من الفضاء إلى أعماق البحار... المشاهد الأكثر إثارة خلف الكواليس

الممثل جيمس بوند بيرس بروسنان، إلى اليمين، ونجمة أفلام هونغ كونغ ميشيل يوه، على متن دراجة نارية أثناء تصويرهما مشهد حركة لفيلم "Tomorrow Never Dies" في بانكوك، 17 مايو/ أيار1997
الممثل جيمس بوند بيرس بروسنان، إلى اليمين، ونجمة أفلام هونغ كونغ ميشيل يوه، على متن دراجة نارية أثناء تصويرهما مشهد حركة لفيلم "Tomorrow Never Dies" في بانكوك، 17 مايو/ أيار1997
لقطة من الفيلم القصير "بنات فقط في السماء" عام 1967، تم تصويرها على ارتفاع 4000 متر، وشارك فيه 20 رياضية من نادي المظلات الرياضي المركزي للقوات المحمولة جواً
لقطة من الفيلم القصير "بنات فقط في السماء" عام 1967، تم تصويرها على ارتفاع 4000 متر، وشارك فيه 20 رياضية من نادي المظلات الرياضي المركزي للقوات المحمولة جواً
الممثل الأمريكي توم كروز، في دور إيثان هانت، وهو يصور مشهداً من فيلم "المهمة المستحيلة" في أحد الاستوديوهات عام 1995. في هذا المشهد يتشبث كروز بنسخة طبق الأصل من قطار "TGV" تم بناؤه في موقع التصوير
الممثل الأمريكي توم كروز، في دور إيثان هانت، وهو يصور مشهداً من فيلم "المهمة المستحيلة" في أحد الاستوديوهات عام 1995. في هذا المشهد يتشبث كروز بنسخة طبق الأصل من قطار "TGV" تم بناؤه في موقع التصوير
أعضاء فريق العمل يستعدون لإجراء "بروفة" لمشهد من فيلم جيمس بوند "سبيكتر" في شارع مغلق وسط مكسيكو سيتي التاريخي، 19 مارس/ آذار 2015.
أعضاء فريق العمل يستعدون لإجراء "بروفة" لمشهد من فيلم جيمس بوند "سبيكتر" في شارع مغلق وسط مكسيكو سيتي التاريخي، 19 مارس/ آذار 2015.
أودري هيبورن، الحائزة على جائزة الأوسكار، مستلقية على الأرض فاقدة للوعي في يناير/ كانون الثاني 1959، في دورانجو بالمكسيك، بعد أن قُذفت من على الحصان أثناء تصوير فيلم "Unforgiven" الذي بلغت تكلفته 4 ملايين دولار
أودري هيبورن، الحائزة على جائزة الأوسكار، مستلقية على الأرض فاقدة للوعي في يناير/ كانون الثاني 1959، في دورانجو بالمكسيك، بعد أن قُذفت من على الحصان أثناء تصوير فيلم "Unforgiven" الذي بلغت تكلفته 4 ملايين دولار
ممثل يقفز على سطح مبنى سكني قديم أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الأخير "المتحولون 4.. عصر الانقراض" في هونغ كونغ، يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013
ممثل يقفز على سطح مبنى سكني قديم أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الأخير "المتحولون 4.. عصر الانقراض" في هونغ كونغ، يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013
ممثلة يتم تزويدها بعدسات لمحاكاة العمى قبل تصوير المسلسل التلفزيوني "زليخة تفتح عينيها"، من إخراج إيغور أناشكين، في منطقة لايشيفسكي بجمهورية تتارستان الروسية
ممثلة يتم تزويدها بعدسات لمحاكاة العمى قبل تصوير المسلسل التلفزيوني "زليخة تفتح عينيها"، من إخراج إيغور أناشكين، في منطقة لايشيفسكي بجمهورية تتارستان الروسية
تستمع نجمة فيلم "حورية البحر"، إستر ويليامز، إلى توضيحات من المخرج جورج سيدني، حول كاميرا تحت الماء، التي ستصور الممثلة في فيلم "جوبيتر دارلينغ" من إنتاج شركة "MGM"
تستمع نجمة فيلم "حورية البحر"، إستر ويليامز، إلى توضيحات من المخرج جورج سيدني، حول كاميرا تحت الماء، التي ستصور الممثلة في فيلم "جوبيتر دارلينغ" من إنتاج شركة "MGM"
فيتناميون يندفعون في الشارع بينما يقفز جندي فرنسي من ناقلة جنود مدرعة في هانوي، 14 أكتوبر 1996. كان المشهد جزءًا من تصوير فيلم للتلفزيون الفيتنامي عن بداية الحرب الفرنسية الفيتنامية عام 1946
فيتناميون يندفعون في الشارع بينما يقفز جندي فرنسي من ناقلة جنود مدرعة في هانوي، 14 أكتوبر 1996. كان المشهد جزءًا من تصوير فيلم للتلفزيون الفيتنامي عن بداية الحرب الفرنسية الفيتنامية عام 1946
أعضاء من طاقم الفيلم والممثلة الأمريكية السويدية المولد، غريتا غاربو (1905 - 1990)، أثناء تصوير فيلمها الثاني في أمريكا، حمل اسم "الفاتنة"
أعضاء من طاقم الفيلم والممثلة الأمريكية السويدية المولد، غريتا غاربو (1905 - 1990)، أثناء تصوير فيلمها الثاني في أمريكا، حمل اسم "الفاتنة"
جاكي شان، يصور مشهدًا قتاليًا لفيلم "عودة الصينيين" في هونغ كونغ، نوفمبر/ تشرين الثاني 1984
جاكي شان، يصور مشهدًا قتاليًا لفيلم "عودة الصينيين" في هونغ كونغ، نوفمبر/ تشرين الثاني 1984
الممثلة إبيغيل كلاين، وأفراد طاقم فيلم "Transformers-4" يصورون أحد مشاهد الفيلم في خليج كواري
الممثلة إبيغيل كلاين، وأفراد طاقم فيلم "Transformers-4" يصورون أحد مشاهد الفيلم في خليج كواري
مشهد لمختلف أفراد طاقم العمل وهم يقفون حول الممثل الأمريكي روبرت إنغلوند، في دور "فريدي كروغر"، خلال مشهد مؤثرات خاصة في موقع تصوير فيلم "فريدي ميت.. الكابوس الأخير"
مشهد لمختلف أفراد طاقم العمل وهم يقفون حول الممثل الأمريكي روبرت إنغلوند، في دور "فريدي كروغر"، خلال مشهد مؤثرات خاصة في موقع تصوير فيلم "فريدي ميت.. الكابوس الأخير"
رائد الفضاء أنطون شكابليروف، والممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج السينمائي كليم شيبينكو، على متن محطة الفضاء الدولية، خلال تصوير فيلم "التحدي"
رائد الفضاء أنطون شكابليروف، والممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج السينمائي كليم شيبينكو، على متن محطة الفضاء الدولية، خلال تصوير فيلم "التحدي"
المخرج السينمائي، فنان الشعب في فترة الاتحاد السوفيتي، الحائز على جائزة لينين، سيرغي بوندارتشوك، في موقع تصوير الفيلم الروائي الطويل "الحرب والسلام"، المأخوذ عن رواية الكاتب ليو تولستوي، التي تحمل ذات الاسم
المخرج السينمائي، فنان الشعب في فترة الاتحاد السوفيتي، الحائز على جائزة لينين، سيرغي بوندارتشوك، في موقع تصوير الفيلم الروائي الطويل "الحرب والسلام"، المأخوذ عن رواية الكاتب ليو تولستوي، التي تحمل ذات الاسم