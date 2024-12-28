https://sarabic.ae/20241228/أبرز-5-إنجازات-طبية-في-العالم-خلال-عام-2024-1096285925.html
أبرز 5 إنجازات طبية في العالم خلال عام 2024
أبرز 5 إنجازات طبية في العالم خلال عام 2024
سبوتنيك عربي
شهد عام 2024 تطورات مذهلة في المجال الطبي، بدءا من الخلايا الجذعية المعاد برمجتها، وصولا إلى الجيل التالي من تقنيات تحرير الجينات، ما يُبشّر بإمكانية ظهور... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T15:23+0000
2024-12-28T15:23+0000
2024-12-28T15:23+0000
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انفوجرافيك, الصحة, инфографика
انفوجرافيك, الصحة, инфографика
أبرز 5 إنجازات طبية في العالم خلال عام 2024
شهد عام 2024 تطورات مذهلة في المجال الطبي، بدءا من الخلايا الجذعية المعاد برمجتها، وصولا إلى الجيل التالي من تقنيات تحرير الجينات، ما يُبشّر بإمكانية ظهور علاجات جديدة لمجموعة من الأمراض المزمنة والوراثية.