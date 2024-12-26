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https://sarabic.ae/20241226/المعارضة-في-كوريا-الجنوبية-تقول-إنه-سيتم-التصويت-غدا-على-عزل-الرئيس-المؤقت-1096195879.html
المعارضة في كوريا الجنوبية تقول إنه سيتم التصويت غدا على عزل الرئيس المؤقت
المعارضة في كوريا الجنوبية تقول إنه سيتم التصويت غدا على عزل الرئيس المؤقت
سبوتنيك عربي
قدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، "اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية". 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T06:39+0000
2024-12-26T06:39+0000
كوريا الجنوبية
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وقال بارك تشان ديه، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البلاد، إن "الحزب الديمقراطي قدم اقتراح عزل هان دوك سو، على الفور، ويخطط لعرضه في الجلسة العامة المقررة في وقت لاحق من اليوم (الخميس)"، حسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.
https://sarabic.ae/20241214/لن-أستسلم-أبدا-رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلق-لأول-مرة-على-قرار-عزله-من-منصبه-1095780480.html
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كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

المعارضة في كوريا الجنوبية تقول إنه سيتم التصويت غدا على عزل الرئيس المؤقت

06:39 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية
أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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قدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، "اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية".
وقال بارك تشان ديه، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البلاد، إن "الحزب الديمقراطي قدم اقتراح عزل هان دوك سو، على الفور، ويخطط لعرضه في الجلسة العامة المقررة في وقت لاحق من اليوم (الخميس)"، حسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، ما يجعلها بحاجة إلى 8 أصوات إضافية من أعضاء حزب "سلطة الشعب" لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.

رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
لن أستسلم أبدا... رئيس كوريا الجنوبية يعلق لأول مرة على قرار عزله من منصبه
14 ديسمبر, 10:17 GMT
وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.

وبعد ساعات قليلة، صوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم، وبناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.

وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.
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