السر وراء تقليص حيوان لحجم دماغه قد يساعد في العلاج من "ألزهايمر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241227/السر-وراء-تقليص-حيوان-لحجم-دماغه-قد-يساعد-في-العلاج-من-ألزهايمر-1096253332.html
السر وراء تقليص حيوان لحجم دماغه قد يساعد في العلاج من "ألزهايمر"
السر وراء تقليص حيوان لحجم دماغه قد يساعد في العلاج من "ألزهايمر"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن آلية فريدة في حيوان تتيح له تقليص حجم دماغه وأعضائه بنسبة تصل إلى 30% في الشتاء، ثم استعادته في فصل الربيع. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T15:32+0000
2024-12-27T15:32+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1d/1092206189_0:389:1500:1233_1920x0_80_0_0_607124340b97f9c063168e9202d5cd08.jpg
وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "eLife"، والصادرة من جامعة ستوني بروك، بقيادة وليام توماس وليليانا دافالوس، التغيرات الجينية الموسمية التي تمكّن حيوان "الزبابة الأوراسية" من تقليص حجم أعضائه التي تستهلك الوقود، من أجل الحفاظ على الاحتياطي الخاص بها، في الأيام المظلمة والباردة.وأطلق على هذه الظاهرة اسم "ظاهرة ديهنيل"، نسبة إلى عالم الحيوان البولندي، أوغست ديهنيل، إذ يمكن لهذه الحيلة الذكية للبقاء على قيد الحياة، أن تتسبب في فقدان الحيوان الصغير، الذي يتراوح وزنه بين 5 و12 غراما ما يصل إلى 18% من وزنه، مع انخفاض درجة الحرارة، وهو انخفاض صادم يشمل أكثر من ربع كتلة دماغه، فقط لتنمو أنسجته المفقودة مرة أخرى في فصل الربيع التالي.وركز الباحثون في الدراسة من أمريكا وألمانيا والدنمارك على منطقة تحت المهاد في الدماغ، المسؤولة عن تنظيم توازن الطاقة، واكتشفوا جينات مرتبطة بتقليص حجم الدماغ، مثل "CCDC22"، التي قد تلعب دورا في الحماية العصبية، ومنع تراكم البروتينات المسبب للأمراض العصبية، كألزهايمر وباركنسون.وتأتي نتائج الدراسة الجديدة، بعد عام واحد فقط من قيام نفس الباحثين بإدراج عدد من التحولات الأيضية في كبد "الزبابة الأوراسية"، والقشرة المخية، والحُصين التي تصاحب الانكماش الموسمي، وهي النتائج التي اعتقدوا أن لها آثار على علاج الأمراض العصبية لدى البشر.وتُظهر الدراسة كيف يمكن لهذه الآليات أن تقدم أدلة جديدة لفهم الأمراض العصبية لدى البشر، وتفتح آفاقا لتطوير علاجات مستقبلية، ويخطط الفريق لمواصلة البحث باستخدام تقنيات متطورة لفهم التأثيرات الجينية والتكيفات الفسيولوجية في الزبابة مقارنة بالثدييات الأخرى.وتشير الأبحاث الطبية المتزايدة، إلى وجود ارتباط وثيق بين اختلال عملية التمثيل الغذائي والأمراض العصبية التنكسية، مما يجعل دراسة قدرة حيوان "الزبابة الأوراسية" على تقليص حجم دماغه بشكل متعمد، فرصة واعدة لفهم أفضل وتشخيص وعلاج التدهور المعرفي.
https://sarabic.ae/20241023/دراسة-واعدة-تتوصل-إلى-مركب-كيميائي-قد-يساعد-في-علاج-ألزهايمر-1094092665.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1d/1092206189_0:249:1500:1374_1920x0_80_0_0_5fecca8acb2d406ca59b7419b32ea918.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

السر وراء تقليص حيوان لحجم دماغه قد يساعد في العلاج من "ألزهايمر"

15:32 GMT 27.12.2024
© Photo / Unsplash/ notorious v1ruSدماغ
دماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
دماغ
© Photo / Unsplash/ notorious v1ruS
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن آلية فريدة في حيوان تتيح له تقليص حجم دماغه وأعضائه بنسبة تصل إلى 30% في الشتاء، ثم استعادته في فصل الربيع.
وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "eLife"، والصادرة من جامعة ستوني بروك، بقيادة وليام توماس وليليانا دافالوس، التغيرات الجينية الموسمية التي تمكّن حيوان "الزبابة الأوراسية" من تقليص حجم أعضائه التي تستهلك الوقود، من أجل الحفاظ على الاحتياطي الخاص بها، في الأيام المظلمة والباردة.
وأطلق على هذه الظاهرة اسم "ظاهرة ديهنيل"، نسبة إلى عالم الحيوان البولندي، أوغست ديهنيل، إذ يمكن لهذه الحيلة الذكية للبقاء على قيد الحياة، أن تتسبب في فقدان الحيوان الصغير، الذي يتراوح وزنه بين 5 و12 غراما ما يصل إلى 18% من وزنه، مع انخفاض درجة الحرارة، وهو انخفاض صادم يشمل أكثر من ربع كتلة دماغه، فقط لتنمو أنسجته المفقودة مرة أخرى في فصل الربيع التالي.
وركز الباحثون في الدراسة من أمريكا وألمانيا والدنمارك على منطقة تحت المهاد في الدماغ، المسؤولة عن تنظيم توازن الطاقة، واكتشفوا جينات مرتبطة بتقليص حجم الدماغ، مثل "CCDC22"، التي قد تلعب دورا في الحماية العصبية، ومنع تراكم البروتينات المسبب للأمراض العصبية، كألزهايمر وباركنسون.
وتأتي نتائج الدراسة الجديدة، بعد عام واحد فقط من قيام نفس الباحثين بإدراج عدد من التحولات الأيضية في كبد "الزبابة الأوراسية"، والقشرة المخية، والحُصين التي تصاحب الانكماش الموسمي، وهي النتائج التي اعتقدوا أن لها آثار على علاج الأمراض العصبية لدى البشر.
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
مجتمع
دراسة واعدة تتوصل إلى مركب كيميائي قد يساعد في علاج ألزهايمر
23 أكتوبر, 17:05 GMT
وتُظهر الدراسة كيف يمكن لهذه الآليات أن تقدم أدلة جديدة لفهم الأمراض العصبية لدى البشر، وتفتح آفاقا لتطوير علاجات مستقبلية، ويخطط الفريق لمواصلة البحث باستخدام تقنيات متطورة لفهم التأثيرات الجينية والتكيفات الفسيولوجية في الزبابة مقارنة بالثدييات الأخرى.
وتشير الأبحاث الطبية المتزايدة، إلى وجود ارتباط وثيق بين اختلال عملية التمثيل الغذائي والأمراض العصبية التنكسية، مما يجعل دراسة قدرة حيوان "الزبابة الأوراسية" على تقليص حجم دماغه بشكل متعمد، فرصة واعدة لفهم أفضل وتشخيص وعلاج التدهور المعرفي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала