قُدرت قيمة المسروقات بنحو 500 ألف يورو، قبل تعديل التقديرات لاحقا إلى 300 ألف يورو، بحسب مصدر مطلع.
وفي صباح 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اكتشف أحد أفراد الأمن عند استلامه مهامه، أن نافذة متجر "لو برانتان" في حي ناسيون بالعاصمة الفرنسية كانت محطمة، وكشفت كاميرات المراقبة دخول شخص مجهول إلى المتجر، حيث استولى على كميات من الحلي من كشك "موبوسان" ثم غادر بسرعة.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس عن فتح تحقيق في قضية "سطو وسرقة"، موكلا المهمة إلى الشرطة القضائية لمتابعة التحقيقات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала