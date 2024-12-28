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https://sarabic.ae/20241228/بلا-نقود-خيول-تتسوق-داخل-متجر-بمناسبة-الأعياد-فيديو--1096268425.html
"بلا نقود"... خيول تتسوق داخل متجر بمناسبة الأعياد... فيديو
"بلا نقود"... خيول تتسوق داخل متجر بمناسبة الأعياد... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر دخول مجموعة من الخيول إلى أحد المتاجر جنوبي البرازيل ومحاولتهم أخذ بعض الطعام. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T07:56+0000
2024-12-28T07:56+0000
مجتمع
نادي الفيديو
خيول
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وسجّل الزبائن والعاملون في المتجر مقطع فيديو يظهر دخول اثنان من الخيول إلى مخبز في ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، حيث قام أحد الخيول بمحاولة "شراء للطعام".وأمسك أحد الخيول بقطعة خبز العيد في فمه، لكنه لم ينجح بأخذها بعد أن حاول العاملون إخراجهم من داخل المتجر، حيث توجهت الخيول إلى البوابة مباشرة وغادرت قبل "دفع ما عليها".
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نادي الفيديو, خيول
نادي الفيديو, خيول

"بلا نقود"... خيول تتسوق داخل متجر بمناسبة الأعياد... فيديو

07:56 GMT 28.12.2024
© AP Photo / Michael Probstخيول تلعب في أيسلندا في رعيها في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
خيول تلعب في أيسلندا في رعيها في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 9 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر دخول مجموعة من الخيول إلى أحد المتاجر جنوبي البرازيل ومحاولتهم أخذ بعض الطعام.
وسجّل الزبائن والعاملون في المتجر مقطع فيديو يظهر دخول اثنان من الخيول إلى مخبز في ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، حيث قام أحد الخيول بمحاولة "شراء للطعام".
وأمسك أحد الخيول بقطعة خبز العيد في فمه، لكنه لم ينجح بأخذها بعد أن حاول العاملون إخراجهم من داخل المتجر، حيث توجهت الخيول إلى البوابة مباشرة وغادرت قبل "دفع ما عليها".
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