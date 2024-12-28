من الفضاء إلى أعماق البحار... المشاهد الأكثر إثارة خلف الكواليس

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ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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مساحة حرة
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20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
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29 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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عرب بوينت بودكاست
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22 د
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القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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من الفضاء إلى أعماق البحار... المشاهد الأكثر إثارة خلف الكواليس
من الفضاء إلى أعماق البحار... المشاهد الأكثر إثارة خلف الكواليس
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة خلف الكواليس، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال تصوير الأفلام في مختلف أنحاء العالم. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

من الفضاء إلى أعماق البحار... المشاهد الأكثر إثارة خلف الكواليس

08:24 GMT 28.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة خلف الكواليس، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال تصوير الأفلام في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Rungroj Yongrit

الممثل جيمس بوند بيرس بروسنان، إلى اليمين، ونجمة أفلام هونغ كونغ ميشيل يوه، على متن دراجة نارية أثناء تصويرهما مشهد حركة لفيلم "Tomorrow Never Dies" في بانكوك، 17 مايو/ أيار1997

الممثل جيمس بوند بيرس بروسنان، إلى اليمين، ونجمة أفلام هونغ كونغ ميشيل يوه، على متن دراجة نارية أثناء تصويرهما مشهد حركة لفيلم &quot;Tomorrow Never Dies&quot; في بانكوك، 17 مايو/ أيار1997 - سبوتنيك عربي
1/15
© AP Photo / Rungroj Yongrit

الممثل جيمس بوند بيرس بروسنان، إلى اليمين، ونجمة أفلام هونغ كونغ ميشيل يوه، على متن دراجة نارية أثناء تصويرهما مشهد حركة لفيلم "Tomorrow Never Dies" في بانكوك، 17 مايو/ أيار1997

© Sputnik . V.Zakharchuk / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة من الفيلم القصير "بنات فقط في السماء" عام 1967، تم تصويرها على ارتفاع 4000 متر، وشارك فيه 20 رياضية من نادي المظلات الرياضي المركزي للقوات المحمولة جواً

لقطة من الفيلم القصير &quot;بنات فقط في السماء&quot; عام 1967، تم تصويرها على ارتفاع 4000 متر، وشارك فيه 20 رياضية من نادي المظلات الرياضي المركزي للقوات المحمولة جواً - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . V.Zakharchuk
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لقطة من الفيلم القصير "بنات فقط في السماء" عام 1967، تم تصويرها على ارتفاع 4000 متر، وشارك فيه 20 رياضية من نادي المظلات الرياضي المركزي للقوات المحمولة جواً

© Getty Images / Murray Close

الممثل الأمريكي توم كروز، في دور إيثان هانت، وهو يصور مشهداً من فيلم "المهمة المستحيلة" في أحد الاستوديوهات عام 1995. في هذا المشهد يتشبث كروز بنسخة طبق الأصل من قطار "TGV" تم بناؤه في موقع التصوير

الممثل الأمريكي توم كروز، في دور إيثان هانت، وهو يصور مشهداً من فيلم &quot;المهمة المستحيلة&quot; في أحد الاستوديوهات عام 1995. في هذا المشهد يتشبث كروز بنسخة طبق الأصل من قطار &quot;TGV&quot; تم بناؤه في موقع التصوير - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Murray Close

الممثل الأمريكي توم كروز، في دور إيثان هانت، وهو يصور مشهداً من فيلم "المهمة المستحيلة" في أحد الاستوديوهات عام 1995. في هذا المشهد يتشبث كروز بنسخة طبق الأصل من قطار "TGV" تم بناؤه في موقع التصوير

© AP Photo / Rebecca Blackwell

أعضاء فريق العمل يستعدون لإجراء "بروفة" لمشهد من فيلم جيمس بوند "سبيكتر" في شارع مغلق وسط مكسيكو سيتي التاريخي، 19 مارس/ آذار 2015.

أعضاء فريق العمل يستعدون لإجراء &quot;بروفة&quot; لمشهد من فيلم جيمس بوند &quot;سبيكتر&quot; في شارع مغلق وسط مكسيكو سيتي التاريخي، 19 مارس/ آذار 2015. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rebecca Blackwell

أعضاء فريق العمل يستعدون لإجراء "بروفة" لمشهد من فيلم جيمس بوند "سبيكتر" في شارع مغلق وسط مكسيكو سيتي التاريخي، 19 مارس/ آذار 2015.

