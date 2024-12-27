الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024
الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024

12:32 GMT 27.12.2024
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

حطام طائرة "إمبراير 190" التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، التي سقطت بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حطام طائرة &quot;إمبراير 190&quot; التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، التي سقطت بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

حطام طائرة "إمبراير 190" التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، التي سقطت بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

© AP Photo / Majdi Mohammed

جنود إسرائيليون يفجرون عبوة ناسفة زرعها مسلحون فلسطينيون خلال توغل عسكري إسرئيلي، في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

جنود إسرائيليون يفجرون عبوة ناسفة زرعها مسلحون فلسطينيون خلال توغل عسكري إسرئيلي، في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Majdi Mohammed

جنود إسرائيليون يفجرون عبوة ناسفة زرعها مسلحون فلسطينيون خلال توغل عسكري إسرئيلي، في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

© Getty Images / Anadolu/Fabio Teixeira

رجل يرتدي زي "سانتا كلوز" يزور منطقة فافيلا ماري لتقديم الحلوى والهدايا للأطفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024

رجل يرتدي زي &quot;سانتا كلوز&quot; يزور منطقة فافيلا ماري لتقديم الحلوى والهدايا للأطفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Fabio Teixeira

رجل يرتدي زي "سانتا كلوز" يزور منطقة فافيلا ماري لتقديم الحلوى والهدايا للأطفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024

© Getty Images / VCG/China News Service/Yang Bo

عمال يقومون بتركيب مصباح عملاق على شكل ثعبان تحت سور مدينة مينغ في مقاطعة جيانغسو في الصين

عمال يقومون بتركيب مصباح عملاق على شكل ثعبان تحت سور مدينة مينغ في مقاطعة جيانغسو في الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/China News Service/Yang Bo

عمال يقومون بتركيب مصباح عملاق على شكل ثعبان تحت سور مدينة مينغ في مقاطعة جيانغسو في الصين

© Getty Images / Weitao Tian

عشاق السباحة الشتوية يرتديون قبعات عيد الميلاد ويحتفلون بالعيد من خلال السباحة في مقاطعة لياونينغ في الصين، 24 ديسمبر 2024

عشاق السباحة الشتوية يرتديون قبعات عيد الميلاد ويحتفلون بالعيد من خلال السباحة في مقاطعة لياونينغ في الصين، 24 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Weitao Tian

عشاق السباحة الشتوية يرتديون قبعات عيد الميلاد ويحتفلون بالعيد من خلال السباحة في مقاطعة لياونينغ في الصين، 24 ديسمبر 2024

© AP Photo / Agência RBS/Mateus Bruxel

الشرطة المحلية تجري تحقيقا حول المنازل التي صدمتها طائرة في جرامادو في البرازيل، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024

الشرطة المحلية تجري تحقيقا حول المنازل التي صدمتها طائرة في جرامادو في البرازيل، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Agência RBS/Mateus Bruxel

الشرطة المحلية تجري تحقيقا حول المنازل التي صدمتها طائرة في جرامادو في البرازيل، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024

© AP Photo / Michael Probst

ضباط شرطة يسيرون أمام سوق عيد الميلاد، حيث اقتحمت سيارة مسرعة حشدا من الناس، مساء الجمعة الماضية، في ماغديبورغ، ألمانيا، والصورة التقطت يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وهي تظهر السوق فارغا

ضباط شرطة يسيرون أمام سوق عيد الميلاد، حيث اقتحمت سيارة مسرعة حشدا من الناس، مساء الجمعة الماضية، في ماغديبورغ، ألمانيا، والصورة التقطت يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وهي تظهر السوق فارغا - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Michael Probst

ضباط شرطة يسيرون أمام سوق عيد الميلاد، حيث اقتحمت سيارة مسرعة حشدا من الناس، مساء الجمعة الماضية، في ماغديبورغ، ألمانيا، والصورة التقطت يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وهي تظهر السوق فارغا

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة لجنود القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة لجنود القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
مركبة لجنود القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© AP Photo / Hassan Ammar

جورج إيليا يقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة "القديس جاورجيوس" للروم الملكيين الكاثوليك، التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية، في بلدة دردغيا جنوبي لبنان، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024

جورج إيليا يقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة &quot;القديس جاورجيوس&quot; للروم الملكيين الكاثوليك، التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية، في بلدة دردغيا جنوبي لبنان، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hassan Ammar

جورج إيليا يقرع الأجراس بعد تزيين شجرة عيد الميلاد داخل كنيسة "القديس جاورجيوس" للروم الملكيين الكاثوليك، التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية، في بلدة دردغيا جنوبي لبنان، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024

© Getty Images / Aziz Karimov

رجل يرتدي زي "بابا نويل" يتجول في قرية لتسليم الهدايا، في 25 ديسمبر 2024، في منطقة قاخ بأذربيجان، ورغم أن عيد الميلاد ليس عطلة وطنية في أذربيجان، إلا أن كثيرين يرون فيه فرصة للأعمال الخيرية

رجل يرتدي زي &quot;بابا نويل&quot; يتجول في قرية لتسليم الهدايا، في 25 ديسمبر 2024، في منطقة قاخ بأذربيجان، ورغم أن عيد الميلاد ليس عطلة وطنية في أذربيجان، إلا أن كثيرين يرون فيه فرصة للأعمال الخيرية - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Aziz Karimov

رجل يرتدي زي "بابا نويل" يتجول في قرية لتسليم الهدايا، في 25 ديسمبر 2024، في منطقة قاخ بأذربيجان، ورغم أن عيد الميلاد ليس عطلة وطنية في أذربيجان، إلا أن كثيرين يرون فيه فرصة للأعمال الخيرية

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