https://sarabic.ae/20241229/أكثر-مسكنات-الألم-شيوعا-في-العالم-قد-تؤدي-إلى-سلوك-محفوف-بالمخاطر-1096298394.html

أكثر مسكنات الألم شيوعا في العالم قد تؤدي إلى "سلوك محفوف بالمخاطر"

أكثر مسكنات الألم شيوعا في العالم قد تؤدي إلى "سلوك محفوف بالمخاطر"

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية جديدة أن أحد أكثر الأدوية استهلاكا في أمريكا، وأكثر المسكنات شيوعا في جميع أنحاء العالم، قد يكون له تأثير أكبر من مجرد تخفيف حدة الصداع. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T09:33+0000

2024-12-29T09:33+0000

2024-12-29T09:33+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وذكر البحث العلمي الذي نُشر في مجلة "Social Cognitive and Affective Neuroscience"، أن الـ"أسيتامينوفين" (المعروف باسم الباراسيتامول، والمُباع تحت أسماء تجارية مثل "تايلينول" و"بانادول") قد يكون أكثر من مجرد مسكن للآلام، إذ تشير الدراسة إلى أنه قد يزيد من الميل إلى الـ"مخاطرة".ووفقا لعالم الأعصاب بالدوين واي، من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، فإن الدواء يقلل من المشاعر السلبية مثل الخوف عند التفكير في أنشطة محفوفة بالمخاطر، وفقا لموقع "Science Alert".وشارك في الدراسة أكثر من 500 طالب جامعي، تناولوا إما جرعة من الـ"أسيتامينوفين" أو دواء وهميا، ثم خضعوا لاختبارات تقيس سلوك المخاطرة، مثل نفخ بالونات لكسب أموال خيالية مع خطر انفجارها، وأظهرت النتائج أن متناولي الـ"أسيتامينوفين" كانوا أكثر ميلا للمخاطرة مقارنة بالمجموعة الضابطة.وكما تضمنت الدراسة استبيانات حول تقبل المخاطر في سيناريوهات مختلفة، وأظهرت النتائج انخفاضا في إدراك المخاطر لدى متناولي الـ"أسيتامينوفين"، ورغم أن التأثير كان طفيفا، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أهمية استكشاف الآليات النفسية والبيولوجية وراء هذا السلوك في المستقبل.وبينما يظل الـ"أسيتامينوفين" دواء أساسيا ومعتمدا عالميا، فإن نتائجه على السلوك تفتح الباب لمزيد من النقاش والدراسات.

https://sarabic.ae/20230712/علماء-يبتكرون-طريقة-لصنع-مسكنات-الألم-من-مخلفات-ونفايات-الورق-1078979016.html

https://sarabic.ae/20220420/دراسة-حديثة-تكشف-وجود-بدائل-للألم-بدلا-من-المسكنات-1061428625.html

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