© AP Photo

أودري هيبورن، الحائزة على جائزة الأوسكار، مستلقية على الأرض فاقدة للوعي في يناير/ كانون الثاني 1959، في دورانجو بالمكسيك، بعد أن قُذفت من على الحصان أثناء تصوير فيلم "Unforgiven" الذي بلغت تكلفته 4 ملايين دولار

أودري هيبورن، الحائزة على جائزة الأوسكار، مستلقية على الأرض فاقدة للوعي في يناير/ كانون الثاني 1959، في دورانجو بالمكسيك، بعد أن قُذفت من على الحصان أثناء تصوير فيلم &quot;Unforgiven&quot; الذي بلغت تكلفته 4 ملايين دولار - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

أودري هيبورن، الحائزة على جائزة الأوسكار، مستلقية على الأرض فاقدة للوعي في يناير/ كانون الثاني 1959، في دورانجو بالمكسيك، بعد أن قُذفت من على الحصان أثناء تصوير فيلم "Unforgiven" الذي بلغت تكلفته 4 ملايين دولار

© AP Photo / Kin Cheung

ممثل يقفز على سطح مبنى سكني قديم أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الأخير "المتحولون 4.. عصر الانقراض" في هونغ كونغ، يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013

ممثل يقفز على سطح مبنى سكني قديم أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الأخير &quot;المتحولون 4.. عصر الانقراض&quot; في هونغ كونغ، يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013 - سبوتنيك عربي
6/15
© AP Photo / Kin Cheung

ممثل يقفز على سطح مبنى سكني قديم أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الأخير "المتحولون 4.. عصر الانقراض" في هونغ كونغ، يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة يتم تزويدها بعدسات لمحاكاة العمى قبل تصوير المسلسل التلفزيوني "زليخة تفتح عينيها"، من إخراج إيغور أناشكين، في منطقة لايشيفسكي بجمهورية تتارستان الروسية

ممثلة يتم تزويدها بعدسات لمحاكاة العمى قبل تصوير المسلسل التلفزيوني &quot;زليخة تفتح عينيها&quot;، من إخراج إيغور أناشكين، في منطقة لايشيفسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
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ممثلة يتم تزويدها بعدسات لمحاكاة العمى قبل تصوير المسلسل التلفزيوني "زليخة تفتح عينيها"، من إخراج إيغور أناشكين، في منطقة لايشيفسكي بجمهورية تتارستان الروسية

© Getty Images / Bettmann

تستمع نجمة فيلم "حورية البحر"، إستر ويليامز، إلى توضيحات من المخرج جورج سيدني، حول كاميرا تحت الماء، التي ستصور الممثلة في فيلم "جوبيتر دارلينغ" من إنتاج شركة "MGM"

تستمع نجمة فيلم &quot;حورية البحر&quot;، إستر ويليامز، إلى توضيحات من المخرج جورج سيدني، حول كاميرا تحت الماء، التي ستصور الممثلة في فيلم &quot;جوبيتر دارلينغ&quot; من إنتاج شركة &quot;MGM&quot; - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Bettmann

تستمع نجمة فيلم "حورية البحر"، إستر ويليامز، إلى توضيحات من المخرج جورج سيدني، حول كاميرا تحت الماء، التي ستصور الممثلة في فيلم "جوبيتر دارلينغ" من إنتاج شركة "MGM"

© AP Photo / Charles Dharapak

فيتناميون يندفعون في الشارع بينما يقفز جندي فرنسي من ناقلة جنود مدرعة في هانوي، 14 أكتوبر 1996. كان المشهد جزءًا من تصوير فيلم للتلفزيون الفيتنامي عن بداية الحرب الفرنسية الفيتنامية عام 1946

فيتناميون يندفعون في الشارع بينما يقفز جندي فرنسي من ناقلة جنود مدرعة في هانوي، 14 أكتوبر 1996. كان المشهد جزءًا من تصوير فيلم للتلفزيون الفيتنامي عن بداية الحرب الفرنسية الفيتنامية عام 1946 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Charles Dharapak

فيتناميون يندفعون في الشارع بينما يقفز جندي فرنسي من ناقلة جنود مدرعة في هانوي، 14 أكتوبر 1996. كان المشهد جزءًا من تصوير فيلم للتلفزيون الفيتنامي عن بداية الحرب الفرنسية الفيتنامية عام 1946

© Getty Images / John Kobal Foundation/Ruth Harriet Louise

أعضاء من طاقم الفيلم والممثلة الأمريكية السويدية المولد، غريتا غاربو (1905 - 1990)، أثناء تصوير فيلمها الثاني في أمريكا، حمل اسم "الفاتنة"

