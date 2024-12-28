https://sarabic.ae/20241228/فقاعة-للعب-في-البحر-تسحب-طفلا-داخلها-لمسافة-بعيدة-عن-الشاطئ-فيديو-1096275134.html

فقاعة للعب في البحر تسحب طفلا داخلها لمسافة بعيدة عن الشاطئ... فيديو

فقاعة للعب في البحر تسحب طفلا داخلها لمسافة بعيدة عن الشاطئ... فيديو

سبوتنيك عربي

أظهرت لقطات فيديو شخصًا على متن قارب يربط حبلًا حول فقاعة هوائية بلاستيكية ضخمة ويسحبها إلى شاطئ في مدينة ساو باولو البرازيلية، ليتبين وجود طفل يبلغ من العمر... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T11:45+0000

2024-12-28T11:45+0000

2024-12-28T11:45+0000

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وأفادت وكالة أنباء "متروبوليس"، أن الطفل كان يلعب في الفقاعة على الشاطئ عندما انقطع كابلها وانجرفت إلى البحر، ومن حسن الحظ، كان هناك شخص يركب قاربه مع أطفاله، عندما رأى الفقاعة البلاستيكية العملاقة، كان فضوليًا لمعرفة ما إذا كان أي شخص موجودًا داخلها، ليتوجه نحوها ويرى الطفل بداخلها.وفي السياق نفسه، حذرت مجموعة رجال إطفاء بحريين رواد الشاطئ من مخاطر استخدام الكرات والأجهزة الأخرى القابلة للطفو على الشاطئ كونها تكون أكثر ملاءمة للمسابح.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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منوعات, نادي الفيديو