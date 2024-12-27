https://sarabic.ae/20241227/تصويت-ما-هي-توقعاتك-لعام-2025؟--1096245160.html
تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟
تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟
سبوتنيك عربي
شهد العام 2024 أحداثا مهمة غيرت خارطة العالم، على كافة الأصعدة، حيث استمرت النزاعات العسكرية، والاغتيالات السياسية، وسقوط الأنظمة السياسية، إلى ما هنالك من... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T12:02+0000
2024-12-27T12:02+0000
2024-12-27T12:02+0000
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102570/71/1025707171_0:139:2809:1719_1920x0_80_0_0_5cb009d042aa1307679b489cecefa2ce.jpg
وتتنوع الاحتمالات بتنوع الجمهور المتابع للأحداث، والشرائح التي تعصف بها الأزمات، فمن متفائل يترقب سلاما عالميا، إلى واقعي ينتظر تفاصيل جديدة ليحسم أمره، إلى متشائم متيقن بوقوع الحرب العالمية، منطلقا من أن ما نشهده اليوم يعتبر حربا باردة قد تتطور إلى حرب عالمية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟
شهد العام 2024 أحداثا مهمة غيرت خارطة العالم، على كافة الأصعدة، حيث استمرت النزاعات العسكرية، والاغتيالات السياسية، وسقوط الأنظمة السياسية، إلى ما هنالك من توترات وصراعات تحمل في طياتها كافة السيناريوهات.
وتتنوع الاحتمالات بتنوع الجمهور المتابع للأحداث، والشرائح التي تعصف بها الأزمات، فمن متفائل يترقب سلاما عالميا، إلى واقعي ينتظر تفاصيل جديدة ليحسم أمره، إلى متشائم متيقن بوقوع الحرب العالمية، منطلقا من أن ما نشهده اليوم يعتبر حربا باردة قد تتطور إلى حرب عالمية.