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https://sarabic.ae/20241228/فقاعة-للعب-في-البحر-تسحب-طفلا-داخلها-لمسافة-بعيدة-عن-الشاطئ-فيديو-1096275134.html
فقاعة للعب في البحر تسحب طفلا داخلها لمسافة بعيدة عن الشاطئ... فيديو
فقاعة للعب في البحر تسحب طفلا داخلها لمسافة بعيدة عن الشاطئ... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات فيديو شخصًا على متن قارب يربط حبلًا حول فقاعة هوائية بلاستيكية ضخمة ويسحبها إلى شاطئ في مدينة ساو باولو البرازيلية، ليتبين وجود طفل يبلغ من العمر... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T11:45+0000
2024-12-28T11:45+0000
مجتمع
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وأفادت وكالة أنباء "متروبوليس"، أن الطفل كان يلعب في الفقاعة على الشاطئ عندما انقطع كابلها وانجرفت إلى البحر، ومن حسن الحظ، كان هناك شخص يركب قاربه مع أطفاله، عندما رأى الفقاعة البلاستيكية العملاقة، كان فضوليًا لمعرفة ما إذا كان أي شخص موجودًا داخلها، ليتوجه نحوها ويرى الطفل بداخلها.وفي السياق نفسه، حذرت مجموعة رجال إطفاء بحريين رواد الشاطئ من مخاطر استخدام الكرات والأجهزة الأخرى القابلة للطفو على الشاطئ كونها تكون أكثر ملاءمة للمسابح.
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منوعات, نادي الفيديو

فقاعة للعب في البحر تسحب طفلا داخلها لمسافة بعيدة عن الشاطئ... فيديو

11:45 GMT 28.12.2024
© unsplash/Cristian Palmerالغوص في أعماق البحر
الغوص في أعماق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© unsplash/Cristian Palmer
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أظهرت لقطات فيديو شخصًا على متن قارب يربط حبلًا حول فقاعة هوائية بلاستيكية ضخمة ويسحبها إلى شاطئ في مدينة ساو باولو البرازيلية، ليتبين وجود طفل يبلغ من العمر نحو 8 سنوات داخل تلك الفقاعة.
وأفادت وكالة أنباء "متروبوليس"، أن الطفل كان يلعب في الفقاعة على الشاطئ عندما انقطع كابلها وانجرفت إلى البحر، ومن حسن الحظ، كان هناك شخص يركب قاربه مع أطفاله، عندما رأى الفقاعة البلاستيكية العملاقة، كان فضوليًا لمعرفة ما إذا كان أي شخص موجودًا داخلها، ليتوجه نحوها ويرى الطفل بداخلها.

وقال منقذ الطفل، رافائيل دو برادو، إنه تحدث إلى الطفل وحاول إبقاءه هادئًا، بينما كان ينتظر وصول صديقه، ويلينجتون جونيور، في قارب سريع مجهز بشكل أفضل للتعامل مع مهمة الإنقاذ.

وتابع جونيور: "كنت قلقًا بشأن ما إذا كان الطفل قادرًا على التنفس أم لا، لأن الفقاعة خطيرة، هناك قدر معين من الوقت يمكنك التنفس بداخلها، لقد هدأته، وكان ذلك عندما بدأت ابنتي التصوير"، مضيفا أنه فكر في البداية بفتح الفقاعة، لكن تم تحذيره من عدم فتح سحابها.

وفي السياق نفسه، حذرت مجموعة رجال إطفاء بحريين رواد الشاطئ من مخاطر استخدام الكرات والأجهزة الأخرى القابلة للطفو على الشاطئ كونها تكون أكثر ملاءمة للمسابح.
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