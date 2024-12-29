أجمل فتيات الثلج الروسيات في استقبال عام 2025

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241229/أجمل-فتيات-الثلج-الروسيات-في-استقبال-عام-2025-1096300928.html
أجمل فتيات الثلج الروسيات في استقبال عام 2025
أجمل فتيات الثلج الروسيات في استقبال عام 2025
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل فتيات الثلج الروسيات "سنيغوريكا"، وهن يستعدن لاستقبال العام الجديد 2025، بطريقة فريدة ومميزة في مختلف المدن والمقاطعات... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, ثلوج, أخبار رأس السنة
фото, صور, ثلوج, أخبار رأس السنة

أجمل فتيات الثلج الروسيات في استقبال عام 2025

11:50 GMT 29.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل فتيات الثلج الروسيات "سنيغوريكا"، وهن يستعدن لاستقبال العام الجديد 2025، بطريقة فريدة ومميزة في مختلف المدن والمقاطعات الروسية.
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان "أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا" في ساحة مسرح "تشيتا" في روسيا

المشاركون في مهرجان &quot;أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا&quot; في ساحة مسرح &quot;تشيتا&quot; في روسيا - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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المشاركون في مهرجان "أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا" في ساحة مسرح "تشيتا" في روسيا

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات الثلج يشاركن في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا

فتيات الثلج يشاركن في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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فتيات الثلج يشاركن في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

"ديد موروز" و"سنيغوريكا"، وهما شخصيتان روسيتان تقليديتان، يرتديان ملابس شتوية في "مزرعة ديد موروز"، التي تقع في غابة "التايغا" داخل حديقة "رويف روتشاي" للحيوانات والنباتات على أطراف كراسنويارسك الروسية، بصحبة كلاب من سلالة "سامويد"

&quot;ديد موروز&quot; و&quot;سنيغوريكا&quot;، وهما شخصيتان روسيتان تقليديتان، يرتديان ملابس شتوية في &quot;مزرعة ديد موروز&quot;، التي تقع في غابة &quot;التايغا&quot; داخل حديقة &quot;رويف روتشاي&quot; للحيوانات والنباتات على أطراف كراسنويارسك الروسية، بصحبة كلاب من سلالة &quot;سامويد&quot; - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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"ديد موروز" و"سنيغوريكا"، وهما شخصيتان روسيتان تقليديتان، يرتديان ملابس شتوية في "مزرعة ديد موروز"، التي تقع في غابة "التايغا" داخل حديقة "رويف روتشاي" للحيوانات والنباتات على أطراف كراسنويارسك الروسية، بصحبة كلاب من سلالة "سامويد"

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

ضباط شرطة المرور يرتدون زي الأعياد، ويتمنون للسائقين سنة جديدة سعيدة خلال فعالية "بابا نويل الشرطة"، في ميدان "لينين"، في نوفوسيبيرسك وسط روسيا

ضباط شرطة المرور يرتدون زي الأعياد، ويتمنون للسائقين سنة جديدة سعيدة خلال فعالية &quot;بابا نويل الشرطة&quot;، في ميدان &quot;لينين&quot;، في نوفوسيبيرسك وسط روسيا - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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ضباط شرطة المرور يرتدون زي الأعياد، ويتمنون للسائقين سنة جديدة سعيدة خلال فعالية "بابا نويل الشرطة"، في ميدان "لينين"، في نوفوسيبيرسك وسط روسيا

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

"ديد موروز" و"سنيغوريكا" أثناء تركيب صاروخ الإطلاق "سويوز-2.1 ب" مع القمر الصناعي عالي الدقة للاستشعار عن بُعد للأرض "ريسورس- بي" رقم 5 على منصة الإطلاق في موقع "بايكونور" الفضائي

&quot;ديد موروز&quot; و&quot;سنيغوريكا&quot; أثناء تركيب صاروخ الإطلاق &quot;سويوز-2.1 ب&quot; مع القمر الصناعي عالي الدقة للاستشعار عن بُعد للأرض &quot;ريسورس- بي&quot; رقم 5 على منصة الإطلاق في موقع &quot;بايكونور&quot; الفضائي - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Kirill Zykov
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"ديد موروز" و"سنيغوريكا" أثناء تركيب صاروخ الإطلاق "سويوز-2.1 ب" مع القمر الصناعي عالي الدقة للاستشعار عن بُعد للأرض "ريسورس- بي" رقم 5 على منصة الإطلاق في موقع "بايكونور" الفضائي

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

احتفالات الأعياد في شارع "سباسكايا" في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيسها

احتفالات الأعياد في شارع &quot;سباسكايا&quot; في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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احتفالات الأعياد في شارع "سباسكايا" في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيسها

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان روسيتان ترقصان رقصات شعبية بزي "سنيغوريكا"، خلال احتفالات الأعياد في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيس المدينة

فتاتان روسيتان ترقصان رقصات شعبية بزي &quot;سنيغوريكا&quot;، خلال احتفالات الأعياد في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيس المدينة - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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فتاتان روسيتان ترقصان رقصات شعبية بزي "سنيغوريكا"، خلال احتفالات الأعياد في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيس المدينة

© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة روسية ترتدي زي فتاة الثلج "سنيغوريكا" في مهرجان "أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا"، في ساحة مسرح "تشيتا" في روسيا

فتاة روسية ترتدي زي فتاة الثلج &quot;سنيغوريكا&quot; في مهرجان &quot;أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا&quot;، في ساحة مسرح &quot;تشيتا&quot; في روسيا - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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فتاة روسية ترتدي زي فتاة الثلج "سنيغوريكا" في مهرجان "أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا"، في ساحة مسرح "تشيتا" في روسيا

© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصور

"ديد موروز" و"سنيغوريكا" في سوبر ماركت "باليت" في مدينة ماريوبول الروسية

&quot;ديد موروز&quot; و&quot;سنيغوريكا&quot; في سوبر ماركت &quot;باليت&quot; في مدينة ماريوبول الروسية - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexander Ivanov
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"ديد موروز" و"سنيغوريكا" في سوبر ماركت "باليت" في مدينة ماريوبول الروسية

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة روسية تشارك في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا

فتاة روسية تشارك في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Timkiv
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فتاة روسية تشارك في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا

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