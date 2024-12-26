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https://sarabic.ae/20241226/لصوص-يقتحمون-متجر-مجوهرات-بسيارتهم-في-كندا-فيديو-1096196418.html
لصوص يقتحمون متجر مجوهرات بسيارتهم في كندا... فيديو
لصوص يقتحمون متجر مجوهرات بسيارتهم في كندا... فيديو
سبوتنيك عربي
اقتحمت مجموعة من اللصوص متجرا للمجوهرات بالعاصمة الكندية مونتريال، حيث حطموا نافذة المتجر بسيارتهم، فيما لا تزال الشرطة تبحث عنهم. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T07:00+0000
2024-12-26T07:01+0000
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وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادما شاركه أصحاب متجر المجوهرات، يظهر لحظة رجوع سيارة بسرعة إلى واجهة متجرهم، مع قفز العديد من المشتبه بهم والمسلحين للسرقة.وتُظهر اللقطات المتداولة كذلك شظايا زجاج واجهة المتجر وهي تطاير إلى داخله، كما يمكن رؤية المصابيح الخلفية لسيارة رياضية كبيرة، فيما يركض المالك نحو السيارة وهو يصرخ بينما يدخل 3 أشخاص ملثمين على الأقل إلى المتجر المتضرر.وحمل أحد اللصوص ما يبدو أنه مطرقة كبيرة، بينما يحاول المالك مواجهة الاثنين الآخرين، كما حمل أحد المشتبه بهم سلاحًا في يده، وفي النهاية، يذهب أحد اللصوص إلى نافذة العرض الزجاجية وينجح في تحطيمها.وينتهي الفيديو بمغادرة المشتبه بهم، بعد تخريب واجهة المتجر، فيما أكدت الشرطة أنه تم استدعاؤها إلى المتجر حوالي الساعة 6:30 مساءً، يوم الأحد الماضي.
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نادي الفيديو, أخبار كندا, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار كندا, الأخبار

لصوص يقتحمون متجر مجوهرات بسيارتهم في كندا... فيديو

07:00 GMT 26.12.2024 (تم التحديث: 07:01 GMT 26.12.2024)
© AP Photo / Mark Lennihanمتجر مجوهرات
متجر مجوهرات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
تابعنا عبر
اقتحمت مجموعة من اللصوص متجرا للمجوهرات بالعاصمة الكندية مونتريال، حيث حطموا نافذة المتجر بسيارتهم، فيما لا تزال الشرطة تبحث عنهم.
وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادما شاركه أصحاب متجر المجوهرات، يظهر لحظة رجوع سيارة بسرعة إلى واجهة متجرهم، مع قفز العديد من المشتبه بهم والمسلحين للسرقة.
وتُظهر اللقطات المتداولة كذلك شظايا زجاج واجهة المتجر وهي تطاير إلى داخله، كما يمكن رؤية المصابيح الخلفية لسيارة رياضية كبيرة، فيما يركض المالك نحو السيارة وهو يصرخ بينما يدخل 3 أشخاص ملثمين على الأقل إلى المتجر المتضرر.
وحمل أحد اللصوص ما يبدو أنه مطرقة كبيرة، بينما يحاول المالك مواجهة الاثنين الآخرين، كما حمل أحد المشتبه بهم سلاحًا في يده، وفي النهاية، يذهب أحد اللصوص إلى نافذة العرض الزجاجية وينجح في تحطيمها.
وينتهي الفيديو بمغادرة المشتبه بهم، بعد تخريب واجهة المتجر، فيما أكدت الشرطة أنه تم استدعاؤها إلى المتجر حوالي الساعة 6:30 مساءً، يوم الأحد الماضي.
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