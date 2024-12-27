https://sarabic.ae/20241227/علماء-يحددون-المدة-المستغرقة-لاكتشاف-الحضارات-الفضائية-1096231766.html
علماء يحددون المدة المستغرقة لاكتشاف الحضارات الفضائية
علماء يحددون المدة المستغرقة لاكتشاف الحضارات الفضائية
سبوتنيك عربي
أكد آدم فرانك، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك بجامعة روتشستر، أن قدرات العلم الحديث ستمكن من تقدير العدد المحتمل للحضارات خارج كوكب الأرض، في العقود المقبلة. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T06:19+0000
2024-12-27T06:19+0000
2024-12-27T06:19+0000
مجتمع
علوم
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وقال فرانك، في مقابلة مع المدون الأمريكي أليكسي فريدمان: "إنه لأمر مدهش، ولكن بعد ألفيتين ونصف من الجدال مع بعضنا بعضا حول هذا الموضوع، لدينا حقًا الفرصة للإجابة على هذا السؤال (حول عدد الحضارات خارج كوكب الأرض)".وقال فرانك: "خلال السنوات العشر أو العشرين القادمة، سيكون لدينا بيانات مناسبة للإجابة عليها".وقال فرانك: "إذا لم يكن لدى الطبيعة نوع من التحيز ضد الحضارة، فنحن لسنا أول من حدث هذا لهم في مكان آخر بالتاريخ الكوني".وتم تحليل 174 حالة إضافية، ولم يُغلق التحقيق فيها رسميًا بعد، وفي الوقت نفسه، يقال إنها لا تشير إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض."قد تغير العالم"... 10 تقنيات طاقة متجددة كشف عنها عام 2024
https://sarabic.ae/20241224/في-ظاهرة-نادرة-علماء-الفلك-يكتشفون-ثقبا-أسودا-عملاقا-مقلوبا-على-جانبه--1096125546.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
علماء يحددون المدة المستغرقة لاكتشاف الحضارات الفضائية
أكد آدم فرانك، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك بجامعة روتشستر، أن قدرات العلم الحديث ستمكن من تقدير العدد المحتمل للحضارات خارج كوكب الأرض، في العقود المقبلة.
وقال فرانك، في مقابلة مع المدون الأمريكي أليكسي فريدمان: "إنه لأمر مدهش، ولكن بعد ألفيتين ونصف من الجدال مع بعضنا بعضا حول هذا الموضوع، لدينا حقًا الفرصة للإجابة على هذا السؤال (حول عدد الحضارات خارج كوكب الأرض)".
وقال فرانك: "خلال السنوات العشر أو العشرين القادمة، سيكون لدينا بيانات مناسبة للإجابة عليها".
وبحسب العالم، فمن المحتمل ألا يجد علماء الفلك حياة خارج كوكب الأرض، خلال الفترة التي أشار إليها، لكن دراسة الكواكب الشبيهة بالأرض ستقيّم تدريجيا مدى انتشار الحياة في الكون.
وقال فرانك: "إذا لم يكن لدى الطبيعة نوع من التحيز ضد الحضارة، فنحن لسنا أول من حدث هذا لهم في مكان آخر بالتاريخ الكوني".
وأفاد تقرير رُفعت عنه السرية، من مكتب تفنيد الظواهر الخارقة في جميع المجالات، التابع للبنتاغون (وزارة الدفاع السورية) لعام 2024، أنه بعد دراسة 118 ظاهرة شاذة، لم تتمكن الوكالة من العثور على آثار لنشاط خارج كوكب الأرض أو كائنات حية أو تكنولوجيا.
وتم تحليل 174 حالة إضافية، ولم يُغلق التحقيق فيها رسميًا بعد، وفي الوقت نفسه، يقال إنها لا تشير إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض.