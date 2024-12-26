https://sarabic.ae/20241226/أعياد-الميلاد-لم-تمنعهم-سرقة-مجوهرات-فاخرة-بقيمة-300-ألف-يورو-في-إحدى-الدول-1096224730.html
أعياد الميلاد لم تمنعهم... سرقة مجوهرات فاخرة بقيمة 300 ألف يورو في إحدى الدول
أعياد الميلاد لم تمنعهم... سرقة مجوهرات فاخرة بقيمة 300 ألف يورو في إحدى الدول
سبوتنيك عربي
تعرضت علامة مجوهرات شهيرة للسرقة في إحدى الدول، تزامنا مع أعياد الميلاد، فيما تجري الشرطة التحقيقات بشأن الحادث. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T17:01+0000
2024-12-26T17:01+0000
2024-12-26T17:01+0000
مجتمع
أخبار فرنسا
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096224313_0:267:1120:896_1920x0_80_0_0_5f1ef6b6fe139b97dd91bda7792a2aad.jpg
وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن كشك مجوهرات تابعا للعلامة التجارية "موبوسان"، في متجر "لو برانتان" بشرق باريس، تعرض لعملية السرقة، ليل الاثنين - الثلاثاء، وفقا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.وفي البداية، قُدرت قيمة المسروقات بنحو 500 ألف يورو، قبل تعديل التقديرات لاحقا إلى 300 ألف يورو، بحسب مصدر مطلع.وفي صباح 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اكتشف أحد أفراد الأمن عند استلامه مهامه، أن نافذة متجر "لو برانتان" في حي ناسيون بالعاصمة الفرنسية كانت محطمة، وكشفت كاميرات المراقبة دخول شخص مجهول إلى المتجر، حيث استولى على كميات من الحلي من كشك "موبوسان" ثم غادر بسرعة.وأعلن مكتب المدعي العام في باريس عن فتح تحقيق في قضية "سطو وسرقة"، موكلا المهمة إلى الشرطة القضائية لمتابعة التحقيقات.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096224313_0:162:1120:1001_1920x0_80_0_0_9b9b8a1eeed5fb8c76622b4678cef431.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , منوعات
أعياد الميلاد لم تمنعهم... سرقة مجوهرات فاخرة بقيمة 300 ألف يورو في إحدى الدول
تعرضت علامة مجوهرات شهيرة للسرقة في إحدى الدول، تزامنا مع أعياد الميلاد، فيما تجري الشرطة التحقيقات بشأن الحادث.
وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن كشك مجوهرات تابعا للعلامة التجارية "موبوسان"، في متجر "لو برانتان" بشرق باريس، تعرض لعملية السرقة، ليل الاثنين - الثلاثاء، وفقا لصحيفة
"لو فيغارو" الفرنسية.
وفي البداية، قُدرت قيمة المسروقات بنحو 500 ألف يورو، قبل تعديل التقديرات لاحقا إلى 300 ألف يورو، بحسب مصدر مطلع.
وفي صباح 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اكتشف أحد أفراد الأمن عند استلامه مهامه، أن نافذة متجر "لو برانتان" في حي ناسيون بالعاصمة الفرنسية كانت محطمة، وكشفت كاميرات المراقبة دخول شخص مجهول إلى المتجر، حيث استولى على كميات من الحلي من كشك "موبوسان" ثم غادر بسرعة.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس عن فتح تحقيق في قضية "سطو وسرقة"، موكلا المهمة إلى الشرطة القضائية لمتابعة التحقيقات.