تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241227/تصويت-ما-هي-توقعاتك-لعام-2025؟--1096245160.html
تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟
تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟
سبوتنيك عربي
شهد العام 2024 أحداثا مهمة غيرت خارطة العالم، على كافة الأصعدة، حيث استمرت النزاعات العسكرية، والاغتيالات السياسية، وسقوط الأنظمة السياسية، إلى ما هنالك من... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي
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وتتنوع الاحتمالات بتنوع الجمهور المتابع للأحداث، والشرائح التي تعصف بها الأزمات، فمن متفائل يترقب سلاما عالميا، إلى واقعي ينتظر تفاصيل جديدة ليحسم أمره، إلى متشائم متيقن بوقوع الحرب العالمية، منطلقا من أن ما نشهده اليوم يعتبر حربا باردة قد تتطور إلى حرب عالمية.
سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟

12:02 GMT 27.12.2024
© Fotolia / Puchikumo / Klara Sالكرة الأرضية
الكرة الأرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Fotolia / Puchikumo / Klara S
تابعنا عبر
شهد العام 2024 أحداثا مهمة غيرت خارطة العالم، على كافة الأصعدة، حيث استمرت النزاعات العسكرية، والاغتيالات السياسية، وسقوط الأنظمة السياسية، إلى ما هنالك من توترات وصراعات تحمل في طياتها كافة السيناريوهات.
وتتنوع الاحتمالات بتنوع الجمهور المتابع للأحداث، والشرائح التي تعصف بها الأزمات، فمن متفائل يترقب سلاما عالميا، إلى واقعي ينتظر تفاصيل جديدة ليحسم أمره، إلى متشائم متيقن بوقوع الحرب العالمية، منطلقا من أن ما نشهده اليوم يعتبر حربا باردة قد تتطور إلى حرب عالمية.
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:48 GMT
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