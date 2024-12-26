https://sarabic.ae/20241226/إم-دي-إم---3-لغم-بحري-روسي-يدمر-السفن-والغواصات-1096212095.html
"إم دي إم - 3".. لغم بحري روسي يدمر السفن والغواصات
"إم دي إم - 3".. لغم بحري روسي يدمر السفن والغواصات
سبوتنيك عربي
يصنف "إم دي إم - 3" ضمن الألغام البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم حقل ألغام لتأمين الموانئ والسواحل من الوحدات البحرية المعادية. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T11:52+0000
2024-12-26T11:52+0000
2024-12-26T11:52+0000
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وهذا النوع من الألغام مصمم لتدمير الغواصات وسفن الإنزال إذا حاول أي منها الاقتراب من الشاطئ عبر المياه الضحلة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"إم دي إم - 3".. لغم بحري روسي يدمر السفن والغواصات
يصنف "إم دي إم - 3" ضمن الألغام البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم حقل ألغام لتأمين الموانئ والسواحل من الوحدات البحرية المعادية.
وهذا النوع من الألغام مصمم لتدمير الغواصات وسفن الإنزال إذا حاول أي منها الاقتراب من الشاطئ عبر المياه الضحلة.