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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241227/تقرير-يكشف-عن-وفيات-التغير-المناخي-حول-العالم-خلال-2024-1096260903.html
تقرير يكشف عن وفيات التغير المناخي حول العالم خلال 2024
تقرير يكشف عن وفيات التغير المناخي حول العالم خلال 2024
سبوتنيك عربي
كشف تقرير حديث صادر، اليوم الجمعة، عن عدد الوفيات الناجم عن التغير المناخي الناجم عن الإنسان في 2024، وذلك بعد أن شهد العام الحالي زيادة في عدد الأيام شديدة... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T21:34+0000
2024-12-27T21:34+0000
مجتمع
منوعات
أخبار المناخ في العالم
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وأفاد التقرير الذي تم إعداده بالتعاون بين منظمة "World Weather Attribution" و"Climate Central"، أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن تغير المناخ الناجم عن الإنسان أدت إلى موجات حر وجفاف، وحرائق غابات، وعواصف وفيضانات في جميع أنحاء العالم في عام 2024.وأشار البيان الصحفي للتقرير إلى أن "تغير المناخ ساهم في وفاة 3700 شخص على الأقل، وتشريد الملايين في 26 حدثا مناخيا درسناها في عام 2024... وعلى مستوى العالم، أضاف التغير المناخي في المتوسط ​​41 يوما إضافيا من الحرارة الخطيرة في عام 2024، والتي هددت صحة الناس".وأشار التقرير إلى أن معظم البلدان التي شهدت أعلى عدد من أيام الحر الخطيرة، كانت دولا جزرية صغيرة ودولا نامية.وعلاوة على ذلك، فقد "أدت درجات الحرارة العالمية القياسية في عام 2024 إلى هطول أمطار غزيرة قياسية، إذ كان 15 من أصل 16 فيضانا تمت دراستها في التقرير ناجما عن هطول الأمطار المتضخمة بسبب تغير المناخ، وفي الوقت نفسه، تعرضت غابات الأمازون المطيرة ومستنقعات بانتانال لجفاف شديد وحرائق غابات، مما تسبب في خسارة هائلة للتنوع البيولوجي"، وفقا للتقرير.ودعا التقرير إلى التحول بشكل أسرع بعيدا عن الوقود الأحفوري، والمزيد من التمويل للدول النامية، والإبلاغ في الوقت الفعلي عن وفيات الحر، وتحسين الإنذار المبكر بالأحداث الجوية المتطرفة لتقليل عدد الضحايا في المستقبل.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قالت منظمة "World Weather Attribution" إن أكثر من 500 ألف شخص لقوا حتفهم على مستوى العالم بسبب الكوارث الطبيعية الأكثر فتكا خلال العشرين عاما الماضية، مضيفة أن هذا العدد المرتفع من القتلى كان ناجما عن تغير المناخ، من بين أمور أخرى.
https://sarabic.ae/20241220/دراسة-حديثة-تكشف-حقيقة-تسبب-تغير-المناخ-في-انهيار-الإمبراطورية-الرومانية-1095994079.html
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منوعات, أخبار المناخ في العالم
منوعات, أخبار المناخ في العالم

تقرير يكشف عن وفيات التغير المناخي حول العالم خلال 2024

21:34 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Andy Brownbillموجة حر تضرب مدينة ملبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019
موجة حر تضرب مدينة ملبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Andy Brownbill
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كشف تقرير حديث صادر، اليوم الجمعة، عن عدد الوفيات الناجم عن التغير المناخي الناجم عن الإنسان في 2024، وذلك بعد أن شهد العام الحالي زيادة في عدد الأيام شديدة الحرارة في جميع أنحاء العالم، إلى 41 يوم.
وأفاد التقرير الذي تم إعداده بالتعاون بين منظمة "World Weather Attribution" و"Climate Central"، أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن تغير المناخ الناجم عن الإنسان أدت إلى موجات حر وجفاف، وحرائق غابات، وعواصف وفيضانات في جميع أنحاء العالم في عام 2024.
وأشار البيان الصحفي للتقرير إلى أن "تغير المناخ ساهم في وفاة 3700 شخص على الأقل، وتشريد الملايين في 26 حدثا مناخيا درسناها في عام 2024... وعلى مستوى العالم، أضاف التغير المناخي في المتوسط ​​41 يوما إضافيا من الحرارة الخطيرة في عام 2024، والتي هددت صحة الناس".
وأشار التقرير إلى أن معظم البلدان التي شهدت أعلى عدد من أيام الحر الخطيرة، كانت دولا جزرية صغيرة ودولا نامية.
تحرير تدمر من قبل الجيش السوري وبمساندة القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
مجتمع
دراسة حديثة تكشف حقيقة تسبب "تغير المناخ" في انهيار الإمبراطورية الرومانية
20 ديسمبر, 07:45 GMT
وعلاوة على ذلك، فقد "أدت درجات الحرارة العالمية القياسية في عام 2024 إلى هطول أمطار غزيرة قياسية، إذ كان 15 من أصل 16 فيضانا تمت دراستها في التقرير ناجما عن هطول الأمطار المتضخمة بسبب تغير المناخ، وفي الوقت نفسه، تعرضت غابات الأمازون المطيرة ومستنقعات بانتانال لجفاف شديد وحرائق غابات، مما تسبب في خسارة هائلة للتنوع البيولوجي"، وفقا للتقرير.
ودعا التقرير إلى التحول بشكل أسرع بعيدا عن الوقود الأحفوري، والمزيد من التمويل للدول النامية، والإبلاغ في الوقت الفعلي عن وفيات الحر، وتحسين الإنذار المبكر بالأحداث الجوية المتطرفة لتقليل عدد الضحايا في المستقبل.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قالت منظمة "World Weather Attribution" إن أكثر من 500 ألف شخص لقوا حتفهم على مستوى العالم بسبب الكوارث الطبيعية الأكثر فتكا خلال العشرين عاما الماضية، مضيفة أن هذا العدد المرتفع من القتلى كان ناجما عن تغير المناخ، من بين أمور أخرى.
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