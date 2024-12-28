"بلا نقود"... خيول تتسوق داخل متجر بمناسبة الأعياد... فيديو
© AP Photo / Michael Probstخيول تلعب في أيسلندا في رعيها في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
© AP Photo / Michael Probst
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر دخول مجموعة من الخيول إلى أحد المتاجر جنوبي البرازيل ومحاولتهم أخذ بعض الطعام.
وسجّل الزبائن والعاملون في المتجر مقطع فيديو يظهر دخول اثنان من الخيول إلى مخبز في ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، حيث قام أحد الخيول بمحاولة "شراء للطعام".
📹🐴انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دخول اثنان من الخيول إلى مخبز في ولاية سانتا كاتارينا في جنوب البرازيل، وتمكن أحد الخيول من الإمساك بقطعة خبز بأسنانه، لكنه أسقطها قبل أن يتدخل الموظفون لإخراجهما. pic.twitter.com/eBLLjhKKzF— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 28, 2024
وأمسك أحد الخيول بقطعة خبز العيد في فمه، لكنه لم ينجح بأخذها بعد أن حاول العاملون إخراجهم من داخل المتجر، حيث توجهت الخيول إلى البوابة مباشرة وغادرت قبل "دفع ما عليها".