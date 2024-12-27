الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024

حطام طائرة "إمبراير 190" التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، التي سقطت بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
حطام طائرة "إمبراير 190" التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، التي سقطت بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
جنود إسرائيليون يفجرون عبوة ناسفة زرعها مسلحون فلسطينيون خلال توغل عسكري إسرئيلي، في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
جنود إسرائيليون يفجرون عبوة ناسفة زرعها مسلحون فلسطينيون خلال توغل عسكري إسرئيلي، في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رجل يرتدي زي "سانتا كلوز" يزور منطقة فافيلا ماري لتقديم الحلوى والهدايا للأطفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024
رجل يرتدي زي "سانتا كلوز" يزور منطقة فافيلا ماري لتقديم الحلوى والهدايا للأطفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024
عمال يقومون بتركيب مصباح عملاق على شكل ثعبان تحت سور مدينة مينغ في مقاطعة جيانغسو في الصين
عمال يقومون بتركيب مصباح عملاق على شكل ثعبان تحت سور مدينة مينغ في مقاطعة جيانغسو في الصين
عشاق السباحة الشتوية يرتديون قبعات عيد الميلاد ويحتفلون بالعيد من خلال السباحة في مقاطعة لياونينغ في الصين، 24 ديسمبر 2024
عشاق السباحة الشتوية يرتديون قبعات عيد الميلاد ويحتفلون بالعيد من خلال السباحة في مقاطعة لياونينغ في الصين، 24 ديسمبر 2024
الشرطة المحلية تجري تحقيقا حول المنازل التي صدمتها طائرة في جرامادو في البرازيل، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
الشرطة المحلية تجري تحقيقا حول المنازل التي صدمتها طائرة في جرامادو في البرازيل، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
ضباط شرطة يسيرون أمام سوق عيد الميلاد، حيث اقتحمت سيارة مسرعة حشدا من الناس، مساء الجمعة الماضية، في ماغديبورغ، ألمانيا، والصورة التقطت يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وهي تظهر السوق فارغا
ضباط شرطة يسيرون أمام سوق عيد الميلاد، حيث اقتحمت سيارة مسرعة حشدا من الناس، مساء الجمعة الماضية، في ماغديبورغ، ألمانيا، والصورة التقطت يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وهي تظهر السوق فارغا
جورج إيليا يقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة "القديس جاورجيوس" للروم الملكيين الكاثوليك، التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية، في بلدة دردغيا جنوبي لبنان، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
جورج إيليا يقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة "القديس جاورجيوس" للروم الملكيين الكاثوليك، التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية، في بلدة دردغيا جنوبي لبنان، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
رجل يرتدي زي "بابا نويل" يتجول في قرية لتسليم الهدايا، في 25 ديسمبر 2024، في منطقة قاخ بأذربيجان، ورغم أن عيد الميلاد ليس عطلة وطنية في أذربيجان، إلا أن كثيرين يرون فيه فرصة للأعمال الخيرية
رجل يرتدي زي "بابا نويل" يتجول في قرية لتسليم الهدايا، في 25 ديسمبر 2024، في منطقة قاخ بأذربيجان، ورغم أن عيد الميلاد ليس عطلة وطنية في أذربيجان، إلا أن كثيرين يرون فيه فرصة للأعمال الخيرية