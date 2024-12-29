أجمل فتيات الثلج الروسيات في استقبال عام 2025

المشاركون في مهرجان "أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا" في ساحة مسرح "تشيتا" في روسيا
المشاركون في مهرجان "أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا" في ساحة مسرح "تشيتا" في روسيا
فتيات الثلج يشاركن في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا
فتيات الثلج يشاركن في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا
"ديد موروز" و"سنيغوريكا"، وهما شخصيتان روسيتان تقليديتان، يرتديان ملابس شتوية في "مزرعة ديد موروز"، التي تقع في غابة "التايغا" داخل حديقة "رويف روتشاي" للحيوانات والنباتات على أطراف كراسنويارسك الروسية، بصحبة كلاب من سلالة "سامويد"
"ديد موروز" و"سنيغوريكا"، وهما شخصيتان روسيتان تقليديتان، يرتديان ملابس شتوية في "مزرعة ديد موروز"، التي تقع في غابة "التايغا" داخل حديقة "رويف روتشاي" للحيوانات والنباتات على أطراف كراسنويارسك الروسية، بصحبة كلاب من سلالة "سامويد"
ضباط شرطة المرور يرتدون زي الأعياد، ويتمنون للسائقين سنة جديدة سعيدة خلال فعالية "بابا نويل الشرطة"، في ميدان "لينين"، في نوفوسيبيرسك وسط روسيا
ضباط شرطة المرور يرتدون زي الأعياد، ويتمنون للسائقين سنة جديدة سعيدة خلال فعالية "بابا نويل الشرطة"، في ميدان "لينين"، في نوفوسيبيرسك وسط روسيا
"ديد موروز" و"سنيغوريكا" أثناء تركيب صاروخ الإطلاق "سويوز-2.1 ب" مع القمر الصناعي عالي الدقة للاستشعار عن بُعد للأرض "ريسورس- بي" رقم 5 على منصة الإطلاق في موقع "بايكونور" الفضائي
"ديد موروز" و"سنيغوريكا" أثناء تركيب صاروخ الإطلاق "سويوز-2.1 ب" مع القمر الصناعي عالي الدقة للاستشعار عن بُعد للأرض "ريسورس- بي" رقم 5 على منصة الإطلاق في موقع "بايكونور" الفضائي
احتفالات الأعياد في شارع "سباسكايا" في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيسها
احتفالات الأعياد في شارع "سباسكايا" في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيسها
فتاتان روسيتان ترقصان رقصات شعبية بزي "سنيغوريكا"، خلال احتفالات الأعياد في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيس المدينة
فتاتان روسيتان ترقصان رقصات شعبية بزي "سنيغوريكا"، خلال احتفالات الأعياد في مدينة كيروف، في الذكرى الـ650 لتأسيس المدينة
فتاة روسية ترتدي زي فتاة الثلج "سنيغوريكا" في مهرجان "أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا"، في ساحة مسرح "تشيتا" في روسيا
فتاة روسية ترتدي زي فتاة الثلج "سنيغوريكا" في مهرجان "أشجار عيد الميلاد في ترانسبايكاليا"، في ساحة مسرح "تشيتا" في روسيا
"ديد موروز" و"سنيغوريكا" في سوبر ماركت "باليت" في مدينة ماريوبول الروسية
"ديد موروز" و"سنيغوريكا" في سوبر ماركت "باليت" في مدينة ماريوبول الروسية
فتاة روسية تشارك في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا
فتاة روسية تشارك في موكب الدراجات النارية في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا