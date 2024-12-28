https://sarabic.ae/20241228/أداة-جديدة-تتنبأ-بمشاكل-القلب-قبل-أن-تبدأ-الأعراض-في-الظهور-1096271298.html
أداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
أداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
سبوتنيك عربي
تمكنت أداة ذكية جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، من تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب قبل أن تظهر عليهم الأعراض. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T09:46+0000
2024-12-28T09:46+0000
2024-12-28T09:46+0000
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وذكر تقرير بريطاني، اليوم السبت، أن الأداة المبتكرة تقوم بمراجعة سجلات المرضى لدى الأطباء العامين لاكتشاف "أعلام حمراء" أو إشارات تحذير تشير إلى احتمال إصابة الشخص بالرجفان الأذيني، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تسبب الوفاة.وتستطيع الأداة جديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تمييز الأشخاص المصابين بأمراض القلب حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.ووفقا للتقرير، من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذه التقنية كان الكابتن السابق في الجيش البريطاني جون بينجلي، الذي عبّر عن امتنانه لاكتشاف إصابته بهذا المرض قبل أن تتفاقم حالته.وبينجلي، الذي بات يتناول دواءً يوميًا، أكد أنه الآن في حالة أفضل وأنه بعيد عن خطر السكتات المميتة بفضل هذا التشخيص المبكر.يشار إلى أن الرجفان الأذيني هو حالة طبية تصيب القلب وتسبب ضربات غير منتظمة وسريعة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.وتفتح هذه التقنية الجديدة أفقا واسعا للكشف المبكر عن الأمراض القلبية وتقديم العلاج المناسب قبل تفاقمها.
https://sarabic.ae/20240712/علماء-روس-يطورون-جواز-سفر-تاجيا-يقي-الإنسان-من-أمراض-القلب--1090738789.html
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منوعات, الصحة, الأخبار
أداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
تمكنت أداة ذكية جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، من تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب قبل أن تظهر عليهم الأعراض.
وذكر
تقرير بريطاني، اليوم السبت، أن الأداة المبتكرة تقوم بمراجعة سجلات المرضى لدى الأطباء العامين لاكتشاف "أعلام حمراء" أو إشارات تحذير تشير إلى احتمال إصابة الشخص بالرجفان الأذيني، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تسبب الوفاة.
وتستطيع الأداة جديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
تمييز الأشخاص المصابين بأمراض القلب حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.
ووفقا للتقرير، من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذه التقنية كان الكابتن السابق في الجيش البريطاني جون بينجلي، الذي عبّر عن امتنانه لاكتشاف إصابته بهذا المرض قبل أن تتفاقم حالته.
وبينجلي، الذي بات يتناول دواءً يوميًا، أكد أنه الآن في حالة أفضل وأنه بعيد عن خطر السكتات المميتة بفضل هذا التشخيص المبكر.
يشار إلى أن الرجفان الأذيني هو حالة طبية تصيب القلب وتسبب ضربات غير منتظمة وسريعة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وتفتح هذه التقنية الجديدة أفقا واسعا للكشف المبكر عن الأمراض القلبية
وتقديم العلاج المناسب قبل تفاقمها.