https://sarabic.ae/20241226/المعارضة-في-كوريا-الجنوبية-تقول-إنه-سيتم-التصويت-غدا-على-عزل-الرئيس-المؤقت-1096195879.html

المعارضة في كوريا الجنوبية تقول إنه سيتم التصويت غدا على عزل الرئيس المؤقت

المعارضة في كوريا الجنوبية تقول إنه سيتم التصويت غدا على عزل الرئيس المؤقت

سبوتنيك عربي

قدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، "اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية". 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T06:39+0000

2024-12-26T06:39+0000

2024-12-26T06:39+0000

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وقال بارك تشان ديه، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البلاد، إن "الحزب الديمقراطي قدم اقتراح عزل هان دوك سو، على الفور، ويخطط لعرضه في الجلسة العامة المقررة في وقت لاحق من اليوم (الخميس)"، حسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.

https://sarabic.ae/20241214/لن-أستسلم-أبدا-رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلق-لأول-مرة-على-قرار-عزله-من-منصبه-1095780480.html

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