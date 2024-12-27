الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024

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ضباط شرطة يسيرون أمام سوق عيد الميلاد، حيث اقتحمت سيارة مسرعة حشدا من الناس، مساء الجمعة الماضية، في ماغديبورغ، ألمانيا، والصورة التقطت يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وهي تظهر السوق فارغا