https://sarabic.ae/20241227/طفل-فلسطيني-يواجه-ورما-يطفئ-عينه-وحصارا-يمنعه-من-السفر-للعلاج-في-الخارج-1096210681.html

طفل فلسطيني يواجه ورما يطفئ عينه وحصارا يمنعه من السفر للعلاج في الخارج

طفل فلسطيني يواجه ورما يطفئ عينه وحصارا يمنعه من السفر للعلاج في الخارج

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، بعد مرور أكثر من عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ يتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

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وتمنع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمرافق الصحية، ويمنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية، وأدى الوضع الصحي الكارثي في القطاع إلى اضطراب في جميع الخدمات الصحية، وتشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر انهيارا كبيرا، حيث خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام، وخرجت غالبية المراكز الصحية في القطاع عن الخدمة، ووصفت العديد من المنظمات الإنسانية الوضع الصحي في القطاع بالكارثي.أسيد ينتظر السفر للعلاج أو فقد البصرالطفل أسيد، يعاني من ورم في عينيه، وبعد نزوح عائلته مع بداية الحرب على قطاع غزة من شمالي القطاع، زادت حالته سوءا، وبسبب فقدان مشافي القطاع للعلاج يواجه أسيد، احتمالية فقد البصر خلال إجراء عملية في المستشفى باستخدام الأدوات الطبية المتاحة في القطاع، وهذا ما ترفضه والدته على أمل السفر للخارج والعلاج.وتقول والدة الطفل أسيد، سندس عطا، لوكالة "سبوتنيك": "منذ بداية الحرب نزحنا بعد تدمير منزلي شمالي القطاع، وعشت فترة في خيمة، وصعوبة حياة النزوح أثّرت على وضع طفلي الصحي، وزاد مرضه وقلت مناعته بشكل كبير، مما أثر على جسمه بالكامل".وتراقب والدة الطفل أسيد، طفلها الذي يضعف بصره يوما بعد يوم، وهو يحاول التقاط الكرة لكنه لا ينجح في أغلب المحاولات، وتحمله وهي تنظر بحزن عميق، ويداها ترتجفان من ثقل المأساة بعد مرض طفلها وهدم منزلها وفقد عدد من الأقارب، وفي قلبها ألم وخوف لإدراكها، أن حصار إسرائيل لقطاع غزة عائق أمام تقديم العلاج الذي يمكن أن ينقذ بصر طفلها.وتابعت: "ابني رفض أمنيا من قبل الاحتلال، لكن كيف لطفل لم يتجاوز 3 سنوات أنَّ يرفض أمنيا، ويحرم من علاجه، وهو يواجه خطر فقد نعمة البصر، لذلك أريد أن يتم السماح لطفلي بالسفر والعلاج في الخارج، ويتم التخلص من الورم، ويكمل حياته بشكل طبيعي".25ألف حالة تحتاج للعلاج خارج القطاعوقال الطبيب أحمد الفرا لوكالة"سبوتنيك": "المعابر مغلقة وظروف التحويل صعبة للغاية، وهذا يؤدي لبقاء المرضى بدون علاج، وهناك 25 ألف حالة منذ بدء الحرب تحتاج إلى السفر والعلاج في الخارج، وغالبيتهم أدويتهم مفقودة من مخازن الصحة في القطاع، وقرابة 40% من الحالات هم من الأطفال".وينتظر الطفل أسيد مع قرابة 25 ألف مريض وجريح بحاجة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، حيث لا يجد غالبية المرضى والمصابين في القطاع، مكانا لتلقي العلاج في ظل تدمير الجيش الاسرائيلي للمنظومة الصحية في القطاع.وقالت الأمم المتحدة إن "إسرائيل سمحت بإجلاء ربع المرضى فقط من غزة منذ أكتوبر 2023، والبالغ عددهم الإجمالي 21 ألفا".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 45 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107 آلاف أخرين.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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