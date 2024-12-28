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الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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https://sarabic.ae/20241228/أداة-جديدة-تتنبأ-بمشاكل-القلب-قبل-أن-تبدأ-الأعراض-في-الظهور-1096271298.html
أداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
أداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
سبوتنيك عربي
تمكنت أداة ذكية جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، من تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب قبل أن تظهر عليهم الأعراض. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T09:46+0000
2024-12-28T09:46+0000
مجتمع
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وذكر تقرير بريطاني، اليوم السبت، أن الأداة المبتكرة تقوم بمراجعة سجلات المرضى لدى الأطباء العامين لاكتشاف "أعلام حمراء" أو إشارات تحذير تشير إلى احتمال إصابة الشخص بالرجفان الأذيني، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تسبب الوفاة.وتستطيع الأداة جديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تمييز الأشخاص المصابين بأمراض القلب حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.ووفقا للتقرير، من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذه التقنية كان الكابتن السابق في الجيش البريطاني جون بينجلي، الذي عبّر عن امتنانه لاكتشاف إصابته بهذا المرض قبل أن تتفاقم حالته.وبينجلي، الذي بات يتناول دواءً يوميًا، أكد أنه الآن في حالة أفضل وأنه بعيد عن خطر السكتات المميتة بفضل هذا التشخيص المبكر.يشار إلى أن الرجفان الأذيني هو حالة طبية تصيب القلب وتسبب ضربات غير منتظمة وسريعة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.وتفتح هذه التقنية الجديدة أفقا واسعا للكشف المبكر عن الأمراض القلبية وتقديم العلاج المناسب قبل تفاقمها.
https://sarabic.ae/20240712/علماء-روس-يطورون-جواز-سفر-تاجيا-يقي-الإنسان-من-أمراض-القلب--1090738789.html
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منوعات, الصحة, الأخبار
منوعات, الصحة, الأخبار

أداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور

09:46 GMT 28.12.2024
© Photo / pixabay/HeungSoonمكمل غذائي يؤثر على القلب
مكمل غذائي يؤثر على القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Photo / pixabay/HeungSoon
تابعنا عبر
تمكنت أداة ذكية جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، من تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب قبل أن تظهر عليهم الأعراض.
وذكر تقرير بريطاني، اليوم السبت، أن الأداة المبتكرة تقوم بمراجعة سجلات المرضى لدى الأطباء العامين لاكتشاف "أعلام حمراء" أو إشارات تحذير تشير إلى احتمال إصابة الشخص بالرجفان الأذيني، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تسبب الوفاة.
وتستطيع الأداة جديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تمييز الأشخاص المصابين بأمراض القلب حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.
لقاح ضد كورونا روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
مجتمع
لأول مرة في العالم… أطباء روس يطلقون تقنية الذكاء الاصطناعي "جواز السفر التاجي" لحماية القلب
12 يوليو, 15:04 GMT
ووفقا للتقرير، من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذه التقنية كان الكابتن السابق في الجيش البريطاني جون بينجلي، الذي عبّر عن امتنانه لاكتشاف إصابته بهذا المرض قبل أن تتفاقم حالته.
وبينجلي، الذي بات يتناول دواءً يوميًا، أكد أنه الآن في حالة أفضل وأنه بعيد عن خطر السكتات المميتة بفضل هذا التشخيص المبكر.
يشار إلى أن الرجفان الأذيني هو حالة طبية تصيب القلب وتسبب ضربات غير منتظمة وسريعة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وتفتح هذه التقنية الجديدة أفقا واسعا للكشف المبكر عن الأمراض القلبية وتقديم العلاج المناسب قبل تفاقمها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
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