https://sarabic.ae/20241226/ممثل-روسيا-لدى-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-موسكو-لا-تدرس-تعليق-عضويتها-في-المنظمة-1096192576.html

ممثل روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: موسكو لا تدرس تعليق عضويتها في المنظمة

ممثل روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: موسكو لا تدرس تعليق عضويتها في المنظمة

سبوتنيك عربي

صرح الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، بأن روسيا لا تبحث تعليق عضويتها في المنظمة، وليس هناك مثل هذه... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T00:46+0000

2024-12-26T00:46+0000

2024-12-26T00:46+0000

روسيا

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وقال الدبلوماسي الروسي لـ "سبوتنيك"، رداً على سؤال عما إذا كانت روسيا تدرس سيناريو تعليق عضويتها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في ظل الأزمة التي تشهدها المنظمة: "لم أسمع بهذا الأمر".وأضاف لوكاشيفيتش: "ليس هناك مثل هذه الإجراءات".وأوضح لوكاشيفيتش: "بالمعنى القانوني الدولي، يجب أن يكون لدى المنظمة وثيقة تأسيسية - ليس لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مثل هذه الوثيقة، ومن غير المتوقع ظهورها في المستقبل القريب".قناة الاتصال الوحيدةكما أكد لوكاشيفيتش، على أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تظل قناة الاتصال الوحيدة في المنطقة الأوروبية الأطلسية على الرغم من تدهورها.وقال لوكاشيفيتش: "ويظل الانطباع العام محبطاً: فنحن نشهد تدهوراً إيديولوجياً وسياسياً خطيراً لصيغة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذاتها. ومع ذلك، لا تزال هذه قناة الاتصال الوحيدة المتبقية في المنطقة الأوروبية الأطلسية".وأشار الدبلوماسي أيضاً إلى أن "محاولات إعادة بناء الصيغة" وفقاً للقواعد الغربية لن تنجح "طالما أن روسيا تشارك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

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