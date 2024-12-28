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https://sarabic.ae/20241228/إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-ما-هي-خسائر-كييف-من-دون-نقل-الغاز-1096274655.html
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا... ما هي خسائر كييف من عدم نقل الغاز عبرها؟
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا... ما هي خسائر كييف من عدم نقل الغاز عبرها؟
سبوتنيك عربي
صرح مدير الأبحاث في معهد الطاقة والتمويل الروسي أليكسي بيلوغوريف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "من دون نقل الغاز من روسيا، ستخسر كييف إيراداتها الرئيسية من النقل، أي... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف بيلوغوريف: "تشمل العواقب الأخرى لوقف العبور ارتفاع تكاليف نقل الغاز للمستهلكين، وسيتعين على كييف أيضًا تحسين قدرات نقل الغاز الخام، ولم يتم تنفيذ هذا العمل مطلقًا في السنوات السابقة". وينتهي العمل باتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، والتي تبلغ مدتها 5 سنوات، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا... ما هي خسائر كييف من عدم نقل الغاز عبرها؟

11:31 GMT 28.12.2024
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صرح مدير الأبحاث في معهد الطاقة والتمويل الروسي أليكسي بيلوغوريف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "من دون نقل الغاز من روسيا، ستخسر كييف إيراداتها الرئيسية من النقل، أي أكثر من 100 مليون دولار شهريا".
وأضاف بيلوغوريف: "تشمل العواقب الأخرى لوقف العبور ارتفاع تكاليف نقل الغاز للمستهلكين، وسيتعين على كييف أيضًا تحسين قدرات نقل الغاز الخام، ولم يتم تنفيذ هذا العمل مطلقًا في السنوات السابقة".
وتابع: "وأخيرا، سيتوجب على أوكرانيا إعادة هيكلة تدفقات الغاز في السوق المحلية من الغرب إلى الشرق، وحل المشاكل من خلال الحفاظ على الضغط في الأجزاء الشرقية والوسطى من نظام نقل الغاز".
وينتهي العمل باتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، والتي تبلغ مدتها 5 سنوات، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي
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