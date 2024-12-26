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الرئيس الإيراني: لسنا في صراع مع أحد ولا نطمع في أراضي الآخرين
الرئيس الإيراني: لسنا في صراع مع أحد ولا نطمع في أراضي الآخرين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن بلاده لا تسعى للصراع أو النزاع مع أي جهة، مشددا على أن طهران تحمي وحدة أراضيها بقوة، ولن تسمح بأي اعتداء... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T16:09+0000
2024-12-26T16:10+0000
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وفي كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي بجنورد، مركز محافظة خراسان الشمالية، أوضح بزشكيان أن الوفاء بالوعود الانتخابية واجب، مؤكدا أن الوقت الحالي هو للعمل وتحقيق تلك الالتزامات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشار إلى أن جميع المشكلات يمكن حلها من خلال الوحدة والتماسك الوطني، قائلا: "حتى لو كانت كل الطرق مغلقة، يمكننا فتح طريق جديد والمضي قدما".كما حذر الرئيس الإيراني، من مساعي أعداء الشعب الإيراني الذين يستغلون الخلافات الداخلية لتعطيل التقدم، مؤكدا أن التماسك والالتزام بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية يمكن أن يضمن التغلب على كل التحديات.وشدد بزشكيان على أن إيران تسعى لتعزيز علاقات الصداقة مع دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ليست في حالة عداء مع أي طرف ولا ترغب في الحروب، بل تسعى لتحقيق السلام والأمن في البلاد والمنطقة والعالم، ليعيش الجميع في أجواء من الاستقرار والهدوء.
https://sarabic.ae/20241220/بزشكيان-يوجه-رسالة-إلى-السيسي-بعد-أول-زيارة-له-إلى-مصر-1096018383.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس الإيراني: لسنا في صراع مع أحد ولا نطمع في أراضي الآخرين

16:09 GMT 26.12.2024 (تم التحديث: 16:10 GMT 26.12.2024)
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo
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أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن بلاده لا تسعى للصراع أو النزاع مع أي جهة، مشددا على أن طهران تحمي وحدة أراضيها بقوة، ولن تسمح بأي اعتداء أو تجاوز، كما أنها لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي بجنورد، مركز محافظة خراسان الشمالية، أوضح بزشكيان أن الوفاء بالوعود الانتخابية واجب، مؤكدا أن الوقت الحالي هو للعمل وتحقيق تلك الالتزامات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأشار إلى أن جميع المشكلات يمكن حلها من خلال الوحدة والتماسك الوطني، قائلا: "حتى لو كانت كل الطرق مغلقة، يمكننا فتح طريق جديد والمضي قدما".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
بزشكيان يوجه رسالة إلى السيسي بعد أول زيارة له إلى مصر
20 ديسمبر, 14:41 GMT
كما حذر الرئيس الإيراني، من مساعي أعداء الشعب الإيراني الذين يستغلون الخلافات الداخلية لتعطيل التقدم، مؤكدا أن التماسك والالتزام بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية يمكن أن يضمن التغلب على كل التحديات.
وشدد بزشكيان على أن إيران تسعى لتعزيز علاقات الصداقة مع دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ليست في حالة عداء مع أي طرف ولا ترغب في الحروب، بل تسعى لتحقيق السلام والأمن في البلاد والمنطقة والعالم، ليعيش الجميع في أجواء من الاستقرار والهدوء.
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