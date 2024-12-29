أجمل فتيات الثلج الروسيات في استقبال عام 2025

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"ديد موروز" و"سنيغوريكا"، وهما شخصيتان روسيتان تقليديتان، يرتديان ملابس شتوية في "مزرعة ديد موروز"، التي تقع في غابة "التايغا" داخل حديقة "رويف روتشاي" للحيوانات والنباتات على أطراف كراسنويارسك الروسية، بصحبة كلاب من سلالة "سامويد"