أعضاء من طاقم الفيلم والممثلة الأمريكية السويدية المولد، غريتا غاربو (1905 - 1990)، أثناء تصوير فيلمها الثاني في أمريكا، حمل اسم &quot;الفاتنة&quot; - سبوتنيك عربي
10/15
© Getty Images / John Kobal Foundation/Ruth Harriet Louise

أعضاء من طاقم الفيلم والممثلة الأمريكية السويدية المولد، غريتا غاربو (1905 - 1990)، أثناء تصوير فيلمها الثاني في أمريكا، حمل اسم "الفاتنة"

© Getty Images / Gamma-Rapho/Pierre Perrin

جاكي شان، يصور مشهدًا قتاليًا لفيلم "عودة الصينيين" في هونغ كونغ، نوفمبر/ تشرين الثاني 1984

جاكي شان، يصور مشهدًا قتاليًا لفيلم &quot;عودة الصينيين&quot; في هونغ كونغ، نوفمبر/ تشرين الثاني 1984 - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gamma-Rapho/Pierre Perrin

جاكي شان، يصور مشهدًا قتاليًا لفيلم "عودة الصينيين" في هونغ كونغ، نوفمبر/ تشرين الثاني 1984

© Getty Images / South China Morning Post/David Wong

الممثلة إبيغيل كلاين، وأفراد طاقم فيلم "Transformers-4" يصورون أحد مشاهد الفيلم في خليج كواري

الممثلة إبيغيل كلاين، وأفراد طاقم فيلم &quot;Transformers-4&quot; يصورون أحد مشاهد الفيلم في خليج كواري - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / South China Morning Post/David Wong

الممثلة إبيغيل كلاين، وأفراد طاقم فيلم "Transformers-4" يصورون أحد مشاهد الفيلم في خليج كواري

© Getty Images / Steve Slocomb

مشهد لمختلف أفراد طاقم العمل وهم يقفون حول الممثل الأمريكي روبرت إنغلوند، في دور "فريدي كروغر"، خلال مشهد مؤثرات خاصة في موقع تصوير فيلم "فريدي ميت.. الكابوس الأخير"

مشهد لمختلف أفراد طاقم العمل وهم يقفون حول الممثل الأمريكي روبرت إنغلوند، في دور &quot;فريدي كروغر&quot;، خلال مشهد مؤثرات خاصة في موقع تصوير فيلم &quot;فريدي ميت.. الكابوس الأخير&quot; - سبوتنيك عربي
13/15
© Getty Images / Steve Slocomb

مشهد لمختلف أفراد طاقم العمل وهم يقفون حول الممثل الأمريكي روبرت إنغلوند، في دور "فريدي كروغر"، خلال مشهد مؤثرات خاصة في موقع تصوير فيلم "فريدي ميت.. الكابوس الأخير"

© Sputnik . Press service of Roscosmos / RSC Energia / الانتقال إلى بنك الصور

رائد الفضاء أنطون شكابليروف، والممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج السينمائي كليم شيبينكو، على متن محطة الفضاء الدولية، خلال تصوير فيلم "التحدي"

رائد الفضاء أنطون شكابليروف، والممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج السينمائي كليم شيبينكو، على متن محطة الفضاء الدولية، خلال تصوير فيلم &quot;التحدي&quot; - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Press service of Roscosmos / RSC Energia
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رائد الفضاء أنطون شكابليروف، والممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج السينمائي كليم شيبينكو، على متن محطة الفضاء الدولية، خلال تصوير فيلم "التحدي"

© Sputnik . V. Uvarov / الانتقال إلى بنك الصور

المخرج السينمائي، فنان الشعب في فترة الاتحاد السوفيتي، الحائز على جائزة لينين، سيرغي بوندارتشوك، في موقع تصوير الفيلم الروائي الطويل "الحرب والسلام"، المأخوذ عن رواية الكاتب ليو تولستوي، التي تحمل ذات الاسم

المخرج السينمائي، فنان الشعب في فترة الاتحاد السوفيتي، الحائز على جائزة لينين، سيرغي بوندارتشوك، في موقع تصوير الفيلم الروائي الطويل &quot;الحرب والسلام&quot;، المأخوذ عن رواية الكاتب ليو تولستوي، التي تحمل ذات الاسم - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . V. Uvarov
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المخرج السينمائي، فنان الشعب في فترة الاتحاد السوفيتي، الحائز على جائزة لينين، سيرغي بوندارتشوك، في موقع تصوير الفيلم الروائي الطويل "الحرب والسلام"، المأخوذ عن رواية الكاتب ليو تولستوي، التي تحمل ذات الاسم

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