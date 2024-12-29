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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
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عالم سبوتنيك
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59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
لبنان والعالم
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
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المقهى الثقافي
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صدى الحياة
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20241229/أكثر-مسكنات-الألم-شيوعا-في-العالم-قد-تؤدي-إلى-سلوك-محفوف-بالمخاطر-1096298394.html
أكثر مسكنات الألم شيوعا في العالم قد تؤدي إلى "سلوك محفوف بالمخاطر"
أكثر مسكنات الألم شيوعا في العالم قد تؤدي إلى "سلوك محفوف بالمخاطر"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية جديدة أن أحد أكثر الأدوية استهلاكا في أمريكا، وأكثر المسكنات شيوعا في جميع أنحاء العالم، قد يكون له تأثير أكبر من مجرد تخفيف حدة الصداع. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T09:33+0000
2024-12-29T09:33+0000
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وذكر البحث العلمي الذي نُشر في مجلة "Social Cognitive and Affective Neuroscience"، أن الـ"أسيتامينوفين" (المعروف باسم الباراسيتامول، والمُباع تحت أسماء تجارية مثل "تايلينول" و"بانادول") قد يكون أكثر من مجرد مسكن للآلام، إذ تشير الدراسة إلى أنه قد يزيد من الميل إلى الـ"مخاطرة".ووفقا لعالم الأعصاب بالدوين واي، من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، فإن الدواء يقلل من المشاعر السلبية مثل الخوف عند التفكير في أنشطة محفوفة بالمخاطر، وفقا لموقع "Science Alert".وشارك في الدراسة أكثر من 500 طالب جامعي، تناولوا إما جرعة من الـ"أسيتامينوفين" أو دواء وهميا، ثم خضعوا لاختبارات تقيس سلوك المخاطرة، مثل نفخ بالونات لكسب أموال خيالية مع خطر انفجارها، وأظهرت النتائج أن متناولي الـ"أسيتامينوفين" كانوا أكثر ميلا للمخاطرة مقارنة بالمجموعة الضابطة.وكما تضمنت الدراسة استبيانات حول تقبل المخاطر في سيناريوهات مختلفة، وأظهرت النتائج انخفاضا في إدراك المخاطر لدى متناولي الـ"أسيتامينوفين"، ورغم أن التأثير كان طفيفا، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أهمية استكشاف الآليات النفسية والبيولوجية وراء هذا السلوك في المستقبل.وبينما يظل الـ"أسيتامينوفين" دواء أساسيا ومعتمدا عالميا، فإن نتائجه على السلوك تفتح الباب لمزيد من النقاش والدراسات.
https://sarabic.ae/20230712/علماء-يبتكرون-طريقة-لصنع-مسكنات-الألم-من-مخلفات-ونفايات-الورق-1078979016.html
https://sarabic.ae/20220420/دراسة-حديثة-تكشف-وجود-بدائل-للألم-بدلا-من-المسكنات-1061428625.html
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

أكثر مسكنات الألم شيوعا في العالم قد تؤدي إلى "سلوك محفوف بالمخاطر"

09:33 GMT 29.12.2024
© Photo / Unsplash/ freestocks أدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© Photo / Unsplash/ freestocks
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية جديدة أن أحد أكثر الأدوية استهلاكا في أمريكا، وأكثر المسكنات شيوعا في جميع أنحاء العالم، قد يكون له تأثير أكبر من مجرد تخفيف حدة الصداع.
وذكر البحث العلمي الذي نُشر في مجلة "Social Cognitive and Affective Neuroscience"، أن الـ"أسيتامينوفين" (المعروف باسم الباراسيتامول، والمُباع تحت أسماء تجارية مثل "تايلينول" و"بانادول") قد يكون أكثر من مجرد مسكن للآلام، إذ تشير الدراسة إلى أنه قد يزيد من الميل إلى الـ"مخاطرة".
ووفقا لعالم الأعصاب بالدوين واي، من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، فإن الدواء يقلل من المشاعر السلبية مثل الخوف عند التفكير في أنشطة محفوفة بالمخاطر، وفقا لموقع "Science Alert".
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وشارك في الدراسة أكثر من 500 طالب جامعي، تناولوا إما جرعة من الـ"أسيتامينوفين" أو دواء وهميا، ثم خضعوا لاختبارات تقيس سلوك المخاطرة، مثل نفخ بالونات لكسب أموال خيالية مع خطر انفجارها، وأظهرت النتائج أن متناولي الـ"أسيتامينوفين" كانوا أكثر ميلا للمخاطرة مقارنة بالمجموعة الضابطة.
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وكما تضمنت الدراسة استبيانات حول تقبل المخاطر في سيناريوهات مختلفة، وأظهرت النتائج انخفاضا في إدراك المخاطر لدى متناولي الـ"أسيتامينوفين"، ورغم أن التأثير كان طفيفا، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أهمية استكشاف الآليات النفسية والبيولوجية وراء هذا السلوك في المستقبل.
وبينما يظل الـ"أسيتامينوفين" دواء أساسيا ومعتمدا عالميا، فإن نتائجه على السلوك تفتح الباب لمزيد من النقاش والدراسات.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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