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الحكومة المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول رسوم الهواتف المستوردة... فيديو
الحكومة المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول رسوم الهواتف المستوردة... فيديو
سبوتنيك عربي
في ظل الجدل المثار حول فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري، أن ما يتم تداوله يتعلق فقط بالهواتف... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T07:48+0000
2024-12-28T07:48+0000
مصر
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وفي تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أكد الكيلاني أن الرسوم الجمركية التي ستطبق على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5% من قيمة الهاتف.وأشار إلى أن نحو 95% من الهواتف المستوردة إلى مصر تدخل عن طريق "التهريب"، بينما تدفع النسبة المتبقية فقط الرسوم الجمركية المقررة.وأضاف الكيلاني أن وزارة المالية تعمل على تطبيق إلكتروني جديد يُتيح للمسافرين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم المحمولة فور دخولهم البلاد دون أي رسوم جمركية.ووفقا للمسؤول المصري، هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق ومحاربة التهريب، مع ضمان عدم تحميل المسافرين بأعباء مالية إضافية على أجهزتهم الشخصية.
https://sarabic.ae/20241225/مصر-تعلن-سداد-387-مليار-دولار-من-الديون-في-2024-1096184726.html
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الحكومة المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول رسوم الهواتف المستوردة... فيديو

07:48 GMT 28.12.2024
© Fotolia / Blackdayجهاز هاتف محمول
جهاز هاتف محمول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Fotolia / Blackday
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في ظل الجدل المثار حول فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري، أن ما يتم تداوله يتعلق فقط بالهواتف غير المصنفة للاستخدام الشخصي، مؤكدًا عدم وجود نية لفرض رسوم إضافية بدءًا من عام 2025.
وفي تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أكد الكيلاني أن الرسوم الجمركية التي ستطبق على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5% من قيمة الهاتف.

كما أوضح أن المصريين القادمين من الخارج يمكنهم إدخال هاتف محمول واحد معفي تماما من هذه الرسوم للاستخدام الشخصي.

وأشار إلى أن نحو 95% من الهواتف المستوردة إلى مصر تدخل عن طريق "التهريب"، بينما تدفع النسبة المتبقية فقط الرسوم الجمركية المقررة.
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وأضاف الكيلاني أن وزارة المالية تعمل على تطبيق إلكتروني جديد يُتيح للمسافرين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم المحمولة فور دخولهم البلاد دون أي رسوم جمركية.
أما الهواتف التي تنطبق عليها الرسوم، فسيُمنح أصحابها مهلة 90 يوما لسداد المبلغ المستحق، وفي حال عدم السداد سيتم تعطيل الهاتف ومنعه من الاتصال بالشبكات المحلية.
ووفقا للمسؤول المصري، هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق ومحاربة التهريب، مع ضمان عدم تحميل المسافرين بأعباء مالية إضافية على أجهزتهم الشخصية.
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