فقاعة للعب في البحر تسحب طفلا داخلها لمسافة بعيدة عن الشاطئ... فيديو
© unsplash/Cristian Palmerالغوص في أعماق البحر
© unsplash/Cristian Palmer
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أظهرت لقطات فيديو شخصًا على متن قارب يربط حبلًا حول فقاعة هوائية بلاستيكية ضخمة ويسحبها إلى شاطئ في مدينة ساو باولو البرازيلية، ليتبين وجود طفل يبلغ من العمر نحو 8 سنوات داخل تلك الفقاعة.
وأفادت وكالة أنباء "متروبوليس"، أن الطفل كان يلعب في الفقاعة على الشاطئ عندما انقطع كابلها وانجرفت إلى البحر، ومن حسن الحظ، كان هناك شخص يركب قاربه مع أطفاله، عندما رأى الفقاعة البلاستيكية العملاقة، كان فضوليًا لمعرفة ما إذا كان أي شخص موجودًا داخلها، ليتوجه نحوها ويرى الطفل بداخلها.
وقال منقذ الطفل، رافائيل دو برادو، إنه تحدث إلى الطفل وحاول إبقاءه هادئًا، بينما كان ينتظر وصول صديقه، ويلينجتون جونيور، في قارب سريع مجهز بشكل أفضل للتعامل مع مهمة الإنقاذ.
🇧🇷 Internacionales | Los pasajeros de un barco encontraron a un niño en una burbuja de aire que se había alejado de la costa en Ubatuba, Brasil. Al parecer, el menor de edad, de unos 8 años, había tomado mucha distancia con respecto a la costa. El equipo de rescate dijo que no… pic.twitter.com/kMokEaGA1g— Santa Rosa 🔄🌹 🎙📽🌴❤️🔥📻🔁 (@TeamSanta_SRdL) December 27, 2024
وتابع جونيور: "كنت قلقًا بشأن ما إذا كان الطفل قادرًا على التنفس أم لا، لأن الفقاعة خطيرة، هناك قدر معين من الوقت يمكنك التنفس بداخلها، لقد هدأته، وكان ذلك عندما بدأت ابنتي التصوير"، مضيفا أنه فكر في البداية بفتح الفقاعة، لكن تم تحذيره من عدم فتح سحابها.
وفي السياق نفسه، حذرت مجموعة رجال إطفاء بحريين رواد الشاطئ من مخاطر استخدام الكرات والأجهزة الأخرى القابلة للطفو على الشاطئ كونها تكون أكثر ملاءمة للمسابح.