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https://sarabic.ae/20241226/تشات-جي-بي-تي-يعجز-عن-الرد-على-الأسئلة-بسبب-عطل-عالمي-1096229584.html
"تشات جي بي تي" يعجز عن الرد على الأسئلة بسبب عطل عالمي
"تشات جي بي تي" يعجز عن الرد على الأسئلة بسبب عطل عالمي
سبوتنيك عربي
أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق الذكاء الاصطناعي "تشات جي تي" حول العالم، مساء اليوم الخميس، عن مواجهتهم مشاكل معه في الرد على كافة استفساراتهم. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T21:47+0000
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وأشار مستخدمون عبر مواقع التواصل، إلى أن التطييق يُظهر لهم رسالة "خطأ داخلي في الخادم".وأكد على العطل في تطبيق "تشات جي بي تي"، موقع الإبلاغ عن الأعطال في المواقع الإلكترونية "Down Detector".وقالت شركة "أوبن آي" المطورة للتطبيق، إنها "تواصل العمل على إصلاح العطل العالمي"، ولم تحدد موعدا لاستعادة الخدمة.وفيما لم تحدد الشركة "المزود الرئيسي" المرتبط بالمشكلة، إلا أن مزود السحابة الحصري الخاص بها، شركة "مايكروسوفت"، أبلغ عن وجود "مشكلة في الطاقة" بأحد مراكز البيانات الخاصة بها، والتي بدأت في نفس الوقت تقريبا مع عطل شركة "أوبن آي".وكانت خدمة "تشات جي بي تي" شهدت انقطاعا عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، وبعد أيام قليلة من إصدار شركة "أوبن آي" لتطبيق "سورا" لمشتركي "تشات جي بي تي" في وقت سابق من الشهر الجاري، انقطعت أداة إنشاء الفيديو و"تشات جي بي تي" لساعات.كما تسبب انقطاع واسع النطاق يؤثر على أدوات الذكاء الاصطناعي، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى توقف خدمة "تشات جي بي تي".
https://sarabic.ae/20230415/إيلون-ماسك-ينافس-روبوت-الدردشة-شات-جي-بي-تي-1075953929.html
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منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي
منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي

"تشات جي بي تي" يعجز عن الرد على الأسئلة بسبب عطل عالمي

21:47 GMT 26.12.2024
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteتطبيق الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"
تطبيق الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
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أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق الذكاء الاصطناعي "تشات جي تي" حول العالم، مساء اليوم الخميس، عن مواجهتهم مشاكل معه في الرد على كافة استفساراتهم.
وأشار مستخدمون عبر مواقع التواصل، إلى أن التطييق يُظهر لهم رسالة "خطأ داخلي في الخادم".
وأكد على العطل في تطبيق "تشات جي بي تي"، موقع الإبلاغ عن الأعطال في المواقع الإلكترونية "Down Detector".
وقالت شركة "أوبن آي" المطورة للتطبيق، إنها "تواصل العمل على إصلاح العطل العالمي"، ولم تحدد موعدا لاستعادة الخدمة.
إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
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إيلون ماسك ينافس روبوت الدردشة "شات جي بي تي"
15 أبريل 2023, 15:13 GMT
وفيما لم تحدد الشركة "المزود الرئيسي" المرتبط بالمشكلة، إلا أن مزود السحابة الحصري الخاص بها، شركة "مايكروسوفت"، أبلغ عن وجود "مشكلة في الطاقة" بأحد مراكز البيانات الخاصة بها، والتي بدأت في نفس الوقت تقريبا مع عطل شركة "أوبن آي".
وكانت خدمة "تشات جي بي تي" شهدت انقطاعا عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، وبعد أيام قليلة من إصدار شركة "أوبن آي" لتطبيق "سورا" لمشتركي "تشات جي بي تي" في وقت سابق من الشهر الجاري، انقطعت أداة إنشاء الفيديو و"تشات جي بي تي" لساعات.
كما تسبب انقطاع واسع النطاق يؤثر على أدوات الذكاء الاصطناعي، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى توقف خدمة "تشات جي بي تي".
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