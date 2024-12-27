اكتشاف علمي مثير... سر "الموت الأسود" مدفون في مومياء مصرية

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لقاء سبوتنيك
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11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
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ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
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19:03 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241227/اكتشاف-علمي-مثير-سر-الموت-الأسود-مدفون-في-مومياء-مصرية-1096240551.html
اكتشاف علمي مثير... سر "الموت الأسود" مدفون في مومياء مصرية
اكتشاف علمي مثير... سر "الموت الأسود" مدفون في مومياء مصرية
سبوتنيك عربي
تمكن علماء وباحثون من كشف أسباب انتشار وباء الطاعون المروع أو ما يُعرف بـ"الموت الأسود" في مصر القديمة وشمال أفريقيا، خاصة خلال العصر البرونزي. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T11:21+0000
2024-12-27T11:21+0000
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وذكرت مجلة "iflscience"، أول أمس الأربعاء، أن هذا الاكتشاف تم عبر تحليل مومياء فرعونية محفوظة في متحف "إيجيزيو"، بتورينو، ما يعد كشفا علميا مثير.وتعود هذه المومياء إلى نحو 3290 عاما مضت، وهي لرجل بالغ عانى من أعراض شديدة للطاعون في وقت وفاته، خاصة وأن "الطاعون الدبلي"، المعروف بـ"الموت الأسود"، تسببه بكتيريا "Yersinia pestis"، وشهد ذروته في القرن الرابع عشر عندما اجتاح أوروبا، وأسفر عن وفاة ملايين الأشخاص.ويؤكد الكشف الحديث انتشار الطاعون في شمال أفريقيا، في فترات سحيقة، حيث حدد الباحثون أن المومياء تعود إلى نهاية الفترة الانتقالية الثانية، كما كشف التحليل الجيني عن وجود الحمض النووي للبكتيريا في أنسجة العظام والمحتويات المعوية، ما يعني أن المرض قد وصل إلى مرحلة متقدمة عندما توفي الفرد المصاب.وأشار الباحثون إلى أن هذا هو أول "جينوم لما قبل التاريخ للبكتيريا" خارج أوراسيا وأوروبا وآسيا، ويعد دليلا قويا على وجود الطاعون في مصر القديمة، رغم أن الأبحاث الحالية لا توفر إجابة واضحة حول مدى انتشار الطاعون في مصر القديمة.ويسري الاعتقاد بأن الطاعون قد انتقل إلى البشر عبر البراغيث، التي كانت تتغذى على فئران النيل، قبل أن ينتقل المرض إلى الفئران السوداء التي انتشرت عبر السفن التجارية.
https://sarabic.ae/20241112/لغز-المومياء-المغلقة-الكشف-عن-سر-وضع-جثة-امراة-مصرية-قديمة-داخل-تابوت-دون-فتحة-1094732883.html
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اكتشاف علمي مثير... سر "الموت الأسود" مدفون في مومياء مصرية

11:21 GMT 27.12.2024
© Photo / B. Bajerski / The National Museum of Warsawعلماء الآثار البولنديون يكتشفون أول مومياء في العالم لامرأة حامل، في منطقة طيبة، مصر 29 أبريل 2021
علماء الآثار البولنديون يكتشفون أول مومياء في العالم لامرأة حامل، في منطقة طيبة، مصر 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Photo / B. Bajerski / The National Museum of Warsaw
تابعنا عبر
تمكن علماء وباحثون من كشف أسباب انتشار وباء الطاعون المروع أو ما يُعرف بـ"الموت الأسود" في مصر القديمة وشمال أفريقيا، خاصة خلال العصر البرونزي.
وذكرت مجلة "iflscience"، أول أمس الأربعاء، أن هذا الاكتشاف تم عبر تحليل مومياء فرعونية محفوظة في متحف "إيجيزيو"، بتورينو، ما يعد كشفا علميا مثير.
وتعود هذه المومياء إلى نحو 3290 عاما مضت، وهي لرجل بالغ عانى من أعراض شديدة للطاعون في وقت وفاته، خاصة وأن "الطاعون الدبلي"، المعروف بـ"الموت الأسود"، تسببه بكتيريا "Yersinia pestis"، وشهد ذروته في القرن الرابع عشر عندما اجتاح أوروبا، وأسفر عن وفاة ملايين الأشخاص.
مومياء فرعونية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
مجتمع
"لغز المومياء المغلقة".. الكشف عن سر وضع جثة امراة مصرية قديمة داخل تابوت "دون فتحة"
12 نوفمبر, 15:41 GMT
ويؤكد الكشف الحديث انتشار الطاعون في شمال أفريقيا، في فترات سحيقة، حيث حدد الباحثون أن المومياء تعود إلى نهاية الفترة الانتقالية الثانية، كما كشف التحليل الجيني عن وجود الحمض النووي للبكتيريا في أنسجة العظام والمحتويات المعوية، ما يعني أن المرض قد وصل إلى مرحلة متقدمة عندما توفي الفرد المصاب.
وأشار الباحثون إلى أن هذا هو أول "جينوم لما قبل التاريخ للبكتيريا" خارج أوراسيا وأوروبا وآسيا، ويعد دليلا قويا على وجود الطاعون في مصر القديمة، رغم أن الأبحاث الحالية لا توفر إجابة واضحة حول مدى انتشار الطاعون في مصر القديمة.
ويسري الاعتقاد بأن الطاعون قد انتقل إلى البشر عبر البراغيث، التي كانت تتغذى على فئران النيل، قبل أن ينتقل المرض إلى الفئران السوداء التي انتشرت عبر السفن التجارية.
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